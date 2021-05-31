18 главных вопросов о ботоксе: когда колоть, кому противопоказано и почему могут опуститься брови

Что важно знать о ботулинотерапии сейчас — чтобы не покрыться морщинами через 5–10 лет? Специально для «Собака.ru» медицинский консилиум отвечает на самые частые вопросы о популярнейшей косметологической процедуре. Кстати, с помощью нее даже лечат бруксизм, повышенную потливость и головные боли.
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Врачи-эксперты:
Роксана Белова, главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»;
Елена Соколова, врач- косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА;
Анна Украинская, врач-косметолог клиники высшей категории «ГрандМед»;
Елена Калимуллина, врач-косметолог клиники эстетической медицины DEGA;
Даниил Протопопов, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог «СМ-Клиника»;
Александра Семова, врач-косметолог GMTClinic.
1. В каком возрасте можно начинать ботулинотерапию?
Елена Соколова. Самая популярная бьюти-процедура проводится не только для коррекции морщин, но и для их профилактики. Выравнивая мышечный баланс, мы не даем образовываться или углубляться мимическим заломам на коже. Ограничение одно — 18+, средний возраст начала процедуры стремится к 24–27 годам.
Елена Калимуллина. Раннее применение ботулотоксина — важный бьюти-тренд. Даже опираясь на личный опыт, могу сказать: при подборе правильных дозировок и соблюдении интервалов между инъекциями можно продлить молодость на одной лишь ботулинотерапии.
2. Какие препараты считаются самыми лучшими?
Роксана Белова. На рынке зарегистрировано уже 13 нейротоксинов ботулина типа А, в том числе российские, китайские и корейские новинки. Мы работаем тройкой препаратов, — «Ботокс», «Диспорт» и «Ксеомин» — считая их золотым стандартом в ботулинотерапии. У всех из них одинаковое действующее вещество, но свои нюансы: выбор препарата остается за лечащим врачом.
Анна Украинская. Эта троица на рынке 25 лет и используется более чем в 100 странах мира. У косметологов огромный опыт работы с титанами индустрии, поэтому переходить на новые препараты пока не видим смысла — на мой взгляд, они не показали своей эксклюзивности.
3. Как не стать жертвой некачественной процедуры?
Роксана Белова. Проводить ее в проверенной клинике, где регулируется оборот препаратов ботулотоксина. В МЕДИ мы работаем c официальными дистрибьюторами более 20 лет и можем проследить судьбу каждого флакона — от завода до клиники. Логистика нам известна, качество препаратов тоже — это очень важно.
Александра Семова. Нейротоксины ботулина типа А особенно капризны в хранении, поэтому в каждой клинике есть специальный журнал учета их вскрытия и разведения. Препарат должен быть израсходован в течение 24 часов — иначе его нужно утилизировать. После процедуры вы получаете информационный лист согласия: с номером, серией препарата и количеством введенных единиц в ту или иную зону. Если вы попадете к другому врачу, лучше взять с собой эту бумажку.
Анна Украинская. Тщательно выбирать косметолога с медицинским образованием для процедуры, ведь нейротоксин ботулина типа А — в отличие от тех же филлеров с гиалуроновой кислотой — не имеет антидота. И если ваши брови уже упали, то нежелательный эффект сохранится на 2–3 месяца. Ну и, конечно, никаких «серых препаратов» — в случае с ними вообще невозможно предвидеть побочные реакции.
4. Ботулотоксин — это не только для лба и межбровья?
Елена Калимуллина. Лоб и межбровье — маст-хэв, но основная тенденция сейчас — это коррекция мимической активности не только верхней, но и средней + нижней третей лица. Дело в том, что мышцы работают в содружестве: если расслабить депрессор в одном участке, то активность на себя возьмет леватор в другом — это может немного исказить мимику и помешать антиэйдж- эффекту.
Елена Соколова. Можно использовать его даже для эффекта подтяжки лица. Например, работая по методике лифтинга Нефертити, мы перестраиваем мышечную работу так, чтобы сделать овал лица более четким, стройным и подтянутым.
5. Я не заработаю лицо-маску после процедуры?
Александра Семова. Еще 5 лет назад в косметологии был тренд на большие дозировки ботулотоксина, а «стеклянный лоб» считался признаком качественной процедуры. Сейчас мы работаем так, чтобы сохранять мимику и приходить к более естественным результатам.
Елена Калимуллина. Некоторые петербуржцы по-прежнему хотят, чтобы после ботокса все на лице стояло жестко и не двигалось. Но большинство склоняется к другому эффекту. Например, набирает популярность мезоботулинотерапия — во время нее препарат вводится в большем разведении и не в глубокие слои мышц, а поверхностно. Проработав кожу мезоботоксом, мы даем ей отдохнуть.
▪ борьба с гипергидрозом — то есть повышенной потливостью
▪ лечение бруксизма — скрежетания зубами во сне
▪ терапия купероза — расширенной сосудистой сеточки на лице
6. Зачем препарат вводят в ладони?
Даниил Протопопов. Для лечения гипергидроза, то есть повышенной потливости. Ботулотоксин блокирует нервные волокна, проводящие импульсы к потовым железам. Одно посещение врача, и уже через 10–14 дней вы не потеете, а если и потеете, то незаметно для окружающих (и даже для себя). Препарат «Диспорт» используют и для подмышек, и даже для ладоней — чтобы избавиться от влажных рукопожатий.
7. Есть ли особенности применения ботокса у мужчин?
Анна Украинская. По моим наблюдениям, за последние 5–7 лет мужчин, использующих ботокс, стало вчетверо больше. И это замечательно: ведь у них более сильные лицевые мышцы, а значит, быстрее образуются мимические заломы. Чтобы лоб не собрался в гармошку к 40 годам, есть смысл обсудить стратегию профилактики с косметологом.
8. Через сколько времени после процедуры проявляется ее действие?
Анна Украинская. Ботулотоксины раскрывают свой эффект в течение 10–14 дней. В это время я всегда приглашаю пациента на повторный осмотр и при необходимости провожу докоррекцию.
9. Из-за чего после ботулинотерапии могут опуститься брови?
Елена Соколова. Работая экспертом фармкомпании Allergan (производитель «Ботокса». — Прим. ред.), я часто анализирую причины появления осложнений. Пациенты думают, что если у них опустились брови, значит попался плохой препарат. Или ботулинотерапия им в принципе не подходит. На самом же деле они столкнулись со стратегической ошибкой косметолога. Как бы вы ни хотели избавиться от горизонтальных морщин на лбу, находящуюся в гипертонусе лобную мышцу нельзя корректировать первой. Обездвижив ее, мы лишим брови и веки единственной поддержки. И тогда — вместо того чтобы подняться — они примут более низкое положение.
10. Отеки под глазами после ботокса. Почему это происходит?
Александра Семова. Это случается, если врач-косметолог при коррекции «гусиных лапок» выключает круговую мышцу глаза слишком большим количеством препарата. Работая над этой зоной, важно использовать меньшие дозировки и более поверхностные техники — чтобы не нарушать отток лимфы в этой зоне и не провоцировать отечность.
11. Какие противопоказания для процедуры существуют?
Даниил Протопопов. Есть противопоказания абсолютные и относительные. К абсолютным относятся воспалительные процессы «здесь и сейчас», беременность и кормление грудью, непереносимость веществ, которые вводятся инъекционно. Относительные противопоказания — это, например, склонность к герпесу (при которой мы все же можем использовать препарат в период ремиссии), прием антикоагулянтов, склонность к рубцам, аутоиммунные, онкологические заболевания. А еще прием антибиотиков — после окончания их курса стоит подождать 2 недели и только потом проводить процедуру.
12. Возможны ли аллергические реакции?
Анна Украинская. Аллергические реакции возможны при попадании в организм любого вещества. Но белковая нагрузка ботулотоксинов настолько низка, что возможность аллергии сводится к нулю. Основные нежелательные явления такие же, как и после других инъекций красоты — ограничиваются небольшими отеками, синяками и гематомами.
13. Есть ли у препаратов накопительный эффект?
Даниил Протопопов. Это один из самых частых вопросов! Накопительного эффекта расслабления мышц у ботулотоксина нет, но, если на протяжении срока его действия вы меньше щурились, полезная привычка к менее активной мимике может сохраниться.
14. Правда, что эффект процедуры сейчас короче, чем еще 10 лет назад?
Елена Калимуллина. С каждым годом препараты совершенствуются и очищаются от примесей, из-за этого срок их действия действительно снизился. Если старшее поколение пациентов отмечает, что ботулотоксин «стоял» у них по 9–12 месяцев, то сейчас мы ориентируемся на заявленный производителями эффект в 3–4 месяца. В это время повторять процедуру нельзя — чтобы избежать возможного привыкания. А еще я рекомендую периодически делать перерыв между ботулинотерапией — чтобы мышцы, оставшиеся без работы, не атрофировались и не замещались жировой тканью.
15. А может ли ботулотоксин вообще перестать действовать?
Анна Украинская. В организме человека действительно могут выработаться антитела к ботулотоксину, из-за чего он будет давать нулевой эффект. Но такое привыкание встречается лишь у 1–5 % населения и, как правило, после второй-третьей процедуры. В группе риска — мужчины, которым делали прививку от ботулизма в армии.
16. Что нельзя делать после процедуры?
Даниил Протопопов. Никаких роллеров, скребков гуаша и ручного массажа лица — от этих домашних бьюти-ритуалов после процедуры важно отказаться. В остальном особых ограничений нет. Единственный момент — более короткий эффект наблюдается у любителей фитнеса, сайклинга и бега.
17. Правда, что с помощью ботулотоксина можно избавить даже от головной боли?
Роксана Белова. У ботулотоксинов много интересных показаний и возможностей, в частности — лечение головных болей и мигреней. Но это уже выходит за рамки косметологии. Например, в МЕДИ лечением таких пациентов занимается невролог.
Елена Соколова. Да, существует даже международный протокол применения ботулотоксина «Следуй за болью». С по- мощью него можно снять гипертонус в болевых точках и ослабить головные боли напряжения.
18. Это же не опасно для здоровья и не ядовито?
Александра Семова. Удивительно, но петербуржцы спрашивают про это даже в 2021 году. Ядовитая доза ботулотоксина начинается от 5 тысяч единиц, а во время процедуры мы используем объемы в сто раз меньше.
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