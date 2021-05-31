18 главных вопросов о ботоксе: когда колоть, кому противопоказано и почему могут опуститься брови

1. В каком возрасте можно начинать ботулинотерапию?

Елена Соколова. Самая популярная бьюти-процедура проводится не только для коррекции морщин, но и для их профилактики. Выравнивая мышечный баланс, мы не даем образовываться или углубляться мимическим заломам на коже. Ограничение одно — 18+, средний возраст начала процедуры стремится к 24–27 годам.

Елена Калимуллина. Раннее применение ботулотоксина — важный бьюти-тренд. Даже опираясь на личный опыт, могу сказать: при подборе правильных дозировок и соблюдении интервалов между инъекциями можно продлить молодость на одной лишь ботулинотерапии.

2. Какие препараты считаются самыми лучшими?

Роксана Белова. На рынке зарегистрировано уже 13 нейротоксинов ботулина типа А, в том числе российские, китайские и корейские новинки. Мы работаем тройкой препаратов, — «Ботокс», «Диспорт» и «Ксеомин» — считая их золотым стандартом в ботулинотерапии. У всех из них одинаковое действующее вещество, но свои нюансы: выбор препарата остается за лечащим врачом.

Анна Украинская. Эта троица на рынке 25 лет и используется более чем в 100 странах мира. У косметологов огромный опыт работы с титанами индустрии, поэтому переходить на новые препараты пока не видим смысла — на мой взгляд, они не показали своей эксклюзивности.