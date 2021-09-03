Почему привычка жаловаться и ныть на самом деле портит вашу самооценку? Психотерапевт — о том, как от нее избавиться

Постоянное нытье и привычка жаловаться на обстоятельства не приводит к хорошим последствиям и ухудшает качество жизни. О том, как исправить эту черту характера, в книге «Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах» объясняет Альберт Эллис — психотерапевт с мировым именем и основатель рационально-эмоциональной поведенческой терапии.
В 1955 г., почти сразу после того, как я основал РЭПТ и начал активно ее использовать в работе со многими моими клиентами, меня очень удивило, что переживания клиентов в основном сводились к жалобам и нытью.
Ситуация стала вырисовываться еще отчетливее, когда я увидел, что двенадцать иррациональных убеждений (В), которые я описал в своей работе «Рациональная психотерапия», вполне можно было объединить под тремя основными заголовками: (1) «Я должен все делать безупречно и получать одобрение, иначе я буду считать себя никчемным человеком»; (2) «Другие люди должны относиться ко мне уважительно и справедливо, а иначе я буду считать их злыми и грубыми!»; (3) «Обстоятельства должны складываться благоприятным для меня образом, а иначе я буду считать мир ужасным местом» Если хотя бы одно из трех убеждений вам близко, вы будете постоянно ныть и жаловаться и испытывать тревогу и депрессию.
Все три иррациональных убеждения представляют собой надменную форму нытья: «Если у меня это не получится безупречно, то я — ничтожный и бесполезный человек! — Хнык, хнык!»; «Если вы не будете относиться ко мне так, как непременно должны, то позор вам всем за то, что вы настолько несправедливы к бедному мне! — Хнык, хнык!»; «Если обстоятельства моей жизни не будут исключительно благоприятными, как и должно быть, то мир — это ужасное место, а я бедный и несчастный! — Хнык, хнык, хнык!»
Если вы тоже предъявляете подобные требования к миру и людям, осознайте, что вы на самом деле ноете. Не стоит, однако, тут же начинать себя жалеть. Освойте философию, направленную на борьбу с нытьем. Как? Выполняйте следующие рекомендации:
- Признайтесь себе, что ныть — это только ваш выбор и вы несете за это ответственность. Люди и обстоятельства могут быть суровы. Но вас никто не может заставить жаловаться и ныть по этому поводу. Никто, кроме вас самих.
- Попробуйте понять, насколько вредит вам привычка жаловаться — она понижает самооценку. Это не по-взрослому, это выглядит непривлекательно и вредит здоровью. Это мешает вести полноценную жизнь: не дает добиваться успеха, разрушает отношения с людьми и заставляет вас мириться с неблагоприятными обстоятельствами.
В детстве Джон пережил сексуальное насилие со стороны старшего брата Тома. Были в детстве Джона и другие тяжелые события: над ним вербально и физически издевался отец, мать не обращала на него внимания, называя его «тупым» и «невыносимым» из-за проблем с обучением. В возрасте десяти лет мальчика отправили в приют, а родителей лишили родительских прав. Джон очень старался справиться со своими проблемами и научиться читать, но окончить колледж ему не удалось из-за отсутствия денег. Он получил степень ассоциированного специалиста и стал работать ассистентом в психиатрической клинике, хотя хотел стать психологом. Вплоть до 27 лет Джон не мог избавиться от переживаний по поводу своей жалкой и нерадостной судьбы. Он жалел, что не смог добиться большего, жаловался на то, как обращались с ним брат и отец.
Джон прошел несколько психотерапевтических сессий, будучи еще подростком, затем терапевт рассказал ему о методах РЭПТ, и юноша стал применять их самостоятельно. Сначала он перестал страдать из-за плохого обращения, которое пережил в раннем детстве, простил своего отца, брата и мать и смог наладить более или менее ровные отношения с ними. Он принял тот факт, что его родные всего лишь люди, которые могут совершать ошибки, попытался помочь им и обучить методам РЭПТ, но ему пришлось смириться с тем, что они решительно отказались что-либо менять в своей жизни. Джон понял, что его привычка жаловаться и ныть заставляла его чувствовать себя каким-то особенным, «святошей», что мешало адекватно оценивать реальность. Переживания из-за колледжа, который так и не удалось окончить, были особенно сильными, но в конце концов молодой человек признал, что виной всему были объективные финансовые трудности, а вовсе не его «глупость».
Далее Джон пришел к выводу, что обладает низким порогом фрустрации и, возможно, унаследовал от членов своей семьи некоторую склонность к гедонизму. Сначала он жестко критиковал себя, но затем стал учиться себя принимать. В конце концов Джон смог разграничить свою ответственность и влияние окружающих людей, перестал постоянно винить их в своих ошибках.
Джон сделал «прорыв» в работе над привычкой жаловаться, о чем рассказал на одной из заключительных сессий:
«С самого начала я стал читать про РЭПТ в работе “Ключ к рациональной жизни” и осознал, что у меня низкий порог фрустрации и я все еще страдаю из-за плохого обращения со мной в детстве. Я начал работать со своей привычкой к нытью и уже через несколько месяцев добился значительных результатов. Теперь я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите о биологической склонности к беспокойству. Иногда я возвращаюсь к нытью и чувствую себя очень несчастным. Но ненадолго. Вскоре я осознаю, что со мной происходит, и беру себя в руки.
Недавно я понял, что пытаюсь переложить ответственность за свои неудачи на других, и начал работать и над этим тоже. Затем внезапно осознал, что самобичевание — тоже разновидность жалобы. Я сказал себе: “Нельзя быть таким слабым и жалким. Я должен бороться и защитить наконец диплом психолога. Я слабак, если позволяю финансовым и другим трудностям помешать этому”.
Я меняюсь, при этом полностью принимаю себя — вместе со своими слабостями. В ходе этих трансформаций выяснилось, что я далеко не так уж беспомощен. Я обычный человек, такой же, как все. Я не все могу, но я не слабый и не глупый.
Самое ценное, что теперь у меня есть другая стратегия поведения. Жаловаться я стараюсь меньше. Во всяком случае, слежу за этим. Когда возникает желание поныть (например, когда недавно болел гриппом), я отслеживаю это, останавливаюсь и продолжаю жить нормальной жизнью, что помогает сэкономить время и энергию. От всего этого у меня невероятный прилив сил!»
Не все, конечно, смогут повторить успех Джона в части борьбы с привычкой жаловаться. Многие пишут мне, что достаточно быстро отследили склонность к нытью и задушили ее на корню. Но некоторым моим клиентам и читателям все же не удалось избавиться от нее окончательно. Это значит, что борьбу нужно продолжать — отслеживать ситуации, когда хочется поныть, и останавливать себя. Таким образом вы будете меньше переживать и беспокоиться.
Избавляемся от фразы «я не могу»
У всех нас есть способность преодолевать проблемы, но есть и другие характеристики — например, мы стараемся избегать перемен в своем деструктивном поведении. Это можно охарактеризовать фразой «я не могу».
Вы можете поставить перед собой цель, например научиться играть на пианино или преодолевать свои эмоциональные проблемы, можете пытаться ее достичь, но без особого успеха. В этой ситуации несложно сделать иррациональный вывод: «Смотри, мне никогда этого не добиться. Я не могу!» Некоторые люди даже и не пытаются. Заранее оценивают свои силы (на самом деле — идут на поводу у своей слабости) и в конце концов говорят: «Я не могу».
«Я не могу» очень сильно вредит успеху терапии. Я часто говорю своим трудным клиентам:
«Как только вы сказали “я не могу измениться” и искренне в это поверили, вы создали для себя препятствие. Когда вы с чувством говорите “я не могу”, это значит, вы отказываетесь прилагать усилия, вы будете искать всяческие отговорки и оправдания и, конечно, не добьетесь никаких результатов. Таким образом, сами лишаете себя шансов на изменения. И не потому, что вы действительно не можете, а из-за того, что просто верите в это. Несправедливое и чудовищное отношение к самому себе!»
Семь шагов, чтобы побороть «я не могу»
Если вы страдаете от своего «я не могу», как можно с этим справиться? Несколькими способами.
- Обратите внимание, как вы легко перескакиваете с «Мне трудно получить то, что я хочу, я пытался много раз и переживал неудачу» к «Я никогда не смогу получить то, что хочу». Этот вывод совсем не следует из первоначального заявления. «Трудно» не значит «невозможно».
- Докажите себе, что ваше убеждение «Я не смогу этого сделать!» часто представляет собой самосбывающееся пророчество, которое заставляет отказываться от достижения цели. Не стоит предсказывать себе неудачу!
- Осознайте тот факт, что многие цели (например, написать первый роман, который станет мегапопулярным) изначально имеют довольно маленький шанс на успех. Но шансы практически никогда не равны нулю. Действительно, есть вещи, которые вы никогда не сможете сделать, например стать безупречным во всем. Но вы можете изменить свои образ мыслей, чувства и поведение.
- Вспомните, как вам удавалось справляться с трудными и «невыполнимыми» задачами раньше, как и многим другим людям. Все рано или поздно меняется, даже горы сдвигаются со своих мест. Люди, которые говорят: «Я не могу измениться», обычно с легкостью это делают. Но многие меняют свою жизнь на 180°. Бизнесмены, например, становятся священниками или уходят в монастырь; священники и монахи начинают заниматься бизнесом. Кардинальные перемены возможны!
- Перемены требуют значительных мыслительных усилий и затрат. Когда вы вкладываете в этот процесс всю энергию, у вас хорошие шансы добиться успеха. Гарантий вам никто, конечно, не даст, но удача на вашей стороне!
- Постарайтесь избегать фразы «Я изменюсь», если так вы собираетесь оправдать отказ от дальнейших усилий. Сила воли, в том числе сила воли к переменам, имеет некоторые характеристики, о которых я говорил в главе 5: ваше решение измениться, сбор информации о том, как можно измениться, и строгое выполнение полученных рекомендаций. Вы говорите себе и другим «Я изменюсь», но это всего лишь пустое обещание, если при этом вы не прилагаете усилий.
Вернитесь к двум основным уровням в ходе ваших перемен.
На уровне 1 вам, безусловно, не стоит расстраиваться и требовать от себя, других и мира соответствия вашим ожиданиям. Вы не можете управлять ситуацией, так что оставьте эти попытки. Вы от рождения обладаете способностью выводить себя из состояния равновесия, но вы же можете поступать конструктивно.
На уровне 2 вы часто беспокоитесь о том, что беспокоитесь, — и это тоже вопрос выбора. Вы вполне можете перестать переживать из-за своих переживаний. Вы можете измениться, у вас достаточно для этого сил и возможностей, и если вдруг вы ошибетесь, сможете все исправить.
Последнее убеждение очень важно, если вы намерены перестать беспокоиться. Не имеет значения, сколько раз вам удавалось избавляться от тревоги, иногда вы можете впадать в прежнее состояние. Когда такое происходит, важно осознать, что и до использования методов РЭПТ вам как-то удавалось приводить себя в равновесие, а значит, вам под силу сделать это снова.
Человек может сохранять полученные навыки всю свою жизнь. Научившись водить автомобиль или говорить на иностранном языке, люди редко утрачивают эти умения. Даже если вы какое-то время не ездите за рулем или не общаетесь на иностранном языке, вы вряд ли забудете, как это делать, и сможете вернуться к практике довольно быстро. Как говорится в одной старой пословице: «Раз уж вы научились ездить на велосипеде…»
Это же касается и вашего умения меньше беспокоиться. Если уже не один раз получалось справиться с паникой, депрессией, гневом и ненавистью к себе, это может перерасти в привычку. И теперь довольно легко вы можете контролировать свои деструктивные чувства и поведение. Поскольку знаете, как делали это раньше, и уверены, что сделаете снова.
Вы поймете, что в состоянии избегать эмоционального перенапряжения и снижать его, если избежать не получилось. Так вы научитесь меньше беспокоиться. Не обязательно учиться методам предотвращения нежелательного состояния, хотя определенно и это вы тоже можете.
Отрывок предоставлен для публикации издательством «Питер».
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