Почему привычка жаловаться и ныть на самом деле портит вашу самооценку? Психотерапевт — о том, как от нее избавиться

В 1955 г., почти сразу после того, как я основал РЭПТ и на­чал активно ее использовать в работе со многими моими клиентами, меня очень удивило, что переживания клиентов в основном сводились к жалобам и нытью.

Ситуация стала вырисовываться еще отчетливее, когда я увидел, что двенадцать иррациональных убеждений (В), которые я описал в своей работе «Рациональная психоте­рапия», вполне можно было объединить под тремя основ­ными заголовками: (1) «Я должен все делать безупречно и получать одобрение, иначе я буду считать себя никчемным человеком»; (2) «Другие люди должны относиться ко мне уважительно и справедливо, а иначе я буду считать их злы­ми и грубыми!»; (3) «Обстоятельства должны складываться благоприятным для меня образом, а иначе я буду считать мир ужасным местом» Если хотя бы одно из трех убежде­ний вам близко, вы будете постоянно ныть и жаловаться и испытывать тревогу и депрессию.

Все три иррациональных убеждения представляют собой надменную форму нытья: «Если у меня это не получится безупречно, то я — ничтожный и бесполезный человек! — Хнык, хнык!»; «Если вы не будете относиться ко мне так, как непременно должны, то позор вам всем за то, что вы настолько несправедливы к бедному мне! — Хнык, хнык!»; «Если обстоятельства моей жизни не будут исключительно благоприятными, как и должно быть, то мир — это ужасное место, а я бедный и несчастный! — Хнык, хнык, хнык!»

Если вы тоже предъявляете подобные требования к миру и людям, осознайте, что вы на самом деле ноете. Не стоит, однако, тут же начинать себя жалеть. Освойте философию, направленную на борьбу с нытьем. Как? Выполняйте сле­дующие рекомендации: