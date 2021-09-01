Что важно знать перед установкой виниров, если вам нужен органичный результат? 5 лайфхаков от врача-стоматолога

5. Узнайте про идеальный и оптимальный план лечения

В некоторых случаях перед установкой накладок я рекомендую пациенту пройти ортодонтическое лечение — например, с помощью элайнеров (прозрачные капы для исправления прикуса. — Прим. ред.). Чем ровнее стоят зубы, тем больше собственных тканей мы сохраним при их обработке; чем физиологичнее прикус — тем дольше прослужат виниры. Конечно, выбор остается за пациентом. Я всегда объясняю, что существует идеальный план лечения. В таком плане врачом не берутся в расчет крайне важные вещи — ваши время и деньги. Иногда пациент говорит: «Доктор, я понимаю, что вы рекомендуете важные вещи. Но такой суммы на лечение у меня нет, есть только такая». Тогда мы ищем разумные компромиссы — то есть составляем оптимальный, а не идеальный план лечения.