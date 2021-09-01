Что важно знать перед установкой виниров, если вам нужен органичный результат? 5 лайфхаков от врача-стоматолога

1. В деталях расскажите врачу о своих желаниях
Иногда пациент готов переложить всю ответственность за дизайн виниров на стоматолога: «Ну вы же специалист и лучше понимаете, что мне нужно». Воплощая собственные представления о прекрасном, возможно, я и попаду в цель в 80–90% случаев. А может быть, возникнет недопонимание. Поэтому на первой консультации задаю человеку немного глупый вопрос: «Вы проснулись, умылись и улыбнулись своему отражению в зеркале. Что вы хотите там увидеть?» Ответ «красивые виниры» не подходит: важно, чтобы пациент описал желаемую улыбку в деталях и немедицинских эпитетах. Ну и, конечно, показал примеры на фото.
2. Ищите диджитал-стоматологию
Потому что «цифра» помогает сделать лечение максимально предсказуемым. Например, если в клинике работают с технологиями Digital Smile Design, вы становитесь активным участником создания новой улыбки. И видите финальный результат на экране стоматолога — он будет повторен во рту с точностью до микрона — еще перед обработкой зубов. Недавно на приеме пациентка, описывая зубы мечты, сказала: «Знаете, Илья, мне очень нравится улыбка моей дочери — в молодости у меня была такая же». С помощью цифровых инструментов мы создали ей идентичные виниры: нужно было лишь получить диджитал-оттиски зубов дочери (для этого используется внутриротовой 3D-сканер) и объединить их со снимками и данными пациентки в виртуальном проекте.
Илья Шерман состоит в Американской стоматологической ассоциации (ADA) и работает в трех городах мира — Бостоне, Москве и Петербурге
3. Рефлексируйте во время ношения временных виниров
После того, как дизайн согласован, пациенту устанавливаются временные накладки на зубы — напечатанные из пластмассы на 3Dпринтере. С ними он живет 2–4 недели, пока в зуботехнической лаборатории работают над постоянными винирами из керамики. Во время этого этапа лечения важно осознать, нравится вам форма и размер будущих зубов или нужно внести коррективы.
4. Самое главное — не ошибиться с цветом
Даже когда постоянные виниры установлены, мы чаще всего можем поправить их форму, углы. Самая проблемная ситуация — если вы понимаете, что вам не нравится цвет реставраций. Изменить его уже не получится: только снимать все керамические накладки и устанавливать заново. Так что к выбору оттенка нужно подходить максимально серьезно: цвет, на котором мы остановились, прописывается и в договоре — чтобы избежать конфликтов в будущем.
Это самый частый вопрос пациентов. Я устанавливаю виниры более 15 лет и за это время ни разу не менял их из-за «истечения срока годности». Причины, по которым пациенты все же решают переделать улыбку — неудовлетворенность результатом и, в частности, цветом. А также возрастные изменения: например, человек может стать недоволен когда-то установленными винирами из-за опущения десны и оголения шейки зубов.
5. Узнайте про идеальный и оптимальный план лечения
В некоторых случаях перед установкой накладок я рекомендую пациенту пройти ортодонтическое лечение — например, с помощью элайнеров (прозрачные капы для исправления прикуса. — Прим. ред.). Чем ровнее стоят зубы, тем больше собственных тканей мы сохраним при их обработке; чем физиологичнее прикус — тем дольше прослужат виниры. Конечно, выбор остается за пациентом. Я всегда объясняю, что существует идеальный план лечения. В таком плане врачом не берутся в расчет крайне важные вещи — ваши время и деньги. Иногда пациент говорит: «Доктор, я понимаю, что вы рекомендуете важные вещи. Но такой суммы на лечение у меня нет, есть только такая». Тогда мы ищем разумные компромиссы — то есть составляем оптимальный, а не идеальный план лечения.
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