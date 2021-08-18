Исследование Роспотребнадзора: у 18% бессимптомно переболевших коронавирусом нет антител

Об исследовании рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в программе «Разберемся в вакцинах вместе». Люди каждые два месяца проходили тестирование на антитела к коронавирусу. В результате, у 18% людей, перенесших бессимптомную форму COVID-19, антител обнаружить не удалось.

Горелов подчеркнул, что, согласно рекомендациям, прививаться от коронавируса нужно через шесть месяцев после перенесенной болезни.

Напомним, недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России скоро появится пятая российская вакцина от коронавируса. Она будет называться «ЭпиВакКорона-Н».

А для формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России понадобится около 70 млн доз вакцины. Так считает гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, сообщают РИА Новости.