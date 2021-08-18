Правда, что от красного вина голова болит сильнее всего? И может ли алкоголь приводить к мигрени? Объясняет нейробиолог

Основная причина похмельной головной боли — обезвоживание организма. Но почему после некоторых напитков голова раскалывается особенно сильно? Об эффектах красного вина (и не только!) рассказывает британский нейробиолог Аманда Эллисон в книге «Боль в твоей голове: Откуда она берется и как от нее избавиться».
Мы знаем, что алкоголь по-разному влияет на наш мозг и цереброваскулярную систему и что следующее за похмельем обезвоживание вызывает неприятную головную боль. Однако является ли алкоголь возбудителем головной боли? Алессандро Панконески провел тщательные поиски литературных источников, где в том или ином виде представлены данные в пользу этого предположения. Оказывается, люди, страдающие от мигрени, не считают алкоголь триггером, так же как и те, кто страдает от головных болей напряжения, и это одинаково для мужчин и женщин.
Красное вино, как говорят некоторые исследования, здесь главный злодей, хотя на этот счет нет единого мнения, поскольку есть ученые, склонные обвинять в первую очередь белое вино и другие напитки. Причина споров отчасти связана с географическим фактором: жители Великобритании думают, что красное вино — самый сильный возбудитель; жители Франции и Италии считают, что головную боль способно вызвать употребление белого вина и шампанского (исходя из личного опыта, я принимаю их сторону, хотя не откажусь от игристого). Возможно, сказывается и культурный компонент: поскольку все в нашей социальной группе так говорят, это должно быть правдой. Давайте вновь обратимся к науке и обсудим это.
Итак, на скамье подсудимых несколько подозреваемых. Обвиняются сульфиты, тирамин, гистамин и флавоноиды , присутствующие в разных видах алкоголя. Прокурору необходимо определить, что из них обладает способностью вызывать головную боль (кроме головной боли от похмелья или обезвоживания, см. главу 1) и является ли что-либо из них специфичным возбудителем мигрени.
Говорят, что самый большой вред от употребления вина происходит по вине сульфитов. Диоксид серы используется в виноделии в качестве консерванта, поскольку он эффективное противомикробное и антиоксидантное средство. В белом вине концентрация сульфитов гораздо выше, чем в красном, и выше, чем в десертных или сладких винах. Существует связь между сульфитами и высвобождением гистамина , что у некоторых чувствительных людей может привести к одышке (обычно так случается у астматиков). Высвободившийся гистамин сужает просвет бронхов, и к тому же он фигурирует в нашем списке возбудителей головной боли. Сульфиты, кроме того, могут повышать уровень серотонина , поэтому, хотя во время употребления алкоголя наше настроение, возможно, и улучшается, надо знать, что серотонин вызывает сужение сосудов. Это в свою очередь может повлечь нервно-сосудистые эффекты, наблюдаемые при мигрени, но, безусловно, вызовет и ответную реакцию в форме расширения сосудов , что будет воздействовать на сенсорные нервные окончания, расположенные в них. За исключением этих сведений, доказательства скудны. Сульфиты не заслуживают наказания из-за формальностей: другие продукты (например, чипсы, изюм, сухофрукты, соки) содержат в 10 раз больше диоксида серы, чем вино, но не так много людей на них жалуется.
Тирамин мы уже встречали в китайской кухне и в других местах, что делает его рецидивистом, если можно так выразиться, но его концентрация в алкогольных напитках (между ними мало различий по этому параметру) очень мала и намного меньше той, что используется учеными для демонстрации его вазоактивного действия. Итак, тирамин , содержащийся в алкогольных напитках, отпускается на свободу без предъявления обвинения. Однако в других продуктах он все еще находится под подозрением.
Еще один рецидивист — гистамин — не так легко отделается, но главным образом потому, что он вызывает воспалительные реакции при употреблении любых алкогольных напитков и его деятельность поддерживают сульфиты . Он входит в состав Банды красного вина, присутствуя в большей концентрации в вашем Мальбеке, а не в Мюскаде. Хотя мы знаем, что он может спровоцировать возникновение головной боли и мигрени у склонных к этому людей, мы всё еще не знаем, является ли он определяющим фактором в том, как именно алкоголь вызывает эти недуги.
Большой брат гистамина в Банде красного вина — флавоноид. Флавоноиды встречаются во многих растениях и действуют как антиоксиданты, а в алкоголе они влияют на цвет, вкус и ощущение напитка во рту. Флавоноиды содержатся в красном вине в концентрации, в 23 раза превышающей таковую в белом вине, и включают в себя катехины (эти соединения присутствуют также в чае и какао), антоцианы, придающие вину цвет, и дубильные вещества, которые обогащают вкус. Проблема в том, что именно эти особые флавоноиды , которые вместе составляют 30% от всех флавоноидов в алкогольных напитках (самая большая их концентрация, как уже сказано, в красном вине), являются мощными ингибиторами фенолсульфотрансферазы PST-P , расщепляющей фенолы, высокая концентрация которых может быть токсична и вызывать воспалительный иммунный ответ организма.
По своей природе фенолы мощные антисептики, и они входят как основной ингредиент в состав карболового мыла (излюбленное ругательство моего отца, когда он не может прибегнуть к более крепкому выражению). Никто не ест карболовое мыло, но фенолы попадают в нас в составе самого распространенного болеутоляющего (помимо других лекарств) — парацетамола. Неспособность расщеплять фенолы означает, что они сохраняются в организме дольше и могут приносить вред. Ингибирование фермента PST-P снизит токсический порог для фенола.
Эти последствия употребления красного вина и других алкогольных напитков, однако, характерны не только для мигрени и вызовут недомогание у каждого. Тем не менее следует отметить, что в 1995 г. Марк Сэндлер из Лондонского университета королевы Марии обнаружил дефицит PST-P у наблюдаемых им пациентов с мигренью, а это означает, что алкоголь может оказаться для них двойным ударом. Другими словами, при уже существующем дефиците фермента алкоголь еще больше снижает его уровень. Более того, многие алкогольные напитки обладают сосудорасширяющим действием, вызванным высвобождением оксида азота из стенок кровеносных сосудов и нервных окончаний под действием этанола и гистамина . Наконец, и сам этанол способствует высвобождению пептида, связанного с геном кальцитонина, мощного вазодилататора, концентрация которого уже и без того высока у страдающих от мигрени людей.
Однако в целом решение судом до сих пор не принято. На каждое исследование, в котором говорится, что злодей — это красное вино, найдется другое, которое будет возлагать вину на белое. Употребление вина связывали с головной болью еще авторы первых справочных пособий, от энциклопедии Цельса в начале нашей эры до «Компендиума» Павла Эгинского в VII столетии. Следовательно, у этих сведений существует исторический прецедент. Каждому механизму сужения сосудов соответствует сосудорасширяющий механизм. К тому же действительно сложно показать, являются ли компоненты напитка, за исключением этанола , возбудителями головной боли. Столь же трудно выделить для рассмотрения именно мигрень , так как все названные факторы могут вызвать любые сосудистые головные боли, но именно особенности мигренозного мозга делают возможным у некоторых людей после приема алкоголя развитие приступа. При этом Алессандро Панконески обнаружил, что лишь 10% людей, страдающих от головной боли этого типа, считают ее возбудителем алкоголь.
Критерии Международной классификации головной боли являются строгими: они говорят, что нельзя поставить диагноз «мигрень», когда есть другие возможные причины возникновения головной боли, включая отравление токсичными веществами. Однако, как мы видели, такая токсичность может вызвать мигрень у склонных к ней людей, однако вам не поставят диагноз «мигрень» только на основании вашего опыта головной боли на фоне интоксикации. В конце концов, мы должны также помнить, что любые эксперименты с разными типами алкогольных напитков очень сложно провести. Кого будут волновать ученые тонкости после третьего стакана дешевого вина?
Отрывок предоставлен для публикации издательством «Альпина нон-фикшн».
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