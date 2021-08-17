Вся правда о микробах на вашем смартфоне и способах борьбы за его чистоту

Микробы — это вообще кто? Какими они бывают?
Микроб, он же микроорганизм — это любое существо, которое мы не можем разглядеть невооруженным глазом. То-есть, если вы видите какую-нибудь мелочь без лупы или микроскопа — это просто мелочь, если не видите, а он есть — это микроб. Микробы делятся на множество разновидностей, но вот четыре самые большие группы:
- Вирусы. По сути, это генетическая информация в оболочке. В то время как любая жизнь состоит из клеток, вирусы пошли по собственному упрощенному пути — они являются сложно объединенными молекулами, способными заражать живые клетки, использовать их обмен веществ для своих нужд, размножаться, распространяться и повторять цикл. К ним относятся небезызвестный грипп, вирусы гепатита, папилломавирусы, герпесвирусы и многие другие крохотные возбудители заболеваний.
- Бактерии. Самая распространенная и обширная группа микробов, населяющих любое хотя бы немного пригодное для жизни пространство. Состоят из одной клетки, в которой ДНК свободно плавает в растворе. Бактерии обладают колоссальным потенциалом в плане обмена веществ и взаимодействия с другими живыми существами, а еще имеют тенденцию к экспоненциальному росту. Дай им немного времени и побольше пищи, они размножатся так, что их станет видно и невооруженным глазом. Самые известные бактерии — это кишечная палочка, сальмонелла, синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококки.
- Простейшие. Маленькие ядерные организмы, названия которых вы можете помнить с уроков биологии — амебы, инфузории, лямблии. Чаще всего живут во влажных природных условиях, но некоторые их них научились паразитировать в теле млекопитающих, в том числе и в человеческом теле. К таким относят малярийного плазмодия, дизентерийную амебу, токсоплазму.
- Грибы. Грибы в большинстве своем — это не мухоморы и лисички, а тонкая паутинка в почве, называемая мицелием или грибницей. Микробами в царстве грибов являются многие представители, но чаще всего можно услышать о дрожжах (например, пекарских или небезызвестной кандиде), а также о плесневых грибах — пенициллах, аспергиллах и мукоровых. Многие грибы вызывают серьезные заболевания, которые трудно поддаются лечению.
Чем отличаются вредные микробы от полезных?
Микроб микробу рознь, и в гигантском разнообразии жизни эти микроскопические существа выбирают различные стратегии. Большинство из них живут в природных местообитаниях и особо никого не трогают: грызут минералы, перерабатывают мертвую органику и образуют почву, едят то, что произвели другие микробы и вырабатывают то, что съедят следующие. Некоторые из них научились жить там, где не живет никто другой: в почти кипящей воде, во льдах, в околоконцентрированной серной кислоте и так далее. В то же время многие микробы научились взаимодействовать с телами крупных существ, в частности с человеком.
Некоторые микробы живут на нашей коже и защищают ее от воздействия вредных патогенов, такой же функцией обладает большинство бактерий в кишечнике. Здоровье слизистых человека часто зависит от деятельности этих крохотных помощников, но есть один нюанс: если иммунитет человека начинает его подводить, бывшие помощники могут начать бесконтрольно размножаться и приносить вред своему хозяину. Та же кишечная палочка — дай ей волю или попади она не в правильное место — может причинить много проблем.
Впрочем, у человеческого тела врагов и так предостаточно: это и вирусы, готовые начать кишечную или простудную инфекцию, и бактерии, приводящие к самым разнообразным заболеваниям. Инфекции, вызываемые простейшими и грибами, менее распространены, но про ту же «молочницу» слышали все. Она как раз и является грибковым заболевание.
Если подытожить, то вред или польза микроба зависят от его изначальной природы, от того, насколько хорошо работает человеческий иммунитет, от того, где этот микроб оказался и насколько ему там хорошо стало жить.
Какие места/вещи являются самыми грязными?
- Гаджеты. Смартфон, игровые джойстики, клавиатура и мышь, пульты для телевизора являются главными накопителями микробов. Они почти никогда не протираются, на них скапливается кожное сало и пот, являющиеся отличным питанием для микробов, а еще, поскольку их постоянно касаются, они пополняются все большим микробным разнообразием. Например, игровой джойстик содержит в 5 раз больше бактерий, нежели пресловутый стульчак в ванной комнате.
- Кухонные губки. Всегда влажно, тепло, а еще предостаточно питания в виде крохотных кусочков еды. Моющие губки являются одним из грязнейших предметов в доме, при этом на них обращают минимум внимания. Согласно исследованиям, неправильно обращаясь с губкой, заразиться чем-то неприятным гораздо легче, нежели поцеловав унитаз.
- Разделочные доски, столешницы, раковины и прочие поверхности на кухне. Опасны по той же причине, по какой и губки.
- Подлокотники кресел, дверные ручки, простыни. Накапливают человеческое сало и пот, и если простынь еще можно постирать, то обивка дивана копит микробы десятилетиями.
- Холодильник, шторка для душа в ванной, стиральная машина. Унитазу такое биоразнообразие даже не снилось.
Защититься на 100% от микробов нельзя, но это нам и не требуется. Человеческое тело привыкло взаимодействовать с миллионами крохотных существ: одна только домашняя пыль содержит тысячи видов микробов. К тому же излишняя стерильность может, напротив, навредить иммунитету. Но это не значит, что нужно бросать все на самотек: обратите внимание на самые грязные места в доме, соблюдайте требования гигиены и задумайтесь о своем телефоне.
Какие микробы обитают на телефоне?
Поручни в метро, кнопки лифтов, общественные туалеты — напоминание об этих далеко не самых чистых местах всегда находится у нас под рукой, то есть на нашем смартфоне. Он словно общежитие для микробов, которое ежедневно пополняется новыми студентами. На вашем телефоне могут присутствовать герпесвирусы, герпесвирусы, адено- и риновирусы, ротавирусы и, конечно, коронавирусы. Из опасных бактерий — золотистый стафилококк, стрептококки, кишечная палочка, сальмонелла. Правда, продолжительность их жизни на смартфоне определяется многими условиями. Из грибов — дрожжи рода кандида, а также трихофитоны.
Микробиология пока не позволяет понять, как много бактерий и прочих микробов обитает на смартфоне. Но можно прикинуть это, делая смывы с гаджетов и анализируя всю ДНК, что оказалась в растворе. Каждый раз велик шанс обнаружить нового микроба, до сих пор неизвестного науке. Но и без «новичков» опасностей предостаточно: вы можете хранить на экране возбудителей респираторных кишечных инфекций, а также заболеваний кожи.
Как избежать неприятных последствий от использования телефона?
Не забывать, что гаджет в руке — это не только устройство для получения информации, но и гладкая поверхность, к которой вы прикасаетесь сотни раз в день. А учитывая тот факт, что около 40 раз в час вы касаетесь и собственного лица, то микроскопические жители смартфона рано или поздно оказываются и нем. Пандемия напомнила нам о необходимости мыть руки, но все еще не выработала привычку следить за своими гаджетами. Если у вас есть желание позаботиться о здоровье, можно сделать следующее:
- Протрите телефон смоченной в воде тряпочкой, а затем, уже сухой салфеткой, вытрите насухо. Таким простым способом вы уже сократите численность микробов на экране любимого девайса.
- То же самое можно провернуть, смочив тряпочку чем-то поинтереснее —например, спиртом. Желательно, чтобы его концентрация была не менее 60-70%, в таком случае дезинфицирующий эффект максимален. Удобство спирта еще и в том, что он достаточно быстро высыхает.
- Используйте дезинфицирующие салфетки. Их бактерицидного действия достаточно, чтобы привести ваш девайс в порядок.
Как работают популярные дезинфицирующие вещества?
- Спирты действуют на микробов двумя путями. Во-первых, разрушают белки, а поскольку любая жизнь так или иначе построена на белках, многим бактериям не остается и шанса на выживание. Во-вторых, спирт разжижает мембраны бактерий, и они попросту лопаются. Действие многих дезинфицирующих средств основано на атаке мембраны микроба, и спирт является отличным классическим примером. Но почему спирт в концентрации 60-70% является более эффективным средством, нежели 96-процентный? В случае более низкой концентрации добавочным убийственным средством будет являться вода, которая проникнет через нестабильную мембрану в клетку и разорвет ее изнутри.
- Бензалкония хлорид и другие ЧАС. Четвертично-аммониевые соединения, они же ЧАС, являются представителями ПАВ (поверхностно-активных веществ). Их действие будет схоже: проникновение в мембрану бактерии, ее дестабилизация и разрыв.
- Прочие ПАВ. ПАВы бывают разные, но призваны давать два главных эффекта: одни смывают грязь, другие — дезинфицируют. Поэтому в составе всевозможных средств для гигиены обычно содержатся разные категории ПАВ.
- Кислоты. Кислоты и ПАВ имеют тенденцию усиливать действие друг друга, поэтому часто в составе салфеток для рук и других поверхностей можно увидеть молочную, яблочную или лимонную кислоту.
Итак, наш мир кишит всевозможными микроорганизмами: кто-то приносит пользу, кто-то — вред, кому то до вас нет никакого дела. Бояться микробов не стоит, нужно просто знать, где их искать и как с ними обращаться.
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