Вся правда о микробах на вашем смартфоне и способах борьбы за его чистоту

Некоторые микробы живут на нашей коже и защищают ее от воздействия вредных патогенов, такой же функцией обладает большинство бактерий в кишечнике. Здоровье слизистых человека часто зависит от деятельности этих крохотных помощников, но есть один нюанс: если иммунитет человека начинает его подводить, бывшие помощники могут начать бесконтрольно размножаться и приносить вред своему хозяину. Та же кишечная палочка — дай ей волю или попади она не в правильное место — может причинить много проблем.

Впрочем, у человеческого тела врагов и так предостаточно: это и вирусы, готовые начать кишечную или простудную инфекцию, и бактерии, приводящие к самым разнообразным заболеваниям. Инфекции, вызываемые простейшими и грибами, менее распространены, но про ту же «молочницу» слышали все. Она как раз и является грибковым заболевание.

Если подытожить, то вред или польза микроба зависят от его изначальной природы, от того, насколько хорошо работает человеческий иммунитет, от того, где этот микроб оказался и насколько ему там хорошо стало жить.