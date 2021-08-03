Мурашко: в больницы России попали только 2% заболевших COVID-19 после вакцинации

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные пациенты. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — заявил во вторник, 3 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки. «Потому что мы видим сегодня уже к пятым суткам подчас развиваются тяжелые осложнения и затягивание начала лечения — это просто опасно для жизни», — отметил глава Минздрава.

Министр также заявил о необходимости вакцинации всего населения старше 60 лет, за исключением лиц, имеющих противопоказания. «Мы призываем лиц старше 60 лет к вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для все», — добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость среди привитых от коронавируса составляет не более 0,8% для всех трех вакцин, зарегистрированных в России. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 2,5%.

В минувший понедельник Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал полную статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации. Согласно данным ведомства, чаще всего заражаются привитые вакциной «ЭпиВакКорона», реже всего — «КовиВаком».