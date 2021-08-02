Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал полную статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации. Согласно данным ведомства, чаще всего заражаются привитые вакциной «ЭпиВакКорона», реже всего — «КовиВаком».
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Фото: Shutterstock.com
Статистика по заболевшим была обнародована в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, пишет «Фонтанка». Согласно отчету, датируемому 23 июля, в Петербурге коронавирусом заболели в общей сложности 513 239 человек. Первым компонентом вакцины к этому времени были привиты 1 227 496 человек, полностью завершили цикл вакцинации 860 638. Среди тех, кто получил только одну дозу вакцины, заболели 7 073 человека, кто обе — 14 672 (1,7% от общего числа вакцинировавшихся).
Также обнародована статистика по каждой вакцине от коронавируса. К 23 июля:
- Первый компонент «Спутника V» получили 1 178 266 человек, закончили цикл вакцинации — 819 768. После первой дозы заболели 6 405 человек, после второй — 13 466.
- Первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» получили 21 943 человека, закончили цикл вакцинации — 16 269. После первой дозы заболел 351 человек, после второй — 988.
- Первый компонент вакцины «КовиВак» получили 27 287 человек, закончили цикл вакцинации — 24 601. После первой дозы заболели 317 человек, после второй — 218.
Борис Вишневский
Комментируя отчет Комитета по здравоохранению Петербурга о заболевших после вакцинации:
Официальный ответ Комздрава подтверждает, что, если взять число людей, которые сделали обе дозы, и посмотреть на число заболевших после двух компонентов, получается примерно 1,8%. Это очень маленький показатель. Примерно месяц назад по моей просьбе в одной из крупных больниц посчитали, сколько у них привитых среди госпитализированных с ковидом. Получилось около 2%. И это опровергает гуляющие по городу слухи, что среди привившихся много заболевших. Это должно стимулировать людей вакцинироваться. Кроме того, практически все главврачи больниц города, которые работают с ковидом, говорят в частных беседах, что, даже если те, кто сделал прививку, заболели, болезнь протекает гораздо легче. И мне не известно ни одного случая, чтобы вакцинированные попадали в реанимацию. Я сам сделал пока только первую дозу вакцины. Вторая — 13 августа. Но я ждал полгода после того, как переболел коронавирусом.
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