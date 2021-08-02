Статистика по заболевшим была обнародована в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, пишет «Фонтанка». Согласно отчету, датируемому 23 июля, в Петербурге коронавирусом заболели в общей сложности 513 239 человек. Первым компонентом вакцины к этому времени были привиты 1 227 496 человек, полностью завершили цикл вакцинации 860 638. Среди тех, кто получил только одну дозу вакцины, заболели 7 073 человека, кто обе — 14 672 (1,7% от общего числа вакцинировавшихся).

Также обнародована статистика по каждой вакцине от коронавируса. К 23 июля:

Первый компонент «Спутника V» получили 1 178 266 человек, закончили цикл вакцинации — 819 768. После первой дозы заболели 6 405 человек, после второй — 13 466.

получили 1 178 266 человек, закончили цикл вакцинации — 819 768. После первой дозы заболели 6 405 человек, после второй — 13 466. Первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» получили 21 943 человека, закончили цикл вакцинации — 16 269. После первой дозы заболел 351 человек, после второй — 988.

получили 21 943 человека, закончили цикл вакцинации — 16 269. После первой дозы заболел 351 человек, после второй — 988. Первый компонент вакцины «КовиВак» получили 27 287 человек, закончили цикл вакцинации — 24 601. После первой дозы заболели 317 человек, после второй — 218.