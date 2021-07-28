Попова: в последние полгода коронавирус активно мутировал и стал более изменчив

«Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем. Для того, чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много, тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует. Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад», — заявила Попова в прямом эфире просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

На сегодняшний день в мире нет зафиксированных случаев передачи коронавируса от животного к человеку. Попова вспомнила о ситуации на норковых фермах в Дании, где животные заразились мутировавшим коронавирусом — тогда считалось, что они могли передать этот вариант людям. «Те мутации, которые были описаны в этом случае, не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

По данным Поповой, половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи. «Почти половина всех заражающихся вот сейчас, в этот период, заражаются дома. Заражаются, если заболеет член семьи», — отметила она. Избежать заражения трудно, но возможно при соблюдении должных мер и самодисциплины.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 10 регионах России, в 14 ситуация стабилизируется. Среди тех, кто прошел полный цикл вакцинации, заражаются 0,7-0,8%.