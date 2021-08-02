Зачем миллениалы консервируют яйцеклетки и можно ли это сделать в Петербурге?

Заморозку уже ввели в соцпакет IT-компании (и не только!)

Криоконсервацию ооцитов проводят с 1980-х годов, но долгое время она назначалась лишь по медицинским показаниям, — рассказывает Мария Жарова из Embrylife. Например, для женщин с онкологическим диагнозом — чтобы заморозить яйцеклетки до начала агрессивного лечения и дать возможность стать мамой после выздоровления. В 2012 году американские репродуктологи (а вслед за ними и все остальные) окончательно сняли с процедуры ярлык «экспериментальная». «Еще 10 лет назад мы не решались предлагать пациентам криоконсервацию, потому что яйцеклетки, в отличие от эмбрионов, размораживались не лучшим образом. Но медицинские технологии усовершенствовались, и теперь для качественной разморозки есть все возможности», — говорит Анастасия Семененко.

Пока число петербурженок, вступивших в программу отложенного материнства, измеряется сотнями — такие скромные цифры врачи объясняют экономическими причинами и недостатком информации. А вот в США к социальному фризингу ежегодно прибегает более 10 тысяч женщин. Бесплатную заморозку яйцеклеток своим сотрудницам предлагают крупные компании: первыми на это решились гиганты вроде Facebook и Аpplе, затем подтянулись сотни других. Работает это так: ты обязуешься не уходить в декрет в разгар карьеры, а взамен получаешь собственный банк яйцеклеток.

«По этому поводу шли оживленные дискуссии — не диктует ли такой соцпакет однозначный выбор в пользу работы, — рассказывает акушер-гинеколог Euromed In Vitro, кандидат медицинских наук Анна Быкова. — По-моему, если работодатель просит отложить беременность, но при этом оплачивает вам криоконсервацию — это честные и взаимовыгодные рабочие отношения. Возможно, когда-то тренд подхватят и российские компании».