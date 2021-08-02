Зачем миллениалы консервируют яйцеклетки и можно ли это сделать в Петербурге?

Миллениалы, пока не готовые к детям, думают на шаг вперед и... криоконсервируют яйцеклетки! «Собака.ru» поговорила с репродуктологами из Петербурга о том, как работает программа отложенного материнства, и почему зарубежные IT-компании ввели ее в соцпакет для своих сотрудниц еще несколько лет назад.
Фертильность снижается уже в 35 лет, но не все знают об этом
О том, что фертильность снижается уже в 35 (!) лет, не подозревает 70 % женщин — такие цифры приводит Университет Флориды. «Пациентки уверены: если у них все в порядке с менструальным циклом, значит, они в любой момент могут забеременеть. К сожалению, это не так», — говорит главный врач центра репродукции «Генезис» Анастасия Семененко. Воспитав двоих детей, она сама приняла участие в программе социального фризинга и заморозила 9 яйцеклеток: «Вдруг слишком долго буду ждать внуков». (Смеется.)
Эйджизма в словах врачей нет: телом и душой можно ощущать себя на 10–15 лет младше паспортного возраста, но некоторые процессы в организме женщины сложно повернуть вспять. Например, истощение овариального резерва (запаса яйцеклеток — Прим. ред.). Репродуктологи напоминают: женщина рождается с определенным количеством яйцеклеток, но в течение жизни они безвозвратно расходуются — особенно стремительно после 30–35 лет. А ведущий гинеколог-репродуктолог Embrylife Мария Жарова уточняет: важно не только количество, но и качество ооцитов. «С годами в них накапливаются генетические “поломки”, а это повышает риски хромосомных патологий у будущего ребенка, замершей беременности и выкидыша. И об этом лучше знать заранее», — объясняет врач.
Построить планы на будущее помогает репродуктивный паспорт
Лери Абесадзе
руководитель гинекологической службы Американской Медицинской Клиники
Если ко мне приходит 35-летняя пациентка, которая пока не собирается становиться мамой (но не исключает этого в будущем), я рекомендую проверить овариальный резерв. Чтобы спланировать возможность отсрочить беременность. И оценивать его динамику каждые полгода: важно не допустить снижения до критического уровня, когда помощь намного усложняется, а гарантии резко уменьшаются. Второй необходимый методом обследования для пациенток старшего репродуктивного возраста — это регулярное УЗИ.
В «Генезисе» рекомендуют проявить навыки тайм-менеджмента и получить свой «репродуктивный паспорт» уже в 20–30 лет — чтобы понимать, сколько времени у тебя есть в запасе. Услуга достаточно недорогая и занимает не так много времени: вы общаетесь с гинекологом-репродуктологом, проходите УЗИ и сдаете анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ) — самый точный маркер овариального резерва.
Анастасия Семененко
главный врач центра репродукции «Генезис»
К сожалению, преждевременное угасание яичников может наступить и в 27 лет. А кого-то природа, наоборот, награждает долгим репродуктивным потенциалом. Зачастую женщина повторяет фертильность мамы и бабушки, но только на наследственность опираться не стоит — лучше пообщаться с врачом и пройти обследование.
Заморозку уже ввели в соцпакет IT-компании (и не только!)
Криоконсервацию ооцитов проводят с 1980-х годов, но долгое время она назначалась лишь по медицинским показаниям, — рассказывает Мария Жарова из Embrylife. Например, для женщин с онкологическим диагнозом — чтобы заморозить яйцеклетки до начала агрессивного лечения и дать возможность стать мамой после выздоровления. В 2012 году американские репродуктологи (а вслед за ними и все остальные) окончательно сняли с процедуры ярлык «экспериментальная». «Еще 10 лет назад мы не решались предлагать пациентам криоконсервацию, потому что яйцеклетки, в отличие от эмбрионов, размораживались не лучшим образом. Но медицинские технологии усовершенствовались, и теперь для качественной разморозки есть все возможности», — говорит Анастасия Семененко.
Пока число петербурженок, вступивших в программу отложенного материнства, измеряется сотнями — такие скромные цифры врачи объясняют экономическими причинами и недостатком информации. А вот в США к социальному фризингу ежегодно прибегает более 10 тысяч женщин. Бесплатную заморозку яйцеклеток своим сотрудницам предлагают крупные компании: первыми на это решились гиганты вроде Facebook и Аpplе, затем подтянулись сотни других. Работает это так: ты обязуешься не уходить в декрет в разгар карьеры, а взамен получаешь собственный банк яйцеклеток.
«По этому поводу шли оживленные дискуссии — не диктует ли такой соцпакет однозначный выбор в пользу работы, — рассказывает акушер-гинеколог Euromed In Vitro, кандидат медицинских наук Анна Быкова. — По-моему, если работодатель просит отложить беременность, но при этом оплачивает вам криоконсервацию — это честные и взаимовыгодные рабочие отношения. Возможно, когда-то тренд подхватят и российские компании».
Воспользоваться яйцеклетками можно до 50 лет
Прибегнуть к криоконсервации ооцитов лучше всего в возрасте до 35 лет, говорят врачи. А воспользоваться замороженными яйцеклетками — в районе 40–49 лет и раньше, если вы планируете рожать сами, а не прибегать к услугам суррогатной матери. Хорошо, если у вас сохраняются регулярные месячные, но даже если их нет, врачи способны решать эту проблему — например, наращивая эндометрий перед беременностью, чтобы ему было легче принять эмбрион. Конечно, многое зависит и от общего здоровья женщины.
Анна Быкова
акушер-гинеколог Euromed In Vitro
Со стороны врача неэтично давать пациентке стопроцентные гарантии: один лишь факт наличия замороженных яйцеклеток не равен возможности забеременеть в 45 лет, если вы планируете вынашивать ребенка сами. Ведь на момент планирования зачатия могут быть выявлены противопоказания к беременности или к проведению протокола ЭКО. А возможно, ооциты вам не пригодятся, потому что беременность наступит естественным путем.
Я рекомендую относиться к социальному фризингу как к любой другой страховке: не факт, что вы ей воспользуетесь, но она в разы повышает ваши шансы на рождение ребенка по сравнению с теми, у кого ее нет.
Для надежной страховки одной яйцеклетки недостаточно
Под наблюдением врача вы проходите двухнедельный курс стимуляции яичников — он начинается со 2–3 дня менструального цикла и состоит из ежедневных инъекций гормонов. «Во время естественной овуляции созревает один или максимум два фолликула с яйцеклетками внутри, но этого недостаточно для создания собственного биобанка. Нам нужно собрать от 10 до 20 яйцеклеток, поэтому мы стимулируем их множественный рост с помощью гормональной терапии, а когда фолликулы дорастают до нужного нам диаметра, забираем под наркозом. Процедура занимает около 30 минут», — объясняет акушер-гинеколог, репродуктолог ICLINIC Сергей Потанин.
Если для стимуляции овуляции есть противопоказания, можно провести естественный забор яйцеклеток. В определенный день менструального цикла вы посещаете врача, который по одной собирает ваши яйцеклетки — такой банкинг занимает от 6 до 12 месяцев.
Полученные яйцеклетки помещают в резервуары с жидким азотом при температуре -196 °С, рассказывают в Euromed In Vitro. В такой «морозилке» они могут храниться десяток лет и больше. Цена хранения — от 500 до 1 тысячи рублей в месяц. После размораживания выживает от 80 до 95 % ооцитов, а ситуации их случайного уничтожения или путаницы одного биоматериала с другим невозможны.
А это не опасно для здоровья?
Самый частый вопрос, который задают репродуктологам петербурженки, — а не опасна ли вообще такая стимуляция? Например, не грозит ли она развитием онкологического заболевания? Ни одно из исследований не подтвердило подобной связи.
Мария Жарова
ведущий гинеколог-репродуктолог Embrylife, автор инстаграм-блога @dr.zharova
Во время стимуляции мы вводим пациенткам фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) — тот самый, который повышается в 1-ю фазу цикла (чтобы созрел доминантный фолликул. — Прим. ред.) и достигает пиковых значений во время менопаузы. Потому что организм настойчиво, но безрезультатно пытается добиться созревания хотя бы одной яйцеклетки. Так вот если бы повышение уровня ФСГ приводило к развитию опухолей, то онкологией страдали бы все женщины в период менопаузы.
По словам Лери Абесадзе, стимуляция не только не опасна, но даже порой полезна — особенно в старшем репродуктивном периоде, когда есть тенденция к уменьшению резерва яйцеклеток. Дело в том, что стимуляция увеличивает кровоснабжение яичников и этим улучшает качество будущих эмбрионов. А их качество — это основная проблема при планировании беременности после 35 лет.
Во время стимуляции все чувствуют себя по-разному: кто-то жалуется на болезненность внизу живота и эмоциональную лабильность, кто-то переносит терапию незаметно. Все (как всегда!) зависит от индивидуальных особенностей организма и, конечно же, квалификации врача, который проводит стимуляцию. «Задача хорошего репродуктолога — получить максимальное количество яйцеклеток при минимальных побочных эффектах», — говорят в «Генезисе». Сергей Потанин из ICLINIC добавляет: «Эффекты стимуляции замкнуты в пределах одного менструального цикла. Начинается следующий, и никаких проблем не возникает».
Вот что будет происходить, если вы решитесь на беременность
Если вы встретили партнера мечты или же решили воспользоваться услугами донора, криоконсервированные яйцеклетки размораживают, а затем в чашке с питательной средой соединяют с самыми подвижными сперматозоидами. С этого момента вы вступаете в традиционную программу ЭКО — перенос эмбриона после разморозки ооцитов ничем не отличается от других видов переноса, объясняют в ICLINIC. При успешном наступлении беременности развитие эмбрио- на протекает обычно, а малыши, зачатые в пробирке, не отличаются от тех, что были зачаты естественным путем.
Сергей Потанин
акушер-гинеколог, репродуктолог ICLINIC
Многие переживают, что ЭКО приведет к рождению двойни или даже тройни, но такое происходит только в том случае, если врач решил перенести вам сразу несколько эмбрионов «для подстраховки». Правило хорошего тона в современной репродуктологии — это один подсаженный эмбрион, и работу клиники можно оценивать в том числе по этому показателю. Ведь нам нужно получить здоровую одноплодную беременность — чтобы женщина могла легко выносить ребенка и родить, а не беременность любой ценой.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста.
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