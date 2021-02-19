Суррогатное материнство — травмирующая практика или нормальная работа? Рассуждают суррогатные матери, психолог и репродуктолог

Процедура

После того, как я сдала все анализы и прошла гормональную терапию, была назначена дата подсадки. В день Х приехала в клинику, меня переодели в ночнушку и положили на каталку — было очень страшно. Села в гинекологическое кресло, врач взял специальный шприц и ввел эмбрион в матку. После этого я час пролежала в клинике. А домой поехала с подушкой, подложенной под спину, как посоветовала Алина. Ей так было спокойно, а мне не жалко.

На пятый день возникло ощущение, что я беременна. Биородители попросили раньше срока, на 10-й день сдать ХГЧ (обычно рекомендуют сдавать на 14-й день). Анализ показал, что гормон повышенный. Все подтвердилось.

Беременность

Началась пандемия. Биородители сказали вставать на учет в обычную женскую консультацию. Это что-то из серии «купить дорогой трюфель и посадить его в пустыне». Они так долго ждали ребенка, но отправили меня в медицинское учреждение, где даже не было аппарата УЗИ. И мне приходилось во время пандемии ходить в администрацию, выбивать красный пропуск, чтобы поехать в другую поликлинику. Алина считала километраж от клиники до моего дома и присылала ровно 600 рублей на газ (у нас машина на газу), не учитывая, что мужу необходимо было взять отгул, чтобы меня отвезти, и нам нужно было где-то поесть. Этот день поездки нас постоянно выбивал из колеи. Мы понимали, что необходимо иметь пару тысяч в запасе для расходов.

Экономия была во всем. Беременность проходила легко, мне не нужно было пить серьезных лекарств, врач прописывал обычные витамины. Алина выдала мне скидочную карту в определенную сеть аптек и присылала сумму только после того, как я предоставляла чек. Объясняла она это тем, что заранее не может высчитать скидку. Она боялась переплатить лишние 20-30 рублей, а мне нужно было иметь постоянно свободные средства в запасе. Этот момент напрягал.

Излишний контроль

Неприязнь к Алине началась на 36-й неделе. Она позвонила мне и сказала: «Муж уезжает в командировку в начале ноября. Мне бы хотелось, чтобы он успел из роддома забрать ребенка, поэтому мы решили, что тебе нужно сделать кесарево». Медицинских показаний к этой хирургической манипуляции не было. Стало страшно от одной мысли, что меня могут просто так взять и разрезать. Я же живой человек! В договоре прописано, что кесарево можно делать только по назначению врача, но его выбирают биородители. Алина сходила к акушеру-гинекологу, который принимал роды у нее. К счастью, врач оказалась достаточно разумной, и сказала рожать естественным образом.

За полтора месяца до родов Алина перестала перечислять ежемесячную сумму – 20 тысяч рублей. Она выдавала 600 рублей в день. Что можно купить на эти деньги? Нам приходилось планировать бюджет. Муж не работал, потому что вынужден был сидеть со мной и ребенком. Мы на эти средства рассчитывали, одна часть уходила на оплату кредита за автомобиль, а другая – на еду.

Биородители постоянно переживали, чем я питаюсь. Как-то раз мне захотелось съесть «Доширак» (обычно я не любитель всякой гадости), в разговоре рассказала об этом Алине. Сколько я потом выслушала о том, что травлю ребенка…

Плохой опыт — тоже опыт. Биородителей можно понять, но у всех отношение разное: кто-то бережно относится, а некоторые считают, что кто платит, тот и музыку заказывает. Люди должны понимать, что они меня не купили и не могут контролировать всю мою жизнь.

Роды и подписание отказа от ребенка

Алина не присутствовала на родах. Нужно было принести свежий анализ на коронавирус, а она, видимо, не хотела тратиться. Родила я быстро, на ребенка смотреть отказалась, подумала, что если увижу, буду переживать.

Меня отправили в общую палату. И здесь стало не по себе, потому что девушкам принесли детей. И меня начали все спрашивать, где мой ребенок. Говорить, что он недоношенный? Такими вещами не шутят. Не знала, что ответить, поэтому делала вид, что сплю. Утром я нашла врача, подписала отказ и уехала домой. Ребенок остался в роддоме.

Неделю длилась волокита с деньгами и документами — я переживала, что все это время ребенок находился в роддоме один, его не торопились забирать. Деньги Алина отдала мне в машине и подарила букет из трех роз.

Спустя пару недель возникло ощущение, что это был сон. Общаться с биородителями после родов я бы не хотела, максимум – открытку отправить на день рождения. Хотя пару раз всплывала мысль, что мне интересно, справляются ли они с ребенком. Мне кажется, это доставило бы им дискомфорт, поскольку наше общение напомнило бы биологической матери, что она не смогла родить сама. Может, со вторыми биологическими родителями захочется общаться, не знаю, но с первыми поддерживать контакт я бы не хотела.

Второй опыт суррогатного материнства

Я хочу пойти в программу во второй раз, чтобы обрести финансовую подушку и заняться любимым делом. Мы осели в частном доме, я развожу перепелов, у нас даже есть птицы, которые несут бирюзовые яйца! Мы занимаемся продажей яиц, мяса и экспериментируем с домашним майонезом. Не думала, что когда-то буду этим заниматься, но мне очень нравится!

Сейчас я общаюсь с тремя биородителями: одни – из Татарстана, две пары – из Краснодарского края. Сотрудничать с агентствами больше не буду, потому что им люди отдают 150-200 тысяч просто за сводничество. Мне кажется, лучше пусть родители 100 тысяч сэкономят, и я получу больше. На маленький гонорар больше не соглашусь, потому что не знаю, как будет протекать беременность. А в будущем планирую родить еще одного своего ребенка.