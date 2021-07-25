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Вице-губернатор: темпы вакцинации в Петербурге снизили нагрузку на стационары

Из-за высоких темпов вакцинации в Петербурге нагрузка на больницы снизилась — они постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Эргашев напомнил, что некоторые стационары, перепрофилированные под прием больных COVID-19, решили перевести в обычный режим работы. Речь идет о Мариинской больнице и больнице Святителя Луки.

«Конечно, вирус никуда не ушел. Но в среду город перешагнул важный рубеж — 1,2 миллиона петербуржцев привились первым компонентом антиковидной вакцины. Полностью цикл вакцинации закончили более 830 тысяч человек. Такие высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом», — отметил он.

Также вице-губернатор добавил, что в Петербурге есть достаточный запас вакцины и необходимый коечный фонд, что позволяет позаботиться о здоровье плановых пациентов.

Напомним, ранее в Петербурге на 30% сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19. За минувшую пятницу в городские стационары поступило 455 пациентов с коронавирусом.

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