Вице-губернатор: темпы вакцинации в Петербурге снизили нагрузку на стационары

Эргашев напомнил, что некоторые стационары, перепрофилированные под прием больных COVID-19, решили перевести в обычный режим работы. Речь идет о Мариинской больнице и больнице Святителя Луки.

«Конечно, вирус никуда не ушел. Но в среду город перешагнул важный рубеж — 1,2 миллиона петербуржцев привились первым компонентом антиковидной вакцины. Полностью цикл вакцинации закончили более 830 тысяч человек. Такие высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом», — отметил он.



Также вице-губернатор добавил, что в Петербурге есть достаточный запас вакцины и необходимый коечный фонд, что позволяет позаботиться о здоровье плановых пациентов.