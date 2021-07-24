В Петербурге на 30% сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

За минувшую пятницу в городские стационары поступило 455 пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе число госпитализированных было больше — 659 человек. Так, госпитализировать больных с коронавирусом стали на 30% реже.

В период с 18 по 24 июля в стационары, где принимают пациентов с коронавирусом, доставили 3570 пациентов — на 19,9% меньше по сравнению с прошлой неделей. В настоящий момент доля тяжелых больных с COVID-19 не превышает 19%.

Напомним, с понедельника Мариинская больница собирается начать работу в обычном режиме и возобновить оказание экстренной и плановой помощи.