Мариинская больница переходит на работу в штатном режиме

Заразившихся коронавирусом пациентов будут переводить другие стационары города, перепрофилированные под лечение больных с COVID-19. Для этого будут использовать специализированные машины скорой помощи и реанимобили, оснащенные аппаратами ИВЛ. В отделениях Мариинской больницы будут лечить пациентов с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, уточнили в посте.