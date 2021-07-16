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Мариинская больница переходит на работу в штатном режиме

Мариинская больница собирается начать работу в обычном режиме и возобновить оказание экстренной и плановой помощи. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

Заразившихся коронавирусом пациентов будут переводить другие стационары города, перепрофилированные под лечение больных с COVID-19. Для этого будут использовать специализированные машины скорой помощи и реанимобили, оснащенные аппаратами ИВЛ. В отделениях Мариинской больницы будут лечить пациентов с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, уточнили в посте.

Ранее в Петербург поступило более 8 тыс. доз вакцины «КовиВак». В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, в каких пунктах можно привиться этим препаратом.

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