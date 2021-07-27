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«Секса вообще не хочется!»: почему снижается женское либидо и можно ли его повысить — объясняет сексолог Ольга Василенко

В каких случаях нежелание заниматься сексом или мастурбировать должно вас насторожить, а когда в этом нет ничего странного? Колумнист «Собака.ru» и сексолог с 1,5-миллионной аудиторией Ольга Василенко @sexology_vasilenko развенчивает мифы о «нормальном» либидо и рассказывает о реальных причинах его снижения. 

Как повысить сниженное либидо?

Прежде чем говорить о повышении либидо, надо разобраться с самим определением «либидо» и выяснить, в каком случае его действительно можно считать сниженным.

У каждого человека свой сексуальный темперамент. Кто-то хочет секса 3-4 раза в день, кому-то достаточно одного раза в год, кому-то он вовсе не нужен. Все эти состояния являются абсолютной нормой. Поэтому прежде чем искать в себе проблемы, выясните свою половую конституцию.

Итак, если ваша половая конституция слабая, то вы можете хотеть секса от 1 раза в неделю до 1 раза в год. Если средняя — то 1-4 раза в неделю, в зависимости от возраста. Человек с сильной половой конституцией может хотеть секса до 4 раз в день и больше.

О том, что делать  партнерам с разной половой конституцией, читайте здесь. 

Что такое сексуальное желание и как понять, что ты хочешь секса?

Нередко люди путают возбуждение с желанием (половым влечением) и в итоге думают, что у них проблемы с либидо. В действительности желание — это любые мысли о сексе или чем-то сексуальном (мастурбации, например). Достаточно только мысли! Тогда так ли плохо обстоят дела с вашим либидо?

Но мысли важно уметь замечать, а еще — оставлять свободное время для своего либидо. Другая распространенная ошибка — думать, что желание должно само «стучать по голове», в то время как подобное возможно только у людей с сильным сексуальным темпераментом. Остальным же нужно выделять время на секс в графике своей жизни. Вы удивитесь, что если начать самостоятельно думать о сексе, выделить на секс время и подготавливаться к нему, может оказаться, что ваше либидо вовсе и не снижено.

90% обращающихся ко мне женщин после прохождения простого опроса выясняли, что у них нет гипоактивного сексуального влечения (сниженного либидо), а есть расстройство возбуждения. Если у вас есть мысли о сексе, есть желание заняться сексом или мастурбацией, но не получается возбудиться после адекватной стимуляции, то дело не в сниженном либидо, а в проблемах с возбуждением. Это другая дисфункция, и она требует отдельного изучения.

С мифами разобрались, так как же все таки повысить либидо?

  1. Сексуальный темперамент (или половую конституцию), данный вам от природы, не изменить. Представьте, что при рождении вам выдали стакан определенного объема. Этот стакан — ваша половая конституция. В него можно налить жидкость — то есть ваше либидо. Жидкости в самом стакане может быть больше или меньше, но ее объем не может превышать объем самой посуды. Примите свою половую конституцию и не пытайтесь требовать от себя 1,5 литров, когда вместить получается лишь 300 миллилитров.
  2. Если же объем жидкости меньше, чем позволяет вместить стакан — это есть и то самое сниженное либидо. Как заполнить его до краев? Нужно выяснить причины снижения либидо и устранить их. Таким образом, вместо вопроса «как повысить либидо» правильнее спросить себя: «А что снижает мое либидо?». Причины снижения либидо могут быть разными:
  • негативный сексуальный опыт;
  • страх незапланированной беременности и ЗППП;
  • непринятие собственного тела, стыд, стеснение до и во время секса;
  • отсутствие времени на секс;
  • отсутствии мотивации заниматься сексом (все равно не получу удовольствие, не испытаю оргазм и т.д.)
  • бессонница и плохая гигиена сна, повышенная утомляемость;
  • прием отдельных лекарств;
  • алкоголизм, курение, ожиение;
  • хроническая боль и различные хронические заболевания;
  • гиперпролактенимия;
  • беременность и послеродовой период;
  • наличие других сексуальных дисфункций;
  • использование гормональной контрацепции у некоторых женщин;
  • нарушения функции щитовидной железы;
  • психические расстройства;
  • менопауза и пременопауза
  • проблемы с тазовым дном: атрофический вагинит, генитальный пролапс, рубцовые изменения после родов;
  • стресс.

Все эти причины устраняются путем обращения к соответствующему специалисту. Если у вас сексуальная дисфункция, отсутствует мотивация на секс или был негативный сексуальный опыт — вам стоит побывать у сексолога. Если проблемы связаны с гинекологическими симптомами — у врача-гинеколога. Если с приемом отдельных препаратов — то за консультацией к тому, кто их назначил. Если причина в стрессе и чрезмерной усталости, то вы можете справиться со сниженным либидо своими силами, нормализовав образ жизни.

Итак, единого для всех пути решения не существуют. Причины снижения либидо могут быть разными, и если вы не может установить их самостоятельно, то имеет смысл начать с посещения сексолога.

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