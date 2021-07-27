«Секса вообще не хочется!»: почему снижается женское либидо и можно ли его повысить — объясняет сексолог Ольга Василенко

Как повысить сниженное либидо?
Прежде чем говорить о повышении либидо, надо разобраться с самим определением «либидо» и выяснить, в каком случае его действительно можно считать сниженным.
У каждого человека свой сексуальный темперамент. Кто-то хочет секса 3-4 раза в день, кому-то достаточно одного раза в год, кому-то он вовсе не нужен. Все эти состояния являются абсолютной нормой. Поэтому прежде чем искать в себе проблемы, выясните свою половую конституцию.
Итак, если ваша половая конституция слабая, то вы можете хотеть секса от 1 раза в неделю до 1 раза в год. Если средняя — то 1-4 раза в неделю, в зависимости от возраста. Человек с сильной половой конституцией может хотеть секса до 4 раз в день и больше.
О том, что делать партнерам с разной половой конституцией, читайте здесь.
Что такое сексуальное желание и как понять, что ты хочешь секса?
Нередко люди путают возбуждение с желанием (половым влечением) и в итоге думают, что у них проблемы с либидо. В действительности желание — это любые мысли о сексе или чем-то сексуальном (мастурбации, например). Достаточно только мысли! Тогда так ли плохо обстоят дела с вашим либидо?
Но мысли важно уметь замечать, а еще — оставлять свободное время для своего либидо. Другая распространенная ошибка — думать, что желание должно само «стучать по голове», в то время как подобное возможно только у людей с сильным сексуальным темпераментом. Остальным же нужно выделять время на секс в графике своей жизни. Вы удивитесь, что если начать самостоятельно думать о сексе, выделить на секс время и подготавливаться к нему, может оказаться, что ваше либидо вовсе и не снижено.
90% обращающихся ко мне женщин после прохождения простого опроса выясняли, что у них нет гипоактивного сексуального влечения (сниженного либидо), а есть расстройство возбуждения. Если у вас есть мысли о сексе, есть желание заняться сексом или мастурбацией, но не получается возбудиться после адекватной стимуляции, то дело не в сниженном либидо, а в проблемах с возбуждением. Это другая дисфункция, и она требует отдельного изучения.
С мифами разобрались, так как же все таки повысить либидо?
- Сексуальный темперамент (или половую конституцию), данный вам от природы, не изменить. Представьте, что при рождении вам выдали стакан определенного объема. Этот стакан — ваша половая конституция. В него можно налить жидкость — то есть ваше либидо. Жидкости в самом стакане может быть больше или меньше, но ее объем не может превышать объем самой посуды. Примите свою половую конституцию и не пытайтесь требовать от себя 1,5 литров, когда вместить получается лишь 300 миллилитров.
- Если же объем жидкости меньше, чем позволяет вместить стакан — это есть и то самое сниженное либидо. Как заполнить его до краев? Нужно выяснить причины снижения либидо и устранить их. Таким образом, вместо вопроса «как повысить либидо» правильнее спросить себя: «А что снижает мое либидо?». Причины снижения либидо могут быть разными:
- негативный сексуальный опыт;
- страх незапланированной беременности и ЗППП;
- непринятие собственного тела, стыд, стеснение до и во время секса;
- отсутствие времени на секс;
- отсутствии мотивации заниматься сексом (все равно не получу удовольствие, не испытаю оргазм и т.д.)
- бессонница и плохая гигиена сна, повышенная утомляемость;
- прием отдельных лекарств;
- алкоголизм, курение, ожиение;
- хроническая боль и различные хронические заболевания;
- гиперпролактенимия;
- беременность и послеродовой период;
- наличие других сексуальных дисфункций;
- использование гормональной контрацепции у некоторых женщин;
- нарушения функции щитовидной железы;
- психические расстройства;
- менопауза и пременопауза
- проблемы с тазовым дном: атрофический вагинит, генитальный пролапс, рубцовые изменения после родов;
- стресс.
Все эти причины устраняются путем обращения к соответствующему специалисту. Если у вас сексуальная дисфункция, отсутствует мотивация на секс или был негативный сексуальный опыт — вам стоит побывать у сексолога. Если проблемы связаны с гинекологическими симптомами — у врача-гинеколога. Если с приемом отдельных препаратов — то за консультацией к тому, кто их назначил. Если причина в стрессе и чрезмерной усталости, то вы можете справиться со сниженным либидо своими силами, нормализовав образ жизни.
Итак, единого для всех пути решения не существуют. Причины снижения либидо могут быть разными, и если вы не может установить их самостоятельно, то имеет смысл начать с посещения сексолога.
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