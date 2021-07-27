«Секса вообще не хочется!»: почему снижается женское либидо и можно ли его повысить — объясняет сексолог Ольга Василенко

Как повысить сниженное либидо?

Прежде чем говорить о повышении либидо, надо разобраться с самим определением «либидо» и выяснить, в каком случае его действительно можно считать сниженным.

У каждого человека свой сексуальный темперамент. Кто-то хочет секса 3-4 раза в день, кому-то достаточно одного раза в год, кому-то он вовсе не нужен. Все эти состояния являются абсолютной нормой. Поэтому прежде чем искать в себе проблемы, выясните свою половую конституцию.

Итак, если ваша половая конституция слабая, то вы можете хотеть секса от 1 раза в неделю до 1 раза в год. Если средняя — то 1-4 раза в неделю, в зависимости от возраста. Человек с сильной половой конституцией может хотеть секса до 4 раз в день и больше.

О том, что делать партнерам с разной половой конституцией, читайте здесь.