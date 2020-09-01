Как понять, сколько секса тебе действительно нужно и что такое половая конституция — объясняет врач-сексолог

А что по поводу асексуалов

Асексуальность — достаточно новый феномен, который сексологи только начинают пристально изучать. И он не про половую конституцию, снижение либидо или отсутствие возбуждения. Асексуальность — про самоидентификацию человека, про его самоопределение. Сейчас к асексуалам себя причисляют порядка 120-130 тысяч человек по всему миру, 60 процентов из них — это женщины. У асексуалов, как и у представителей ЛГБТ, есть свой флаг — только не радужный, а серо-фиолетовый с множеством оттенков. Кто-то из асексуалов не испытывает возбуждения в партнерском сексе, кто-то заявляет, что асексуален, но при этом мастурбирует. Среди асексуалов есть демисексуалы — они говорят о пробуждающемся сексуальном желании только в случае сильной эмоциональной привязанности к партнеру.

Я уже говорила о том, что существуют субъективный момент удовлетворенности своей жизнью в зависимости от количества в ней секса. Так вот у истинных асексуалов отсутствие половой жизни никак не сказывается на их психологическом и физиологическом состоянии.

Так как асексуальность — это про самоидентификацию, то вы можете без зазрения совести причислять себя к асексуалам, если хотите. Но дальше у меня, как у сексолога, возникает миллион вопросов. Как вы пришли к этому пониманию, не было ли у вас травматичного сексуального опыта, умеете ли вы знакомиться с людьми, которые вам симпатичны? И если вы действительно просто себя так идентифицируете — замечательно! Я, как сексолог, вас поддержу.