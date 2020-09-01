Как понять, сколько секса тебе действительно нужно и что такое половая конституция — объясняет врач-сексолог
Что такое половая конституция и как ее измерить
Половая конституция (ПК) – это про то, сколько секса каждому нужно в сутки, в неделю и в месяц. Характеристика, которая заложена в нас на генетическом уровне и которую можно измерить. Существует миф о том, что мужчины априори хотят секса больше, чем женщины. Но сексуальное желание зависит не от гендера, от половой конституции. Она бывает сильной, средней или слабой как у мужчин, так и у женщин.
Любой прием сексолога должен начинаться с определения половой конституции. Итак, у женщин в первую очередь оцениваются менструальная функция (когда начались месячные и были ли они с самого начала регулярными), беременность и роды (срок наступления беременности, течение беременности и родов). Также имеет значение, когда женщина испытала эротическое влечение, первый оргазм и качественный регулярный оргазм. У мужчин для определения половой конституции важны возраст пробуждения либидо, возраст первого семяизвержения, а также их максимальное количество за сутки.
И у мужчин, и у женщин для определения половой конституции оценивается количество волос на теле и еще один интересный критерий под названием «трохантерный индекс». Чтобы его вычислить, найдите бугорок, выступающий сбоку на бедре — большой вертел бедренной кости. Теперь измерьте длину ноги от найденного бугорка до пола. Чтобы определить трохантерный индекс, разделите свой рост на полученную длину ноги. Интересный факт: и мужчины, и женщины с сильной половой конституцией имеют более короткие ноги по отношению к туловищу и повышенную волосатость.
Половая конституция — это то же самое, что либидо? Нет, это абсолютно разные вещи. Либидо — это про желание заниматься сексом, а половая конституция — про физиологическую возможность и потребность им заниматься. Если половая конституция заложена в нас природой, то либидо может меняться от множества психоэмоциональных факторов. Ваше психологического состояния, места, где происходит половой контакт, от ваших отношений с партнером и так далее. Существует половая конституция, существует желание/либидо, а дальше происходит цикл сексуальных реакций.
У каждого из нас своя норма по количеству секса
Нам всем нужно разное количество секса. Нет усредненной нормы, есть индивидуальная норма для конкретного человека. И ее можно вывести для себя благодаря определению типа половой конституции. Для мужчин и женщин со слабой ПК порой достаточна пара сексуальных контактов в месяц. И такое количество секса никак не скажется на их удовлетворенности жизнью.
Но, представьте, вы оценили свою половую конституцию, поняли, что она у вас слабая и что без ежедневного секса вам действительно живется хорошо. Но тут в дело вступает общество. Людям со слабой половой конституцией порой тяжело подстроиться к кричащему со всех сторон о сексуальности и знакомствах в Tinder миру. Поэтому важно понять, где твои реальные сексуальные желания, а где те, которые навязаны социальными ожиданиями о сексуальной жизни.
Что делать, если у партнеров разная половая конституция
Достаточно часто в парах возникают проблемы из-за того, что у мужчины сильная половая конституция, а у женщины — слабая. И наоборот. В таких ситуациях женщина не будет фригидной, а она будет просто женщиной со слабой половой конституцией, которой по-настоящему хочется секса всего пару раз в месяц. А мужчине с сильной половой конституцией будет хотеться секса несколько раз в сутки — и это тоже нормально.
Что делать? Для начала партнеру со слабой половой конституцией нужно объяснить, что его любимый не похотливое животное — он просто действительно имеют бОльшую потребность в сексе на физиологическом уровне. А партнеру с сильной ПК нужно донести, что у его партнера слабая половая конституция и насиловать его не нужно. Конечно, имеет смысл подумать о том, как все же можно идти на встречу друг другу. На помощь приходят различные секс-игрушки, эротические массажи, петтинг, мануальные и оральные практики и многое другое. Если у мужчины слабая половая конституция, то ему могут помочь вагинальные или клиторальные вибраторы, мануальные и оральные техники ласки клитора. Если же вы игнорируете желания партнера с сильной половой конституцией, важно понимать — в силу физиологических особенностей он все равно будет искать сексуальных отношений. Заложенное его природой желание получить сексуальное удовольствие будет пересиливать все остальные.
А что по поводу асексуалов
Асексуальность — достаточно новый феномен, который сексологи только начинают пристально изучать. И он не про половую конституцию, снижение либидо или отсутствие возбуждения. Асексуальность — про самоидентификацию человека, про его самоопределение. Сейчас к асексуалам себя причисляют порядка 120-130 тысяч человек по всему миру, 60 процентов из них — это женщины. У асексуалов, как и у представителей ЛГБТ, есть свой флаг — только не радужный, а серо-фиолетовый с множеством оттенков. Кто-то из асексуалов не испытывает возбуждения в партнерском сексе, кто-то заявляет, что асексуален, но при этом мастурбирует. Среди асексуалов есть демисексуалы — они говорят о пробуждающемся сексуальном желании только в случае сильной эмоциональной привязанности к партнеру.
Я уже говорила о том, что существуют субъективный момент удовлетворенности своей жизнью в зависимости от количества в ней секса. Так вот у истинных асексуалов отсутствие половой жизни никак не сказывается на их психологическом и физиологическом состоянии.
Так как асексуальность — это про самоидентификацию, то вы можете без зазрения совести причислять себя к асексуалам, если хотите. Но дальше у меня, как у сексолога, возникает миллион вопросов. Как вы пришли к этому пониманию, не было ли у вас травматичного сексуального опыта, умеете ли вы знакомиться с людьми, которые вам симпатичны? И если вы действительно просто себя так идентифицируете — замечательно! Я, как сексолог, вас поддержу.
Почему снижается либидо при неизменной половой конституции
Вы определили, что у вас сильная половая конституция, но секса почему-то совсем не хочется? Внешние обстоятельства тоже могут снижать либидо. Во-первых, это стресс. Если вы не удовлетворены своей жизнью, выгораете на работе, вам катастрофически не хватает денег, то вам становится уже не до секса. Во-вторых, отсутствие элементарных знаний о строении своего тела и способах получения удовольствия. В-третьих, качество ваших партнерских отношений — удовлетворены ли вы ими, не наполнены ли они огромным количеством обид и недопонимания.
Многие пациенты спрашивают о том, как поддерживать сексуальное желание в длительных отношениях. Существует распространенный миф о том, что у некоторых мужчин по взмаху волшебной палочки встает на жену вот уже 40 лет. В действительности же в течение достаточно быстрого времени страсть и желание наброситься на партнера действительно заканчиваются. А дальше пары впадают в ступор — и что теперь делать-то?! Я всегда объясняю пациентам, что сексом НАДО ЗАНИМАТЬСЯ, как вы занимаетесь фитнесом или приготовлением ужина. Вы ведь сначала сидите на кулинарном сайте, выбираете подходящий рецепт, идете в магазин, покупаете продукты, готовите их и получается хорошее блюдо. С сексом примерно также — на него нужно выделять время. Например, вы идете вместе в секс-шоп, покупаете красивое белье, разнообразные лубриканты, смотрите порно, используете секс-игрушки. Если у вас есть дети, то понимаете, что в какой-то день их стоит оставить с няней или бабушкой, а самим снять номер в отеле, если дома заниматься сексом не получается.
Можно ли повысить либидо
Вокруг секса крутятся миллионы мифов, а по поводу повышения либидо написаны сотни статей в духе «Вот 10 продуктов, которые поднимут ваше либидо». По поводу питания и секса могу сказать лишь одно — да, питаться нужно разнообразно и полноценно. Но прямой связи между насыщенностью организма микроэлементами и высотой либидо не существует. Существует лишь прямая связь между либидо и вашей психоэмоциональной составляющей.
Еще раз хочу предостеречь всех, кто пытается «повысить свою сексуальность» на разнообразных секс-тренингах, где из вас обещают сделать страстную тигрицу и наездницу. В большинстве случае их посещение лишь невротизирует. Женщинам внушают, что если муж вам изменяет, в этом виноваты они — недостаточно красивы, худы или сексуально раскрепощены. Но если вы пойдете на тренинг оральных ласк или научитесь поднимать мышцами влагалища 14 кг, то, наконец, станете достаточно хороши. Мы все разные — у нас разные половые конституции, разные потребности в сексе и разные половые партнеры. Стандарта в сексе не существует — нужно найти подходящую тебе норму. Для начала, например, поняв тип своей половой конституции.
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