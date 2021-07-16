Стало известно, где в Петербурге можно привиться «КовиВаком»

Ранее лава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прошел ревакцинацию от коронавируса. Для процедуры он предпочел препарат «Спутник V». Он добавил, что повышенный спрос на препарат «Ковивак» не обоснован, – у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания.