Стало известно, где в Петербурге можно привиться «КовиВаком»

В Петербург поступило более 8 тыс. доз вакцины «КовиВак». В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, в каких пунктах можно привиться этим препаратом.
По данным комитета, вакциной «КовиВак» можно привиться по 45 адресам прививочных пунктов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
«В Санкт-Петербург в минувшие выходные поступила очередная партия вакцины "Ковивак" производства ФГБНУ им. М. П. Чумакова в количестве 8 580 комплектов доз. Вакцина доступна в 45 прививочных пунктах», — говорится в сообщении комитета.
Ранее лава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прошел ревакцинацию от коронавируса. Для процедуры он предпочел препарат «Спутник V». Он добавил, что повышенный спрос на препарат «Ковивак» не обоснован, – у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.