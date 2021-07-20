Что делать, если вы столкнулись с токсичностью на работе

Стратегия №1. Запланируйте честный разговор с самим с собой, поймите, что хочет «токсичный» человек и что у вас, возможно, не получается сделать. Проанализируйте, в чем может быть ваша выгода при навешивании ярлыка «токсичный». Если вы чувствуете, что у вас назрел важный разговор с самим собой – никогда его не откладывайте. Определяя свои сложности и меняя себя, мы имеет возможность поменять систему, которая является токсичной.

Часто мы жалуемся, что руководитель не дает нам развиваться, но при этом сами не знаем, что вкладываем в это понятие. Я хочу заниматься чем-то другим? Я хочу больше денег? Я хочу другую должность? Вы удивитесь, но часто руководитель даже не знает о том, что у вас есть подобные желания. Важность откровенного разговора с самим собой еще и в том, что возможно вы вообще не хотите работать в этом месте, но боитесь себе в этом признаться. С другой стороны, руководитель имеет полное право не желать перемен в коллективе и оставлять «все как есть». Наша свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода другого, но открыто обсуждая вопросы с руководителем, вы ни за кого ничего не додумываете — а находитесь в реальности и принимаете осознанный выбор.

Стратегия № 2. Наблюдайте за «токсичным» человеком, определите его цели и намерения. Помните, что на самом деле все намерения и побуждения к действиям являются позитивными. Даже когда нам кажется, что это не так. Например, человек может повышать голос, чтобы снизить свое беспокойство или выглядеть более решительным и уверенным в себе. Наблюдайте, запоминайте, учитывайте особенности другого, помните, что далеко не все, что делают и говорят люди, направленно непосредственно на нас.

Стратегия № 3. Ищите поддержку и помощь для себя, чтобы тестировать собственную реальность и выходить из туннельного мышления, при котором мы видим только узкий коридор возможностей. Получая поддержку и стороннее мнение, мы можем разглядеть свои слепые пятна и то, что у нас может не получаться. Не стоит создавать коалицию с другими окружающими против руководителя. Это приведет к повышению агрессии и эскалации конфликта, а не поможет решить ситуацию.

Стратегия № 4. Если все перечисленные выше стратегии вам не подходят и вы понимаете, что действительно столкнулись с «токсичным» человеком, помните – вы всегда можете выйти из этих отношений. Не забывайте, что только вы отвечаете за свою жизнь.

Стратегия № 5. Конечно, бывают ситуации, когда вы являетесь заложником обстоятельств и не можете сделать выбор в пользу выхода из них. Тогда важным и решающим фактором является понимание ваших целей и мотивов. Задайте себе вопрос: «Для чего я остаюсь в этих отношениях?». Ответ придет сразу, возможно, он вам не понравится, но поживите с ним какое-то время. Когда вы понимаете «зачем, то сразу понимаете «как», видите возможность и находите ресурсы.