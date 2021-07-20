Фраза «токсичные люди» впервые была произнесена психологом доктором Лилиан Гласс в 1995 году и породила целый ряд литературы по самопомощи: от поэзии и до психологических тренингов. А в 2018 году слово «токсичный» по версии Оксфордского словаря английского языка стало словом года. На сегодняшний день этот термин хоть и не является официальным, но широко используется в контексте человеческих отношений, культуры, определения руководителя или подчиненных.
Наиболее часто токсичные отношения начинаются с заблуждения, где токсичность видится как «норма», а в момент осознания принимается решение удалить «токсичного» человека из своей жизни. В качестве аргумента «за» часто звучат логические суждения о том, что не всякий роман, дружба и карьера полезны для здоровья и, в конце концов, не всему в нашей жизни длиться вечно. Как часто вы оказывались в токсичных отношениях и принимали подобное решение?
Да, время от времени отношения могут пойти по нисходящей спирали и стать токсичными, но правда в том, что каждый из нас в тот или иной период жизни был или мог быть токсичным. Поэтому прежде чем списать кого-то на всю жизнь, рекомендую все хорошенько взвесить — такие действия зачастую приводят к неблагоприятным и часто неожиданным последствиям.
Современная тенденция отказа от «токсичных людей» в жизни, вероятно, связана с развитием современного общества, где популярны одноразовые вещи и процветает тирания позитивного мышления. Мы провозгласили: все в нашей жизни должно быть позитивно, без проблем и негатива. В итоге, зачастую даже не замечая этого, мы действуем по шаблону: то, что нам не нравится или не удается, мы относим к токсичному и исключаем из своей жизни. Не пытаясь решить проблемы, которые возникли — и в личных, и в рабочих отношениях. Вышесказанное не означает, что я предлагаю вам поддерживать токсичные отношения в ущерб себе! Чуть ниже я предложу несколько сценариев, как выйти и/или трансформировать такие отношения, сохраняя свое здоровье, эмоциональное благополучие и иные ресурсы.
Что же такое токсичная личность
Этот термин используется для описания человека, который ведет себя жадно, нескромно, не всегда справедливо и очень легкомысленно относится к истине. Сами по себе эти навыки не являются отрицательными — все зависит от того, как они используются. В одном случае они помогают человеку открывать запертые двери и справляться с повседневным стрессом, в другом могут быть использованы для обмана или подрыва чьего-либо доверия. Правда в том, что идеального мира не существует, как не существует и простых людей. А чем успешнее человек и чем более высоких результатов он добился, тем сложнее его характер и многограннее личность. Ряд исследований определили, что токсичные личности считаются более социально адаптированными, начальство воспринимает их как более способных и они занимают более высокое иерархическое положение. Мы должны привыкнуть к мысли, что наши социальные навыки могут быть палкой о двух концах.
Почему токсичность, как феномен, стала столь часто встречаться в нашей жизни и работе
Во-первых, причиной может быть заблуждение о том, что цель оправдывает средство или, иначе говоря, — ощущение свободы от последствий. Существует термин «создание исключений», определяющий такое поведение . Им часто грешат лидеры, изменяя правила согласно своей прихоти и определяя несправедливость как утилитаризм.
Во-вторых, ощущение собственной силы и расширение личных возможностей. Даже у самых благородных людей есть собственные планы и цели. Зачастую, обладание ресурсами и влиянием побуждает людей действовать, руководствуясь исключительно на основе собственных принципов и ценностей, независимо от их морального значения.
В-третьих, каждый человек, независимо от социального статуса и положения, сталкивается с трудностями и кризисами. Каждый периодически тревожится, боится и теряет почву под ногами, что редко делает нас приятными людьми. В конечном счете человек может иметь скверный и тяжелый характер, что совсем не делает его плохим специалистом. Важно помнить: то, что мы периодически ощущаем как токсичность по отношению к себе, может вообще не иметь к нам никакого отношения.
Вот 5 наиболее популярных проявлений токсичных рабочих отношений
- К вам относятся как к функции, оставляя за скобками вашу потребности в конструктивной обратной связи и поддержке
Вместо того, чтобы развивать уважительные и взаимовыгодные отношения с теми, кто им подчиняется, ядовитые боссы заинтересованы только в том, чтобы хорошо выглядеть. В таких отношениях вы существуете только как их продолжение, и они относятся к вам как к миньону, а не ценному коллеге. Такие руководители заинтересованы только в том, чтобы вы подтвердили их существование и успех, для них очень важна иерархия и они не дадут вам об этом забыть.
- Вами манипулируют
Часто манипуляторы харизматичны и обаятельны, но на самом деле используют свои социальные навыки, чтобы заставить окружающих делать то, в чем они предпочли бы не участвовать. Они убеждают вас подчиниться, делая вам ложные комплименты или разжигая конкуренцию. Вы соглашаетесь на большее количество обязанностей просто потому, что ваш босс всегда находит способ вас уговорить. Тут вы можете столкнуться и с мастерами газлайтинга: в ситуациях, когда их идеи терпят неудачу, они обвиняют вас и не принимают во внимание организацию усилий. И, конечно, вы будете чувствовать себя виноватыми за ошибки, которые даже не являются вашими.
- Ваши границы не считаются значимыми, нарушаются дружеские и рабочие границы
Этот тип контролирует ваше время постоянно — как личное, так и профессиональное. Такие руководители преследуют единственную цель и не останавливаются ни перед чем, чтобы воплотить свое видение в жизнь. Как правило, они имеют собственный график и ожидают, что каждый сотрудник будет работать в таком же режиме. Зачастую они игнорируют границы — будь то сообщения о несрочных делах в полночь или немедленные вопросы личного характера. В такой момент складывается впечатление, что дружба или отношения становятся обязательством. На работе вы не хотите обострять отношения с начальником, смеетесь над глупыми шутками, соглашаетесь на странные офисные тусовки. Они склонны создавать разногласия между отделами и отдельными лицами, поощряя конкуренцию, выражая фаворитизм или участвуя в офисных сплетнях.
- Отношения насыщены сплетнями, негативными комментариями и неконструктивной критикой
Это хрестоматийное определение токсичности. Складывается впечатление, что человек получает удовольствие от постановки другого в неловкое положение, оказывает ненужное давление на команду, не предлагая никаких стимулов или вознаграждений, создает бюрократические законы и игнорирует разочарование сотрудников. Такому руководителю невозможно угодить: окружающие ходят по минному полю в попытке доставить удовольствие и опасаясь, что их ругают в пределах слышимости. В результате в офисе наблюдается низкий уровень энергии, а производительность и творческий потенциал сильно страдают.
- Микроменеджмент и контроль
Микроменеджер, известный также как убийца производительности, является наиболее распространенным токсичным начальником на рабочем месте. Благодаря приложениям для повышения производительности, отслеживанию проектов и возможностям онлайн-общения этот тип начальников получил инструменты, которые можно использовать в каждую рабочую минуту вашей жизни. Но вместо того, чтобы использовать их для повышения прозрачности, ваш начальник вооружается ими, чтобы отслеживать все, что делает команда. Он постоянно комментируют решения, заставляя вас сомневаться в себе на каждом рабочем этапе.
Что делать, если вы столкнулись с токсичностью на работе
Стратегия №1. Запланируйте честный разговор с самим с собой, поймите, что хочет «токсичный» человек и что у вас, возможно, не получается сделать. Проанализируйте, в чем может быть ваша выгода при навешивании ярлыка «токсичный». Если вы чувствуете, что у вас назрел важный разговор с самим собой – никогда его не откладывайте. Определяя свои сложности и меняя себя, мы имеет возможность поменять систему, которая является токсичной.
Часто мы жалуемся, что руководитель не дает нам развиваться, но при этом сами не знаем, что вкладываем в это понятие. Я хочу заниматься чем-то другим? Я хочу больше денег? Я хочу другую должность? Вы удивитесь, но часто руководитель даже не знает о том, что у вас есть подобные желания. Важность откровенного разговора с самим собой еще и в том, что возможно вы вообще не хотите работать в этом месте, но боитесь себе в этом признаться. С другой стороны, руководитель имеет полное право не желать перемен в коллективе и оставлять «все как есть». Наша свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода другого, но открыто обсуждая вопросы с руководителем, вы ни за кого ничего не додумываете — а находитесь в реальности и принимаете осознанный выбор.
Стратегия № 2. Наблюдайте за «токсичным» человеком, определите его цели и намерения. Помните, что на самом деле все намерения и побуждения к действиям являются позитивными. Даже когда нам кажется, что это не так. Например, человек может повышать голос, чтобы снизить свое беспокойство или выглядеть более решительным и уверенным в себе. Наблюдайте, запоминайте, учитывайте особенности другого, помните, что далеко не все, что делают и говорят люди, направленно непосредственно на нас.
Стратегия № 3. Ищите поддержку и помощь для себя, чтобы тестировать собственную реальность и выходить из туннельного мышления, при котором мы видим только узкий коридор возможностей. Получая поддержку и стороннее мнение, мы можем разглядеть свои слепые пятна и то, что у нас может не получаться. Не стоит создавать коалицию с другими окружающими против руководителя. Это приведет к повышению агрессии и эскалации конфликта, а не поможет решить ситуацию.
Стратегия № 4. Если все перечисленные выше стратегии вам не подходят и вы понимаете, что действительно столкнулись с «токсичным» человеком, помните – вы всегда можете выйти из этих отношений. Не забывайте, что только вы отвечаете за свою жизнь.
Стратегия № 5. Конечно, бывают ситуации, когда вы являетесь заложником обстоятельств и не можете сделать выбор в пользу выхода из них. Тогда важным и решающим фактором является понимание ваших целей и мотивов. Задайте себе вопрос: «Для чего я остаюсь в этих отношениях?». Ответ придет сразу, возможно, он вам не понравится, но поживите с ним какое-то время. Когда вы понимаете «зачем, то сразу понимаете «как», видите возможность и находите ресурсы.
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