18+
  • Здоровье
  • Здоровье

Метеозависимость – миф или реальность? Невролог объясняет, как мы реагируем на погоду

Почему выпить таблетку и потерпеть – не лучший способ борьбы с метеозависимостью? И на какие хронические заболевания может указывать ваша чувствительность к перепадам погоды и атмосферного давления ? На эти вопросы отвечает Ольга Крыса – врач-невролог высшей категории и специалист по лечению головной боли.

Метеозависимость действительно существует?

Ответ на этот вопрос не так однозначен, как кажется. Конечно, люди замечают изменения окружающей среды – например, перепады температуры или атмосферного давления. Эти факторы ощущает на себе любой человек, но люди с хроническими заболеваниями могут ощущать их острее.

В само понятие метеозависимости обыватели вкладывают чувствительность к определенным погодным подвижкам, из-за которых у них что-то болит, ноет или как-то реагирует колено.

Настойчивое желание списать свои симптомы на метеозависимость может быть проявлением апофении – формы когнитивного искажения, при котором люди ищут связи там, где их нет. Наука не доказывает, что погода, магнитные бури и прочие аномалии влияют на течение заболеваний.

Как именно организм реагирует на изменения погоды?

Это зависит от специфики хронического заболевания. На одно и то же погодное явление у людей могут возникать совершенно разные реакции. Например, понижается атмосферное давление, а у человека возникает боль в области лба – всё потому, что из-за синусита расширяются носовые пазухи. Как только давление нормализуется, боль уходит.

На этот счет у нас нет убедительных доказательств, в основном это предположения, основанные на субъективной оценке пациентами своего состояния. Индивидуально изменения погоды наверняка могут как-то влиять на самочувствие, но пока нет достаточно веских оснований говорить об этом в масштабах всего человечества.

Некоторые люди с артрозом чувствуют скорую перемену погоды. Гипотетически, причина может быть в том, что когда атмосферное давление повышается, у них сужается суставная щель, а если давление понижается – она, наоборот, расширяется. Но другие люди с таким же диагнозом могут не чувствовать этого вовсе.

Также колебания атмосферного давления вызывают боль у людей, страдающих головными болями. Например, исследование 2017 года показало, что изменение атмосферного давления действительно может стать причиной приступа головной боли. В другом писали о том, что атмосферное давление может влиять на артериальное. Так что немного данных о корреляции между атмосферным давлением и головной болью все же есть.

Обязательно ли идти к врачу, если можно выпить таблетку и переждать?

Да, обязательно: никакие симптомы нельзя списывать на одну лишь погоду. Если, например, в жару у вас пропадает аппетит, кружится голова, шумит в ушах и скачет давление – нужно обращаться к медикам.

Для начала посетить терапевта или семейного врача, который разберётся в ситуации и даст направление к нужному специалисту. А тот перенаправит пациента дальше, если после осмотра исключит патологию своего профиля. Вполне себе серьезные симптомы не могут возникнуть просто из-за изменений погоды или атмосферного давления. Но они могут быть сигналом о проблемах в организме, и нельзя их пускать на самотек.

 

Как погода влияет на психоэмоциональное состояние?

Причиной утомляемости, потери аппетита и бессонницы, которые возникают при резких изменениях погоды, не обязательно будут заболевания внутренних органов. Непривычные симптомы могут появиться из-за нарушений в вегетативной нервной системе. Они появляются при сильных психоэмоциональных нагрузках и длительном стрессе. Скорее всего, погода тут ни при чем. Если вы испытываете проблемы со сном, стресс, плохое настроение и бессилие больше пары недель, это может быть признаком серьезных состояний, например, депрессии. Поберегите себя и сходите к семейному врачу.

И не забывайте о соблюдении режима сна, физической активности и полноценном отдыхе.

Смена сезонов может обострить реакцию психики. Это более серьезная проблема – сезонное аффективное расстройство. Например, в осенний период, когда холодает и день становится короче, циркадные ритмы организма меняются, и к неврологам нередко приходят пациенты с апатией, слабостью и рассеянным вниманием.

Если врач видит, что это проявление депрессии, а не заболевание нервной системы, то советует обратиться к психотерапевту или психиатру.

Как облегчить неприятные симптомы из-за погоды?

Обращать меньше внимания на погоду вам поможет режим дня и хороший сон. А также сбалансированное питание по принципу здоровой тарелки – овощи и фрукты в каждом приеме пище, а еще включение в рацион птицы и рыбы, круп и бобовых.

Не нужно отказываться от любимых «вредных» блюд, можно просто уменьшить их количество в рационе. Если хочется понять, что стоит исключить из меню, помогут анализы на непереносимость пищевых продуктов.

В жару соблюдайте питьевой режим, гуляйте и занимайтесь спортом в местах, где не жарко или есть кондиционер.

У метеозависимости есть последствия?

Как мы выяснили в самом начале, метеозависимость – это не диагноз, и те проявления, которые ей приписывают, не могут повлиять на ухудшение каких-либо заболеваний. Причины возможных осложнений, в том числе развития болевого синдрома могут быть более серьезными, чем погода, и требуют визита к врачу.

Благодарим клинику «Скандинавия» за помощь в подготовке материала. 

Записала Анна Емельянова. 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты