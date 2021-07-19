Метеозависимость – миф или реальность? Невролог объясняет, как мы реагируем на погоду

Метеозависимость действительно существует?

Ответ на этот вопрос не так однозначен, как кажется. Конечно, люди замечают изменения окружающей среды – например, перепады температуры или атмосферного давления. Эти факторы ощущает на себе любой человек, но люди с хроническими заболеваниями могут ощущать их острее.

В само понятие метеозависимости обыватели вкладывают чувствительность к определенным погодным подвижкам, из-за которых у них что-то болит, ноет или как-то реагирует колено.

Настойчивое желание списать свои симптомы на метеозависимость может быть проявлением апофении – формы когнитивного искажения, при котором люди ищут связи там, где их нет. Наука не доказывает, что погода, магнитные бури и прочие аномалии влияют на течение заболеваний.

Как именно организм реагирует на изменения погоды?

Это зависит от специфики хронического заболевания. На одно и то же погодное явление у людей могут возникать совершенно разные реакции. Например, понижается атмосферное давление, а у человека возникает боль в области лба – всё потому, что из-за синусита расширяются носовые пазухи. Как только давление нормализуется, боль уходит.

На этот счет у нас нет убедительных доказательств, в основном это предположения, основанные на субъективной оценке пациентами своего состояния. Индивидуально изменения погоды наверняка могут как-то влиять на самочувствие, но пока нет достаточно веских оснований говорить об этом в масштабах всего человечества.

Некоторые люди с артрозом чувствуют скорую перемену погоды. Гипотетически, причина может быть в том, что когда атмосферное давление повышается, у них сужается суставная щель, а если давление понижается – она, наоборот, расширяется. Но другие люди с таким же диагнозом могут не чувствовать этого вовсе.

Также колебания атмосферного давления вызывают боль у людей, страдающих головными болями. Например, исследование 2017 года показало, что изменение атмосферного давления действительно может стать причиной приступа головной боли. В другом писали о том, что атмосферное давление может влиять на артериальное. Так что немного данных о корреляции между атмосферным давлением и головной болью все же есть.