Метеозависимость – миф или реальность? Невролог объясняет, как мы реагируем на погоду

Метеозависимость действительно существует?
Ответ на этот вопрос не так однозначен, как кажется. Конечно, люди замечают изменения окружающей среды – например, перепады температуры или атмосферного давления. Эти факторы ощущает на себе любой человек, но люди с хроническими заболеваниями могут ощущать их острее.
В само понятие метеозависимости обыватели вкладывают чувствительность к определенным погодным подвижкам, из-за которых у них что-то болит, ноет или как-то реагирует колено.
Настойчивое желание списать свои симптомы на метеозависимость может быть проявлением апофении – формы когнитивного искажения, при котором люди ищут связи там, где их нет. Наука не доказывает, что погода, магнитные бури и прочие аномалии влияют на течение заболеваний.
Как именно организм реагирует на изменения погоды?
Это зависит от специфики хронического заболевания. На одно и то же погодное явление у людей могут возникать совершенно разные реакции. Например, понижается атмосферное давление, а у человека возникает боль в области лба – всё потому, что из-за синусита расширяются носовые пазухи. Как только давление нормализуется, боль уходит.
На этот счет у нас нет убедительных доказательств, в основном это предположения, основанные на субъективной оценке пациентами своего состояния. Индивидуально изменения погоды наверняка могут как-то влиять на самочувствие, но пока нет достаточно веских оснований говорить об этом в масштабах всего человечества.
Некоторые люди с артрозом чувствуют скорую перемену погоды. Гипотетически, причина может быть в том, что когда атмосферное давление повышается, у них сужается суставная щель, а если давление понижается – она, наоборот, расширяется. Но другие люди с таким же диагнозом могут не чувствовать этого вовсе.
Также колебания атмосферного давления вызывают боль у людей, страдающих головными болями. Например, исследование 2017 года показало, что изменение атмосферного давления действительно может стать причиной приступа головной боли. В другом писали о том, что атмосферное давление может влиять на артериальное. Так что немного данных о корреляции между атмосферным давлением и головной болью все же есть.
Обязательно ли идти к врачу, если можно выпить таблетку и переждать?
Да, обязательно: никакие симптомы нельзя списывать на одну лишь погоду. Если, например, в жару у вас пропадает аппетит, кружится голова, шумит в ушах и скачет давление – нужно обращаться к медикам.
Для начала посетить терапевта или семейного врача, который разберётся в ситуации и даст направление к нужному специалисту. А тот перенаправит пациента дальше, если после осмотра исключит патологию своего профиля. Вполне себе серьезные симптомы не могут возникнуть просто из-за изменений погоды или атмосферного давления. Но они могут быть сигналом о проблемах в организме, и нельзя их пускать на самотек.
Как погода влияет на психоэмоциональное состояние?
Причиной утомляемости, потери аппетита и бессонницы, которые возникают при резких изменениях погоды, не обязательно будут заболевания внутренних органов. Непривычные симптомы могут появиться из-за нарушений в вегетативной нервной системе. Они появляются при сильных психоэмоциональных нагрузках и длительном стрессе. Скорее всего, погода тут ни при чем. Если вы испытываете проблемы со сном, стресс, плохое настроение и бессилие больше пары недель, это может быть признаком серьезных состояний, например, депрессии. Поберегите себя и сходите к семейному врачу.
И не забывайте о соблюдении режима сна, физической активности и полноценном отдыхе.
Смена сезонов может обострить реакцию психики. Это более серьезная проблема – сезонное аффективное расстройство. Например, в осенний период, когда холодает и день становится короче, циркадные ритмы организма меняются, и к неврологам нередко приходят пациенты с апатией, слабостью и рассеянным вниманием.
Если врач видит, что это проявление депрессии, а не заболевание нервной системы, то советует обратиться к психотерапевту или психиатру.
Как облегчить неприятные симптомы из-за погоды?
Обращать меньше внимания на погоду вам поможет режим дня и хороший сон. А также сбалансированное питание по принципу здоровой тарелки – овощи и фрукты в каждом приеме пище, а еще включение в рацион птицы и рыбы, круп и бобовых.
Не нужно отказываться от любимых «вредных» блюд, можно просто уменьшить их количество в рационе. Если хочется понять, что стоит исключить из меню, помогут анализы на непереносимость пищевых продуктов.
В жару соблюдайте питьевой режим, гуляйте и занимайтесь спортом в местах, где не жарко или есть кондиционер.
У метеозависимости есть последствия?
Как мы выяснили в самом начале, метеозависимость – это не диагноз, и те проявления, которые ей приписывают, не могут повлиять на ухудшение каких-либо заболеваний. Причины возможных осложнений, в том числе развития болевого синдрома могут быть более серьезными, чем погода, и требуют визита к врачу.
Благодарим клинику «Скандинавия» за помощь в подготовке материала.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.