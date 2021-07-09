В Петербурге появилась интерактивная карта для записи на вакцинацию от коронавируса

Интерактивная карта запущена на базе «Медицинского информационно-аналитического центра». Она показывает, сколько свободных талонов есть в кабинетах медицинских организаций, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса. Пункты со свободными талонами обозначены на карте зеленым, со средней загруженностью — желтым. Красным же обозначены пункты, талонов в которых почти не осталось.

Пока интерактивная карта запущена в тестовом режиме, по этому на ней отображаются не все пункты вакцинации.

Напомним, в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций — 108 городских, 6 федеральных и 32 частных. При поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным. Обновленный список 177 пунктов опубликован здесь.

15 декабря 2020 года во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса — в том числе и в Петербурге. Уже преодолена отметка в 1 миллион первично привитых, а более 740 тысяч — вакцинировались полностью. С начала июля в городе первично вакцинируют около 20-21 тысячу человек. При сохранении таких темпов к концу июля в Петербурге привьют еще около 470 тысяч человек.