За сколько дней до отпуска можно привиться от коронавируса? Вот рекомендации врачей

После получения прививки от коронавируса необходимо избегать загара — длительное пребывание на солнце после вакцинации может спровоцировать аллергическую реакцию. «Если вы планируете отпуск, то не рекомендуется в первые три дня после вакцинации загорать, посещать сауну, избегать физических нагрузок, находится на солнце с 12-16 часов. Не нужно подвергать место инъекции активному загару и перегревать», — рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» врач дерматовенеролог Ульяна Глобина.

Перерыв между введением вакцины и поездкой в отпуск должен составлять не менее трех дней, а лучше пяти. Рекомендуется находиться в тени и использовать защитную одежду. Кроме того, если у человека есть повышенная чувствительность к солнцу, необходимо учитывать аллергические реакции организма и быть более осторожным.

Напомним, ранее стало известно, что еще один регион России вводит ограничения для невакцинированных от коронавируса туристов. Ямал закрывает въезд через аэропорты и вокзалы для всех граждан без ПЦР-теста на COVID-19 или QR-кода о вакцинации. Ранее подобные меры были приняты в Краснодарском крае, Карелии и Псковской области.