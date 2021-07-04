В Петербурге за минувшие сутки вакцинировалось рекордное количество человек — 20 595

За минувшую пятницу, 2 июля, в Петербурге первую дозу вакцины получили 20 595 человек — это рекорд. Вторую прививку сделали 5313 человек. Такие данные приводит пресс-служба Смольного.
Ранее в день в вакцинировались до 18 тысяч человек. По данным Смольного, всего в городе первично вакцинировано 945439 горожан. Из них 722168 человек полностью прошли цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 1079332 комплекта.
«Ряд регионов сейчас предъявляют требования к вакцинации. Если кто-то выезжает на юг или в другие страны — надо быть вакцинированным, чтобы иметь доступ к инфраструктуре», — отметил губернатор города Александр Беглов.
Ранее петербургский эпидемиолог заявил о том, что вакцины от COVID-19 остаются эффективными, несмотря на мутации вируса. По словам эксперта, происходящие изменения в структуре генома коронавируса «не влияют драматически на антигенную структуру».
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