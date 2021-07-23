Кабинетная чистка зубов: краткий ликбез как, когда и сколько раз ее проводить?

Я хорошо чищу зубы, зачем мне вообще профгигиена?

Чтобы понять это, достаточно минутной процедуры — окрасьте зубы (дома или в кабинете стоматолога) специальным индикатором зубного налета. Он работает как лакмусовая бумажка — налет, которому больше 3-х дней, приобретает оттенки фуксии.

Стоматологи объясняют: для образования на зубах опасной биопленки из микроорганизмов достаточно 24 часов. За это время конгломерат бактерий покрывается оболочкой и чувствует себя в полости рта крайне защищенно. А впоследствии пропитывается солями слюны и уплотняется — появляются те самые зубные камни, с которыми обычной зубной щеткой уже не справиться.