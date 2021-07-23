Кабинетная чистка зубов: краткий ликбез как, когда и сколько раз ее проводить?

Ухаживая за кожей и волосами, не забывайте о еще более важных вещах — например, профгигиене у стоматолога. «Собака.ru» вместе со врачами-стоматологами из Петербурга подготовила ликбез: как часто нужно проводить чистку, какие технологии должны использоваться в клинике и нормально ли, если после процедуры ваши десна кровоточат.
Я хорошо чищу зубы, зачем мне вообще профгигиена?
Чтобы понять это, достаточно минутной процедуры — окрасьте зубы (дома или в кабинете стоматолога) специальным индикатором зубного налета. Он работает как лакмусовая бумажка — налет, которому больше 3-х дней, приобретает оттенки фуксии.
Стоматологи объясняют: для образования на зубах опасной биопленки из микроорганизмов достаточно 24 часов. За это время конгломерат бактерий покрывается оболочкой и чувствует себя в полости рта крайне защищенно. А впоследствии пропитывается солями слюны и уплотняется — появляются те самые зубные камни, с которыми обычной зубной щеткой уже не справиться.
Евгения Шапиро
главный специалист МЕДИ по профилактической стоматологии
Зубной камень вреден для десен и вызывает их воспаление. А скорость его образования зависит от ваших привычек и особенностей организма — в том числе минерального состава слюны. У кого-то в недочищаемых зубной щеткой местах камень образуется буквально за пару месяцев. К сожалению, почти никто из стоматологов не учит пациентов правильной домашней чистке — на уроки гигиены не выделяют времени ни в коммерческих клиниках, ни в городских стоматологиях.
Как часто нужно ее проводить?
Популярный совет «дважды в год» на самом деле не работает: кому-то нужно приходить на чистку каждые 3 месяца, кому-то хватит профгигиены 1 раз в год. Обсудите с врачом, что подходит вашим зубам и деснам.
Из чего должна состоять правильная кабинетная чистка?
Зубные камни разбиваются ультразвуком, налет стирается профпастами и, например, системой Air Flow — струей воздуха с частицами порошка на основе карбоната натрия или щадящего глицина. Важный факт: врач во время чистки должен использовать еще и ручные инструменты — кюреты и скейлеры. Потому что в труднодоступные места не всегда можно добраться насадкой аппаратов. После генуборки зубов и десен крайне важно отполировать эмаль и нанести на нее гель со фтором. Это снизит чувствительность и укрепит зубы — конечно, если для применения фтора нет противопоказаний.
Илья Шерман
стоматолог Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ)
Некачественная профгигиена зубов похожа на работу нерадивой уборщицы — то, что на виду, протерли, а скрытые места оставили грязными. Во время процедуры вам должны не просто убрать налет системой Air Flow, а очистить все межзубные промежутки и десневые карманы, в том числе вручную. В финале я рекомендую провести оббезараживание десен лазером.
Что сделать сначала — вылечить зубы или провести профгигиену?
Из-за налета на зубах можно проглядеть кариес, поэтому сначала имеет смысл проводить профгигиену. Кроме того, десны перед лечением (даже перед установкой пломбы!) должны пребывать в спокойном состоянии — а не воспаленном из-за зубных отложений. Но есть и исключения из правила: если вы испытываете острую боль, а проблемное место реагирует даже на стоматологическую насадку с воздухом, для начала имеет смысл пролечить больной зуб и уже потом проводить чистку.
Есть ли особые рекомендации для тех, кто исправляет прикус?
Если вы носите брекеты, то риски застревания пищи во рту и дальнейшего воспаления десен повышаются — так что за гигиеной нужно следить особенно внимательно. Чистолюбивыми нужно быть и обладателям прозрачных съемных кап: остающийся под элайнерами зубной налет — словно огурцы в дачной теплице.
Евгений Бедак
стоматолог-терапевт ортодонтической клиники iOrtho
Несмотря на то что ухаживать за зубами в прозрачных капах проще — в отличие от брекетов, их можно снять во время домашней чистки — многие пациенты просто-напросто не до конца вычищают налет. А некоторые прямо в элайнерах пьют сладкие десен и вызывает их воспаление. А скорость его газированные напитки. Такое поведение опасно: всегда снимайте капы во время еды и питья и не пропускайте кабинетную чистку зубов. В противном случае налет будет копиться под капами как под вакуумной упаковкой.
А если у меня импланты, коронки или виниры?
Керамика во рту не избавляет вас от необходимости приходить на профгигиену, напоминает стоматолог Илья Шерман. Разница — лишь в использовании инструментов и материалов для чистки. Врач-гигиенист знает, чем отличается керамическая поверхность от зубной эмали (и как ее не поцарапать!), а для очищения десен у пациентов с имплантами существуют специальные скейлеры и кюреты.
Что делать, если во время чистки больно?
Больно может быть из-за того, что доктор выбрал неправильную и слишком агрессивную тактику работы. Расскажите стоматологу о своем опыте профгигиены и о том, на каких этапах вы чувствовали дискомфорт. Можно нанести на десны аппликационную анестезию — она действует быстро и обладает коротким эффектом, так что онемения после процедуры не будет.
Анастасия Драган
стоматолог-терапевт Института красоты ГАЛАКТИКА
Чувствительность зубов наблюдается у многих петербуржцев, и мы это учитываем — используем щадящие порошки и деликатные режимы ультразвука. При необходимости наносим поверхностную анестезию и работаем под микроскопом — чтобы убрать налет и зубные камни, не затрагивая эмаль.
Помогает ли профгигиена отбелить зубы?
Если на эмали скопился налет от эспрессо-тоника и сигарет, то безусловно, профгигена ее осветлит. Но, как отмечает стоматолог Анастасия Драган, не стоит путать эту процедуру с отбеливанием: в первом случае цвет эмали меняется, профгигиена же возвращает ее к естественному оттенку. Пройти чистку зубов — это как постирать грязные белые кроссовки, а самый частый отзыв пациентов: «Зубы, наконец, задышали».
Если после чистки кровоточат десны — это нормально?
Кровоточивость возможна, особенно если ситуация во рту была запущенной, а десны — воспалены из-за зубного камня. Как правило, все нормализуется в течение суток после процедуры — ведь во время профгигиены убирается сама причина кровоточивости.
Елена Шмаин
заведующая отделением стоматологии Американской Медицинской Клиники
Кровоточивость встречается у пациентов с плохой домашней гигиеной: если вы приходите на профгигиену с большим количеством налета и зубных камней, десна будет реагировать на манипуляции врача острее. В этом случае мы заканчиваем процедуру не фторированием, а обработкой хлоргексидином и даем рекомендации по домашнему уходу.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста.
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