Если вы не знаете метод Басса, то точно неправильно чистите зубы — 10 советов от врача-пародонтолога

1. Зуб имеет пять поверхностей, а щетка обрабатывает только три из них
Две контактные стороны, которые соприкасаются с соседними зубами, также требуют ухода. Зубная щётка не может полноценно очистить эти участки, при этом именно они являются самыми опасными — с точки зрения развития кариеса и заболеваний пародонта. Для их чистки необходимо использовать межзубные средства гигиены, то есть зубную нить и ёршики.
2. Чистка зубов должна начинаться не с зубной щетки
Правильную чистку зубов можно разделить на четыре этапа:
- Проведите ополаскивание рта водой, чтобы удалить наиболее крупные остатки пищи.
- Очистите межзубные промежутки флоссом и ершиком.
- Используйте зубную щетку и пасту.
- Воспользуйтесь ирригатором, ополаскивателем и другими дополнительными средствами — по показаниям врача и в зависимости от вашей клинической ситуации.
3. Чистите зубы по методу Басса
Существуют разные техники чистки зубов, но самым эффективным я считаю метод Басса: щётка ставится под углом 45 градусов к оси зуба, концы щетинок частично проникают в десневую бороздку и межзубные пространства. Щетка, двигаясь вперед-назад, совершает вибрирующие движения.
4. У каждого своя длительность чистки зубов
Пациенты часто спрашивают, сколько минут нужно чистить зубы. Но таких рекомендаций на сегодняшний день нет. Всё индивидуально и зависит от навыков человека, количества зубов и наличия каких-либо конструкций в полости рта, общей клинической ситуации, индивидуального набора предметов гигиены и умения ими пользоваться.
5. Через 2-3 месяца смените зубную щетку на новую
Как часто надо менять зубную щётку? Когда она потеряла свой первоначальный внешний вид — деформировались щетинки, изменился цвет индикатора (при его наличии).
О том, по каким принципам выбирать зубную щетку и зубную пасту, читайте здесь.
6. Для чистки зубов требуется 70-80 см флосса
Чтобы очистить зубы нитью (или флоссом), нужно взять около 70–80 см и обмотать её концы вокруг средних пальцев. Чтобы не травмировать десну, необходимо ввести нить в межзубный промежуток по поверхности одного из зубов до уровня десны. Нить обводится вокруг зуба (будто обнимает его!) и выводится из межзубного промежутка. Далее движение повторяется в этом же межзубном промежутке, но уже по поверхности другого зуба.
7. Не покупайте ершик для зубов самостоятельно
Если введение ёршика требует усилий и вызывает дискомфорт, значит, он подобран неправильно и может нанести травму слизистой межзубного сосочка.
8. Для ухода за большими межзубными промежутками используйте ирригатор
Ирригатор не заменяет зубную щётку и межзубные средства гигиены: он служит только для удаления крупных остатков пищи в больших межзубных промежутках, в некоторых ортопедических конструкциях и на замках брекет-системы.
9. После еды полезно прополоскать рот водой — правда, это не избавит вас от налета
Если у вас есть возможность, то полоскание рта водой после еды не будет лишним и обеспечит удаление остатков пищи . При этом образовавшаяся на зубах биопленка во время полоскания не снимается.
Микробная биопленка (или зубной налет) — главный враг здоровья полости рта. Она непрерывно образуется на поверхности зубов и дёсен и при проблемах с гигиеной может привести к достаточно серьёзным воспалительным заболеваниям.
10. Единственное средство для чистки языка — это специальный скребок
Не используйте для чистки языка зубную щетку или ее обратную сторону — только специальный скребок. Налет, образующийся на языке, никак не влияет на образование биопленки на поверхности зубов. Но счищать его в некоторых случаях особенно важно — например, при галитозе (неприятный запах изо рта — Прим. Ред.), заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Иногда большее застревание налета связано с удлиненными сосочками и ворсинками языка — в таких случаях скребок тоже будет кстати.
11. Как хорошо бы вы не чистили зубы, без профгигиены не обойтись
Домашняя гигиена полости рта не исключает выполнения 2 раза в год профессиональной гигиенической чистки в кресле стоматолога. Только таким образом можно избавиться от застарелого налета и зубных камней, а еще проконтролировать качество чистки зубов дома.
Благодарим систему клиник МЕДИ за предоставленную информацию.
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