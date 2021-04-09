Если вы не знаете метод Басса, то точно неправильно чистите зубы — 10 советов от врача-пародонтолога

1. Зуб имеет пять поверхностей, а щетка обрабатывает только три из них

Две контактные стороны, которые соприкасаются с соседними зубами, также требуют ухода. Зубная щётка не может полноценно очистить эти участки, при этом именно они являются самыми опасными — с точки зрения развития кариеса и заболеваний пародонта. Для их чистки необходимо использовать межзубные средства гигиены, то есть зубную нить и ёршики.

2. Чистка зубов должна начинаться не с зубной щетки

Правильную чистку зубов можно разделить на четыре этапа: