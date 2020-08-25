Прозрачные капы, максимальный комфорт при коррекции прикуса и неровностей зубного ряда, 3D-проект лечения с просчетом, как будет двигаться зубной ряд – говорят, что элайнеры победили брекеты. Рассказываем вместе с «Институтом красоты ГАЛАКТИКА», почему так произошло.
Что такое элайнеры и как они помогают незаметно получить улыбку мечты?
Что такое элайнеры?
Элайнеры – это ортодонтические капы со всеми удобствами. В последние годы пациенты все больше выбирают именно их при желании исправить прикус и неровные зубы, ведь они сделаны из прозрачного материала. Кроме этого, элайнеры можно снимать на несколько часов в день, они, в отличие от брекетов, практические не заметны и доставляют меньше неудобств.
Как работают элайнеры?
В процессе ношения элайнеры оказывают давление на проблемные участки зубного ряда и способствуют формированию красивой улыбки. С их помощью можно решить весь спектр проблем, связанных с неправильным положением зубов: наклоны, повороты, скученность зубов, щели между ними, нарушение смыкания или смещение челюстей, сочетания различных нарушений.
А еще чем хороши элайнеры?
Один из первых пунктов в списке «за», когда мы говорим об элайнерах, – это эстетика: капы практически не заметны, и это позволяет использовать их без смущения. Второй – прогнозируемый результат: еще в самом начале лечения пациент понимает, сколько времени все займет лечение,сколько оно будет стоить и как будет меняться улыбка на каждом этапе – капе. Третий - комфорт: никакого «железа» во рту, неприятных ощущений от вылетания дуги и нарушения гигиены полости рта, их не нужно чистить особенным образом, как брекеты.
Влияют ли элайнеры на образ жизни?
В отличие от брекетов – практически нет. Пациент быстро привыкает к капам и не страдает из-за нарушений дикции, элайнеры легко снимаются и надеваются без помощи стоматолога, а значит, можно не отказываться от жесткой, твердой или вязкой пищи, как при ношении брекетов. Более того, элайнеры меняются самостоятельно по графику, а количество и время визитов к стоматологу можно составить индивидуально.
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Александр Дудкин
Кто в «Институте красоты ГАЛАКТИКА» ведет лечение?
Ордонтическим лечением элайнерами в «Институте красоты ГАЛАКТИКА» занимаются Александр Дудкин и Татьяна Рабинович. Александр Дудкин – стоматолог-ортодонт с более чем 20-летним стажем, у которого лечатся семьи в нескольких поколениях. Врач делает большой акцент на правильном функционировании челюстного сустава и работает в коллаборации с другими специалистами-стоматологами. Татьяна Рабинович – профессионал с 25-летним стажем, всегда нацеленный на правильное использование современных подходов к лечению.
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Татьяна Рабинович
Какие элайнеры применяют в работе в «Институтом красоты ГАЛАКТИКА»?
Стоматологи «Института красоты ГАЛАКТИКА» работают с эффективными элайнерами Invisalign и FlexLigner, признанными врачами всего мира. Само лечение и производство кап происходит только после проведения диагностики и изготовления 3D-модели зубов пациента. Потом, в специальной программе индивидуально составляется проект лечения – самый важный этап. Компьютерная программа сама рассчитывает сроки лечения и количество кап, показывает как на каждом этапе меняется положение зубов. Если пациент забывает носить капы, доктор, конечно же это увидит, так как сравнивает текущее лечение с 3D-проектом, который не обманешь. После составления проекта начинается изготовление кап на первую половину лечения. Пациент получает капы и сроки, через которые нужно их менять.
Как в «Институте красоты ГАЛАКТИКА» можно выиграть диагностику и компьютерный 3D-проект лечения?
Сейчас «Институт красоты ГАЛАКТИКА» разыгрывает диагностику и компьютерный 3D-проект лечения на элайнерах, который обычно стоит 48 000 рублей. Проект лечения с указанием, как будет двигаться зубной ряд и прикус на каждом этапе, пожалуй, самая важная часть ортодонтического лечения.
Для того, чтобы выиграть проект лечения до 17сентября необходимо:
1. Оставить контактные данные а форме обратной связи на сайте
2. Подписаться на @galaxy.dental
3. Посетить консультацию стоматолога-ортодонта в «Институт красоты ГАЛАКТИКА» до 17 сентября
4. Подождать результатов конкурса
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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