Психолог Мария Бразговская: «Мученичество для России характерно. Это и культурный, и исторический опыт. Патриархальная страна!»

Вопрос ребром: чем «марафон чудес» Бразговской отличается от «марафона желаний» Блиновской?

Всем, кроме одного слова в названии. Мне показалось когда-то хорошим маркетинговым ходом использовать слово, которое было у всех на слуху, — до и помимо Елены. Но чудо для меня важнее желания, которое может быть ленивым и мелким. Чуду случиться помогает нечто большее, чем человек.

То есть вы с Блиновской не конкуренты?

Совершенно. Я работаю с глубокими травмами сексуального насилия, утрат, болезней, измен, патологическими особенностями поведения. У Елены иные задачи, это не хорошо и не плохо. Но сейчас я патентую другое название, чтобы избежать пересечений.

Марафонов действительно тысячи. Такое впечатление, что все, кто представлялся моделью в 2000-х и галеристкой в 2010-х, переквалифицировались в осознанных коучей.

Этика в профессии психолога и коуча никак не регулируется. Поэтому каждый зовется, как хочет. Главное, вещая на миллионную паству, не заболеть манькой-величкой. Саморефлексия, образование, повышение компетенции и супервизия (когда работу психолога сопровождает более старший коллега) — это обязательные требования к любому специалисту.

С откровенным бредом от инстакоучей сталкиваетесь?

Часто. Люди хотят безопасности и ничего не делать, поэтому ищут волшебную таблетку. И им навстречу спешит, например, «ведическая психология». Начнем с того, что веды нельзя читать женщине — основному адресату онлайн-курсов по теме. На этом можно и закончить, но в псевдоучении есть еще масса прекрасного, надерганного даже не из вед, а из Бхагавадгиты. И даже оно перевернуто с ног на голову. В итоге «ведическая психология» в инстаграме на 10 % состоит из здравых вещей, за которые человек цепляется, и на 90 % — из заманчивых глупостей, которые могут и жизнь порушить. Классический сектантский пирог.

Что за десять здравых процентов?

Ну, например, что стоит уважать мужчину и заботиться о состоянии собственной благости. Но это не уникально ведические мысли. А вот постулат о том, что женщина отвечает за финансовое состояние мужа, — хочется узнать, как именно? Если ему не хватает мозгов и силы воли, на эволюцию уйдут миллионы лет. Еще замечательно звучит условие женственности «не работай, не достигай, терпи».