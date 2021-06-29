Психолог Мария Бразговская: «Мученичество для России характерно. Это и культурный, и исторический опыт. Патриархальная страна!»

Психолог, выпускница Института Гештальта и автор масштабных психотерапевтических онлайн-курсов «Марафон чудес» Мария Бразговская делает свой вклад в эмоциональный интеллект петербуржцев и предлагает взять ответственность за свою жизнь 2,2 миллионам подписчиков в инстаграме и на ютьюбе. Судя по тысячам отзывов, некоторым удалось. Если это не чудо, то что это — выясняли мы у лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Медиалидеры».
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На Марии Бразговской: колье и серьги Mercury, коллекция Classic, тренч Celine, водолазка Tom Ford.
Вопрос ребром: чем «марафон чудес» Бразговской отличается от «марафона желаний» Блиновской?
Всем, кроме одного слова в названии. Мне показалось когда-то хорошим маркетинговым ходом использовать слово, которое было у всех на слуху, — до и помимо Елены. Но чудо для меня важнее желания, которое может быть ленивым и мелким. Чуду случиться помогает нечто большее, чем человек.
То есть вы с Блиновской не конкуренты?
Совершенно. Я работаю с глубокими травмами сексуального насилия, утрат, болезней, измен, патологическими особенностями поведения. У Елены иные задачи, это не хорошо и не плохо. Но сейчас я патентую другое название, чтобы избежать пересечений.
Марафонов действительно тысячи. Такое впечатление, что все, кто представлялся моделью в 2000-х и галеристкой в 2010-х, переквалифицировались в осознанных коучей.
Этика в профессии психолога и коуча никак не регулируется. Поэтому каждый зовется, как хочет. Главное, вещая на миллионную паству, не заболеть манькой-величкой. Саморефлексия, образование, повышение компетенции и супервизия (когда работу психолога сопровождает более старший коллега) — это обязательные требования к любому специалисту.
С откровенным бредом от инстакоучей сталкиваетесь?
Часто. Люди хотят безопасности и ничего не делать, поэтому ищут волшебную таблетку. И им навстречу спешит, например, «ведическая психология». Начнем с того, что веды нельзя читать женщине — основному адресату онлайн-курсов по теме. На этом можно и закончить, но в псевдоучении есть еще масса прекрасного, надерганного даже не из вед, а из Бхагавадгиты. И даже оно перевернуто с ног на голову. В итоге «ведическая психология» в инстаграме на 10 % состоит из здравых вещей, за которые человек цепляется, и на 90 % — из заманчивых глупостей, которые могут и жизнь порушить. Классический сектантский пирог.
Что за десять здравых процентов?
Ну, например, что стоит уважать мужчину и заботиться о состоянии собственной благости. Но это не уникально ведические мысли. А вот постулат о том, что женщина отвечает за финансовое состояние мужа, — хочется узнать, как именно? Если ему не хватает мозгов и силы воли, на эволюцию уйдут миллионы лет. Еще замечательно звучит условие женственности «не работай, не достигай, терпи».
Тема терпения хорошо ложится на русскую душу, вам не кажется?
Мученичество для России характерно. Это и культурный, и исторический опыт. Патриархальная страна!
Как с терпением у вас лично? Неадекваты, наверное, пишут тысячами.
Мне повезло с аудиторией. Хейтеры случаются, но и на солнце есть пятна. Их интересно наблюдать, как белых крыс в коробке: предсказуемые, управляемые. Бывает, ставлю опыты.
Несете ответственность за сказанное в адрес сетевых сумасшедших?
Точно нет. Вот если у клиента в моем кабинете случилась паническая атака, то оказать помощь — моя прямая обязанность. В онлайн- проектах много поддержки, но все равно людям, конечно, бывает больно. Это нормально. Любое изменение начинается с признания собственной роли в происходящем.
«Начни с себя» — это же любимый тезис российских властей. Считаете его справедливым?
Справедливость — не то, что мы можем наблюдать в рамках больших мировых процессов. Есть государства с более разработанной системой поддержки населения и предоставления ему финансовых гарантий. Есть менее. Мы не лишены выбора: жить ли здесь, принадлежать ли этому месту, стране. Ломоносов шел в Москву на лыжах, а сейчас самолеты летают куда угодно. Но нашим современникам иногда трудно даже переехать в район поближе к работе. Так что да, надо начать с себя и взять ответственность вот за что: злиться на ситуацию или ее менять.
Слово «ответственность», кажется, ваше любимое.
Потому что специалист не может никого переделать. Его задача — открыть пациенту дверь. Научить ходить. Но я не могу решить за человека, сделать вместо него. Многие люди ртом озвучивают желание «волшебного пенделя». Не совсем здоровая модель поведения: больно — и мотивации от этого больше не станет.
Реально ли замотивировать себя на бешеные деньги?
Не всем дано выкачивать недра или создавать соцсети. Но достичь уровня среднего класса, этакой зажиточности — квартира, машина, отпуск два раза в год — способно большинство. Да, потребуются компетенции. Да, придется взять на себя риски. Но потенциал и талант (один, два или десять) есть у всех.
Может, это бесполезные таланты?
Назовите мне талант, который нельзя монетизировать.
Допустим, плевки в длину.
Это не талант, а навык. Но что мешает сделать его трендом в тик-токе? Предпринимательская жилка — уже талант.
Когда вы поняли, что у вас он есть?
На втором курсе. Я тогда устроилась официанткой. Чаевых не хватало даже на такси до ресторана и обратно. И я подумала: в кафе бизнес-центра люди приходят не столько поесть, сколько выдохнуть и поговорить. Пожалуйста: уже через год у меня был пул клиентов, которые оставляли на чай сумму больше счета. А в 18 отец подарил мне крошечную квартиру. И, поскольку в недвижимости был бум, я перепродала ее на стадии строительства. Добавила заработанные деньги, плюс рост цены за метр — получила хороший результат на финише. Я и сейчас люблю недвижимость как инвестицию.
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На Марии Бразговской: серьги Mercury, платье Tom Ford (все — ДЛТ)
|Портрет Марии сделан в Летнем саду у фонтана «Пирамида» — не все знают, что Петр I, желая превзойти Версаль, задумывал Летний как сад фонтанов.
Ваш онлайн-проект родился легко?
Из бизнес-плана на коленке. Мне хотелось вывести хорошую терапию в онлайн-формат. Деньги пришли следом. Цена участия поначалу была совсем скромной для такого количества часов. Сейчас она выросла втрое, качество проекта тоже. Так что все равно это гораздо ниже реальной ценности.
Существует мнение, что психотерапия не должна быть дешевой, чтобы пациент ощущал ценность сеанса.
В целом, так и есть. Благотворительно я работаю только с подростками. Взрослому клиенту в сложной ситуации я предлагаю решить, сколько он готов отдать за терапию. И, следуя этой логике, называю сумму на 10 % больше.
Что человек получает от вас? Совет, поддержку, план действий?
Очень по-разному. Одна из моих самых глубоких сессий длилась 50 минут, из которых 48 пациентка молчала. Где-то в середине она была готова к тому, чтобы я взяла ее за руку. И только на последних двух минутах смогла сказать несколько слов о том, что ее мучает. Целительным было в этом случае как раз сострадательное молчание. Бывают ситуации, когда просто нечего сказать. Объективно нечего.
А случается, что хочется наоборот целую проповедь прочитать?
Психолог должен оставаться в метапозиции, не разделяя поступки на добро и зло. Например, измена — это плохо? Иногда она удерживает пару от развода или дает возможность вскрыть нарыв. Для меня верность — великая ценность. Но как профессионал не могу смотреть на проблему так узко.
Что делать, если особой драмы нет, а пациент пестует свои страдания?
Дать ему ясно понять: он пережевывает случившееся с ним дерьмо и не собирается его сплюнуть. А потом помочь ему пойти дальше. Иногда без анестезии, иногда мягко.
Вы верующий человек. Это не мешает в работе?
Я так живу. Моего Бога у меня не отнять. Но у меня много клиентов атеистов, мусульман, буддистов. Не вижу проблемы. Даже если вы не верите в Бога, он-то верит в вас.
Что нельзя приносить к вам в кабинет?
Почти не работаю с наркозависимыми. Доводилось отказываться работать с родителями, которые требовали переделать детей, но не собирались переделываться сами. Еще не играю в игры: «Я не верю психологам, но докажите мне, что вы не верблюд».
Всех пациентов вы в итоге приводите в норму?
Да ни за что! Норма — это скучно. Любой успех ненормален. Все, что вызывает у нас любовь, восхищение, ненависть, желание подражать, находится за рамками привычного и двигает прогресс. К тому же, есть вещи, которые просто нельзя трогать. Актрисе необходимо периодически драматизировать, повышая эмоциональную амплитуду, чтобы легче входить в роль. У бизнесмена, делающего сверхденьги, нельзя убирать агрессию, благодаря которой он и достигает таких мощностей. Надо просто научить его вовремя снимать крышку с кипящей кастрюльки, чтобы не обожглись близкие. Главное, чтобы у этих уникальных личностей оставались ценности. А они со времен, когда один еврей ходил по воде, не сильно изменились.
Но сверхденьги — это же про алчность. Какая тут ценность?
Необязательно. Можно в Бога богатеть, как царь Соломон. Деньги должны идти следом — за идеей, талантом, желанием сделать свое хорошее или даже жаждой оставить след.
Мужчины к вам приходят именно с денежным запросом?
Нет, у них всё как у людей. Жены, дети, любовницы, партнеры, возрастные рубежи, мама, деньги. Но они чаще дотягивают с визитом до момента, когда помочь им в силах лишь фармакология. Где-то на седьмом круге ада.
А случаи #metoo на работе бывали?
Нет. Человек же не переходит границы разом. Он сначала ставит ножку на половик, потом вторую за порожек… И вот тут нельзя упустить момент, когда он окажется всем телом на диване. Оттуда снимать и выпроваживать труднее.
Красивого и публичного психолога наверняка не раз звали на ТВ. Что отвечаете?
Звали, зовут. Есть рациональные вещи, которые меня смущают. Во-первых, я не хотела бы жить в Москве. Это для меня слишком динамичный город. Там у меня будто бы появляется дополнительный мотор. А мне и в Петербурге-то иногда требуется усилие, чтобы остановиться и не загнать себя. Во-вторых, репутация. На телевидении ты ограничен форматом. Разбирать чьи-то отношения в жанре «Дома-2» или разводы в ток-шоу? Так там не психология нужна, а сеанс экзорцизма.
Вы очень строгая, Мария.
Перфекционизм сказывается. Привычка по жизни «резать, не дожидаясь перитонита», и можно без анестезии. Не настаиваю, что все готовы к такому экшну. И сама сейчас тоже становлюсь другая, чем несколько лет назад. Бережнее и медленнее. Сделать пятилетку за год больше не стремлюсь. Перестала измерять результат стремительностью: и свой, и других людей. А раньше да, было такое. После развода прошло время, прежде чем появилась уверенность, что я сама могу очень многое. Помню, я полгода измеряла доход в автомобилях, купив свой первый на волне роста бизнеса. Я словно подтверждала себе: «Это правда». А потом поехала за продуктами и внезапно купила еще одну машину. Классом значительно выше. Я тогда переживала, как скажу об этом отцу. Думала, что он, человек с любимой фразой «надо жить по средствам», мне сейчас устроит разнос. А он просто сказал: «Я тобой горжусь». Спустя год я подарила себе Роллс-Ройс. Себе той, в которой я сомневалась. Мне больше не нужно все делать на пределе. Но очень понятна фраза Андрея Миронова: «Если я уймусь, то умру».
Фото: Лия Мстиславская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
«Собака.ru»
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