Глава компании Solopharm Олег Жеребцов — о биохакинге, недоверии к русской фарме и переходе экватора под парусом

Мыслить в категории одной страны мне кажется несовременным

Обычно бизнесмены модернизируют цеха или покупают готовую технологию строительства. А для вас инженеры полностью разработали супер-современный проект-трансформер первого матричного завода в стране. Что это вообще такое?

Мы привыкли, что в СССР заводы строили на века. Но они были заточены под узкий ассортимент. А завод-трансформер может быть моментально адаптирован под актуальный спрос, например, — быстро перейти с производства гормональных инъекций на респираторные ингаляторы, с ампул на таблетки. Это означает гораздо большую гибкость. Технически это происходит так: движущаяся стена внутри цеха может за несколько часов увеличить одну линию производства и уменьшить другую. Solopharm — первый матричный завод, построенный в России. Мы будем увеличивать их количество практически методом копипаста, не меняя технологию строительства самого здания. Наш второй завод, который мы построим прежде всего для выпуска онкологических препаратов, будет выглядеть точно так же. И я рад, что воплощаю свои предпринимательские идеи именно в Петербурге, — городе, который всегда был открыт новому, — и именно в той отрасли, где сейчас появляется невероятное количество изобретений и инноваций.

Как долго вы изучали фармацевтический бизнес, чтобы остановиться именно на таком технологическом решении?

Я более тридцати лет занимаюсь бизнесом в разных сферах. И чаще всего нахожу идеи за пределами страны. Когда я осваиваю новое направление, то практически без остановки учусь: езжу по миру, цепляюсь за любую возможность познакомиться с профессионалами индустрии. Моя пытливая практика находить интересных людей выводит меня на талантливых архитекторов, инженеров, исследователей в самых разных точках планеты. Я общаюсь, перенимаю опыт и пытаюсь адаптировать теорию и практику к российской действительности. Так было в моем первом бизнесе — компании «Лента», так происходит и сейчас.