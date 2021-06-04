Марина Краснова объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Бизнес»

Максим Левченко

Управляющий партнер девелоперской компании Fort Group

В пандемию девелопер и управляющий партнер компании Fort Group открыл в бывшей коммуналке поэта Иосифа Бродского музей «Полторы комнаты» — проект, который до этого не удавалось создать четверть века — и теперь иногда сам водит по нему экскурсии. А в локдаун Максим обратился к властям от лица всех владельцев торговых центров с требованием снять ряд ограничений, чтобы спасти бизнес. И был услышан.