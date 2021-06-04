Марина Краснова объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Бизнес»

«Собака.ru» записала видеообращение: CEO «Вконтакте» Марина Краснова объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.
Ярослав Андреев
Основатель компании WildJam
Феномен на рынке блогинга: одним из первых в России начал продавать рекламу для крупных брендов у блогеров, открыл первый TikTok House (Даня Милохин там!), а теперь создает новые творческие объединения.
Максим Левченко
Управляющий партнер девелоперской компании Fort Group
В пандемию девелопер и управляющий партнер компании Fort Group открыл в бывшей коммуналке поэта Иосифа Бродского музей «Полторы комнаты» — проект, который до этого не удавалось создать четверть века — и теперь иногда сам водит по нему экскурсии. А в локдаун Максим обратился к властям от лица всех владельцев торговых центров с требованием снять ряд ограничений, чтобы спасти бизнес. И был услышан.
Елена Лашкова
Совладелица строительной Группы компаний «Геоизол»
Совладелица строительной Группы компаний «Геоизол» — королева петербургской стройки. В ее истории есть все: работа на кафедре в СПбГАСУ, возведение «Лахта-Центра», вантового моста, ЗСД, а еще реставрация полусотни музеев города.
Олег Жеребцов
Основатель сети гипермаркетов «Лента» и «Норма», основатель и генеральный директор фармацевтической компании Solopharm
Визионер и генеральный директор компании Solopharm построил первый матричный завод-трансформер в России и открыл биотех-лаборатории, где будут изобретать лекарства нового поколения. В пандемийном 2020-м его компания стала лидером российской фармы по темпам роста и объемам продаж.
Кирилл Петров, Кирилл Горыня, Сергей Шульга
Сооснователи компании i-Free
Бизнес-трио заработало первые капиталы в начале 2000-х на продаже рингтонов и мобильных игр. В мае предприниматели продали свой сервис «Кошелек» (с 20-миллионной аудиторией!) банку «Тинькофф». А теперь планируют вывести на глобальный рынок разработки в области fintech и AI.
Виталий Несис
Член совета директоров и генеральный директор ОАО «Полиметалл»
Золотодобывающия компания «Полиметалл» входит в топ-10 планеты (с предприятиями от Карелии до Чукотки!) и стала пионером в переходе на «зеленую» энергетику, первой из России попав в индекс самых экологичных предприятий мира Dow Jones Sustainability. Эта инициатива — заслуга главного исполнительного директора «Полиметалла» Виталия Несиса.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
и
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