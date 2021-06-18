Бззз! Как защититься от летних насекомых в городе и на даче? И чем спасаться, если ты уже искусан

1. Из-за укусов каких насекомых чаще всего обращаются к врачу?
Самая частая причина жалоб — это укусы комаров и мошек. Из-за пчел и ос обращаются реже, но с более выраженными реакциями: сильный отек, зуд, боль. Иногда пациенты описывают и симптомы анафилаксии: возникновение слабости, головокружения, тошноты и даже потерю сознания.
Болезненные укусы на теле человека могут оставлять муравьи, но подобных случаев в Петербурге и по всей России достаточно мало: опасные представители отряда перепончатокрылых обитают в жарких странах. Укусы мух и слепней — тоже редкий случай, но эти насекомые могут быть инфицированными, а укусы от них — болезненным. Блохи и мошки (некоторые из которых живут в комнатных цветах!) могут спровоцировать папулезную крапивницу. Часто ее ошибочно принимают за аллергическую реакцию, но на самом деле это последствие укуса.
2. Почему место укуса зудит и отекает?
После укуса нарушается целостность кожного покрова, и иммунная система делает все возможное, чтобы не распространить инфекцию или яд от насекомого по всему организму. Находящиеся в коже иммунные клетки — макрофаги и тучные клетки — реагируют на все чужеродное. Они выделяют биологически активные вещества, расширяющие сосуды и привлекающие в очаг воспаления нейтрофилов (более мелких и юрких фагоцитов) для борьбы с возможной инфекцией. Главное из активных веществ, которое продуцируют макрофаги и тучные клетки — это тот самый гистамин.
Место раны краснеет из-за расширения сосудов, а из-за увеличения сосудистой проницаемости и выхода плазмы за их пределы появляется характерный отек, ограничивающий зону повреждения. Фагоциты, прибывшие в зону поражения, уничтожают занесенную насекомым инфекцию и компоненты слюны, в буквальном смысле пожирая чужеродные частицы. Чем больше яда или иных чужеродных компонентов, тем сильнее выражен отек, хотя все зависит от индивидуальных особенностей вашего организма.
3. Почему дети переносят укусы насекомых хуже?
Кожа у ребёнка более тонкая, из-за чего и реакция выраженнее: появляется отёк, краснота, зуд, возможно занесение инфекции из-за расчесывания раны. Дети хуже контролируют себя при кожном зуде, а при чесании из клеток поврежденной кожи высвобождаются дополнительные дозы гистамина, что еще больше усиливает зуд.
4. Как справиться с аллергическими реакциями от укусов?
Лучше всего помогают антигистаминные препараты 2-го поколения без седативного эффекта — они не дадут нежелательных реакций, например, сонливости. От сильного зуда можно избавиться при помощи средств с каламином или гормональных кремов с гидрокортизоном, а при признаках инфицирования раны используются антисептики.
Аллергики не находятся в зоне повышенного риска выраженных реакций на укусы насекомых. Если у человека есть, например, пищевая аллергия, это не означает, что и на укус насекомых реакция будет тоже выраженная. Аллергия — индивидуальная история, человек может реагировать на насекомых, не являясь при этом аллергиком.
5. В каких случаях стоит обратиться к врачу?
Возникновение пузырей вокруг раны или высыпания, отдаленные от места укуса — верный сигнал того, что вам необходима помощь специалиста. Подобные реакции, которые выходят за рамки привычных, могут быть у людей с иммунодефицитными состояниями или заболеваниями крови. Если однажды после ужаления или укуса у вас уже были слабость, крапивница, диарея или головная боль, есть риск, что в следующий раз симптомы будут более выраженным. В таком случае человеку и его близким нужно знать порядок экстренных действий.
Первая помощь оказывается, когда проявляются системные выраженные реакции. Если человеку стало плохо, нужно вызвать неотложную помощь, дать антигистаминные препараты и положить его с поднятыми ногами (на случай понижения артериального давления). Если такая реакция случается не впервые, то рекомендуется иметь при себе адреналин для внутримышечного введения и антигистаминные препараты.
Если во время пандемии вы собираетесь в путешествие в экзотическую страну, изучите информацию местных инфекциях. Петербуржцы по-прежнему возвращаются из поездок с малярией, которую можно было бы эффективно профилактировать выписанными врачом препаратами.
6. Что делать, если тебя укусила пчела или оса?
В отличие от комаров и мошек, у пчёл нет местного анестетика, благодаря которому насекомым удается оставаться незамеченными при укусе. Жало пчелы крайне важно удалить, иначе яд будет продолжать поступать в рану и это может стать причиной более выраженных реакций. Часто челюсти ос бывают инфицированными, поэтому место раны рекомендуется вымыть и обработать антисептиком.
7. А с обнаруженным на теле клещом?
Ни в коем случае не «заливайте» обнаруженного клеща маслом — риски инфицирования от этого многократно увеличиваются. Некоторые думают, что благодаря этой манипуляции паукообразное задохнется и отвалится само. На самом деле, когда клещу не хватает кислорода, он начинает выделять все вредные вещества из пищеварительной системы. Итак, клеща необходимо вынуть специальным инструментом (он продается в аптеках), либо обратиться в травмпункт, Боткинскую больницу или частную клинику, где его помогут удалить.
Клещи опасны не самим фактом присасывания (хотя обнаружить на своем теле это паукообразное не особенно приятно), а болезнями, которые они переносят. Вы можете защитить себя, привившись от клещевого энцефалита: делать прививку врачи рекомендуют осенью — чтобы к весне, к началу клещевого сезона, иммунитет успел сформироваться. Если вы вакцинированы, то в случае обнаружения на себе клеща все равно рекомендуется посетить врача. Доктор выдаст рецепт на антибиотик доксициклин. Для профилактики боррелиоза препарат достаточно принять однократно.
8. Как защититься от укусов комаров?
Бороться с комарами помогают репелленты (причём чем выше концентрация препарата, тем дольше он будет действовать) и специальные кремы и лосьоны, которые подходят как взрослым, так и детям. Включать фумигатор рекомендуется в закрытом помещении на несколько часов перед сном и при отсутствии людей, а после для проветривания открыть окно, защищенное москитной сеткой. Дело в том, что фумигатор может негативно влиять не только на комаров, но и на людей — в том случае если вы оставите его включенным всю ночь.
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