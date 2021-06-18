Бззз! Как защититься от летних насекомых в городе и на даче? И чем спасаться, если ты уже искусан

1. Из-за укусов каких насекомых чаще всего обращаются к врачу?

Самая частая причина жалоб — это укусы комаров и мошек. Из-за пчел и ос обращаются реже, но с более выраженными реакциями: сильный отек, зуд, боль. Иногда пациенты описывают и симптомы анафилаксии: возникновение слабости, головокружения, тошноты и даже потерю сознания.

Болезненные укусы на теле человека могут оставлять муравьи, но подобных случаев в Петербурге и по всей России достаточно мало: опасные представители отряда перепончатокрылых обитают в жарких странах. Укусы мух и слепней — тоже редкий случай, но эти насекомые могут быть инфицированными, а укусы от них — болезненным. Блохи и мошки (некоторые из которых живут в комнатных цветах!) могут спровоцировать папулезную крапивницу. Часто ее ошибочно принимают за аллергическую реакцию, но на самом деле это последствие укуса.