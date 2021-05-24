В России выявили 154 образца неизвестных мутаций коронавируса

«Выявлено более 1 тысячи образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны, но требуют дальнейшего изучения», — заявил Акимкин. Согласно презентации, представленной во время его доклада, всего в России обнаружены 154 мутации.

По словам Акимкина, в России полностью прошли вакцинацию от коронавируса 10 миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок. Сегодня страна находится на этапе стабилизации эпидемической ситуации. По общему уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 72 место в мировой статистике, по уровню смертности на 100 тысяч населения — 60 место.

Напомним, в апреле стало известно о том, что в России формируются две новых мутации коронавируса — сибирский и северо-западный. Они «несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму».