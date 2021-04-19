В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций уже описанных другими коллегами. Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на формирование новых, российских штаммов, в настоящий момент в стране ситуация с коронавирусом стабилизуется. «Совершенно очевидно, что комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий в Российской Федерации дал нам те преимущества, которыми, безусловно, мы воспользовались, и даже на пике заболеваемость была ниже чем в других зарубежных странах», — отметила Попова.

Москва и Петербург справляются с коронавирусом лучше, чем многие крупные города мира. По словам Поповой, «везде заболеваемость в столицах и крупных городах в два и более раз выше, чем в целом по популяции того или иного государства. «Российская Федерация не исключение, но, хочу сказать, что наши города, Москва и Санкт-Петербург, выходят значительно более достойно, чем целый ряд других столиц в других странах», — добавила она.

Как напоминает ТАСС, о формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири Попова сообщала еще в ноябре 2020 года. При этом позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутации, уже распространенной за рубежом.