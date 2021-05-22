В Смольном заявили, что «противоэпидемический эффект длительных майских выходных заканчивается»

«Наблюдается тенденция к росту распространения новой коронавирусной инфекции. Противоэпидемический эффект длительных майских выходных и разобщения трудовых и учебных коллективов заканчивается. Единственным надежным заслоном на пути дальнейшего распространения инфекции остается всеобщая вакцинация жителей города», — отметили в Смольном.

По данным координационного совета, в городе на 4,72% снизилась регистрация новых случаев коронавируса в медицинских организациях, если сравнивать с данными прошлой недели. Также на 4,62 % уменьшилось количество суточных госпитализаций. За минувшую неделю общее число активно больных коронавирусом выросло на 4,53 %, добавили эксперты.

Полный цикл вакцинации в Петербурге прошли чуть более 545 тысяч горожан. Запас вакцины в городе составляет 163 289 комплектов доз.