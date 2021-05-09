Глава Минздрава: коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к началу осени

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет сформирован к сентябрю. Об этом пишет «Интерфакс».
Как сообщил Мурашко, массовая вакцинация идет планово. При этом министр не уточнил число вакцинированных на данный момент. Отвечая на вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 достигнут в сентябре, он ответил: «Будет обеспечен».
Напомним, ранее стало известно о том, что за год пандемии общее количество умерших человек с коронавирусом в России составило почти 250 тыс. человек. За первые три месяца 2021-го года умерли 583 тыс. человек — на 26,9% больше показателя прошлого года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.