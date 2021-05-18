Природа лжи, синдром тревоги и укрепление памяти: 10 бестселлеров по психологии от издательства «Питер»

Издательскому дому «Питер» исполняется 30 лет! А вот топ-10 книг по психологии, которые появились на полках петербургских книжных магазинов благодаря издательству и помогли в решении личностных задач не одному поколению читателей. Тут и бестселлеры середины 90-х, по-прежнему не потерявшие актуальности, и долгожданные новинки, разлетевшиеся огромными тиражами прямиком из типографии.
Психология влияния
Автор: Роберт Чалдини
Обладатель множества премий в области социальной психологии и психологии потребителя Роберт Чалдини наибольшую популярность получил именно благодаря этой книге. Она заняла почетное место на полках психологов, менеджеров по продажам, политиков и всех, кто хочет развить критическое мышление, научиться влиять на собеседника и не стать жертвой пропаганды. В мире продано более 2,5 млн экземпляров! «Питер» выпускает «Психологию влияния» с 1998 года, каждое последующее издание дополняется новейшими исследованиями в области мотивации и принятия решений.
Социальная психология
Автор: Дэвид Майерс
Один из самых авторитетных учебников по социальной психологии. Дэвид Майерс — известный социальный психолог, популяризатор науки, лауреат профессиональной премии имени Гордона Олпорта и автор 17 монографий. Автор щедро делится научной информацией, но оставляет место для собственных выводов, стимулируя мышление читателей. Эта книга по-прежнему является надежным источником знаний для психологов, политологов, философов и социологов по всему миру.
Тысячеликий герой
Автор: Джозеф Кемпбелл
Труд известного антрополога разбирают на большинстве сценарных курсов мира. Концепция мономифа — единого сюжета для всех сказаний — рождает жаркие дискуссии, заставляет иначе смотреть на литературный процесс и вызывает уважение к кропотливому труду автора. Создатель Звездных войн» Джордж Лукас рассказывал, что его фильм основан на идеях, описанных в «Тысячеликом герое» и других книгах Кэмпбелла.
Психология лжи. Обмани меня, если сможешь
Автор: Пол Экман
Это издание — результат многолетнего и всестороннего анализа Полом Экманом феномена лжи. Книга дает глубокое представление о причинах, следствиях, разновидностях обмана и чувствах, которые испытывают лжец и его жертва. Кстати, именно на основе исследований Экмана был снят сериал «Обмани меня». «Питер» выпускает книгу с 1999 года, и на сегодня суммарный тираж составил около 300 тысяч экземпляров.
Японская система развития интеллекта и памяти. Программа «60 дней»
Автор: Рюта Кавашима
Развитие памяти — серьезная задача. Кто-то хочет усовершенствовать свои навыки, а кто-то сталкивается с когнитивными нарушениями вследствие преклонного возраста, болезни или травмы. Японский нейроученый уверен, что лучший способ стимулировать работу человеческого мозга — решение простых арифметических примеров на время, а также чтение вслух. И благодарные отзывы читателей тому подтверждение: книги Кавашимы уже 10 лет занимают верхнюю строчку рейтинга бестселлеров. «Программа“60 дней”» напечатана 28 раз суммарным тиражом более 120 тысяч экземпляров.
Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой
Автор: Роберт Лихи
Популярность книги обусловлена стремительным ростом тревожных расстройств в современном мире. В противовес лозунгам коучей, проповедников успеха и мотиваторов известный доктор психологии Роберт Лихи предлагает принять свою тревогу и научиться с ней жить. Автор 28 книг, переведенных на 21 язык мира, дает эволюционное объяснение происхождению тревожности, освобождая от чувства вины за собственное несовершенство. В книге вы найдете простые и рабочие техники по преодолению мучительных состояний, которые помогут повысить самооценку, вырасти профессионально и покончить с одиночеством.
Сам себе психолог
Авторы: Вера Каппони и Томас Новак.
Настоящий хит: общий тираж изданий, выпущенных «Питером», составил более 250 тысяч. Эту книгу полюбили за конструктивные советы, рабочие техники самопомощи и глубокий анализ игр, в которые играют люди. Изюминкой является глава с тестом об ассертивности — способности человека не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать свое поведение и отвечать за него.
Как не стать врагом своему ребенку
Автор: Андрей Максимов
В этой книге вы не найдете педагогических концептов: ребенок и взрослый не разделяются Андреем Максимовым по социальному статусу, как некогда мужчины и женщины, барин и крестьянин, когда последние считались «недолюдьми» и не имели права голоса. Основной акцент делается на том, что дети не готовятся к жизни, они живут! А воспитывать детей важно в принятии, уважении и понимании ценности их опыта. С 2013 года книга была издана 20 раз, и, вероятно, еще долго будет пользоваться популярностью у осознанных родителей.
12 правил жизни: противоядие от хаоса
Автор: Джордан Питерсон
Еще один неоспоримый хит, разошедшийся по всему миру тиражом в более чем 2 млн экземпляров. Знаменитый мыслитель нашего времени Джордан Питерсон провел глубочайший анализ основных религиозных и политических концепций, трансцендентных знаний, сновидений и, по сути, всех значимых для человека культурных явлений. Как разобраться в многообразии теорий и не сойти с ума от информационного шума? Автор предложил список эффективных жизненных правил, но не для ограничения свободы, а для ее обретения.
Книга, которой нет. Как бросить беличье колесо и стряхнуть пыль со своей мечты
Автор: Алекс Новак
Писатель, журналист и литературный продюсер Александр Новак писал эту книгу для того, чтобы в мире стало меньше «серых жизней». Он дает десять инструментов для прокачки образа мышления и реализации мечты. Но сначала помогает эту самую мечту отыскать среди вороха социальных директив. Количество смельчаков, отважившихся на изменения и купивших печатное издание, давно перевалило за 100 тысяч.
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