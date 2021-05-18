Природа лжи, синдром тревоги и укрепление памяти: 10 бестселлеров по психологии от издательства «Питер»

Как не стать врагом своему ребенку

Автор: Андрей Максимов

В этой книге вы не найдете педагогических концептов: ребенок и взрослый не разделяются Андреем Максимовым по социальному статусу, как некогда мужчины и женщины, барин и крестьянин, когда последние считались «недолюдьми» и не имели права голоса. Основной акцент делается на том, что дети не готовятся к жизни, они живут! А воспитывать детей важно в принятии, уважении и понимании ценности их опыта. С 2013 года книга была издана 20 раз, и, вероятно, еще долго будет пользоваться популярностью у осознанных родителей.