Росстат: за год пандемии скончались почти 250 тысяч россиян

В общей сложности за март 2021 года скончались 23 715 человек с диагностированным COVID-19. В 15 003 случаях коронавирус стал основной причиной смерти, в 2454 случаях люди могли умереть из-за коронавируса, но выяснение этого «требует дополнительных исследований». В 1401 случае заражение привело к осложнениям, которые ускорили смерть от других заболеваний. Еще 4 857 человек скончались с положительным тестом на коронавирус, но не от этой инфекции.