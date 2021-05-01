Росстат: за год пандемии скончались почти 250 тысяч россиян

За год пандемии общее количество умерших человек с коронавирусом в России составило почти 250 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.
В общей сложности за март 2021 года скончались 23 715 человек с диагностированным COVID-19. В 15 003 случаях коронавирус стал основной причиной смерти, в 2454 случаях люди могли умереть из-за коронавируса, но выяснение этого «требует дополнительных исследований». В 1401 случае заражение привело к осложнениям, которые ускорили смерть от других заболеваний. Еще 4 857 человек скончались с положительным тестом на коронавирус, но не от этой инфекции.
За первые три месяца 2021-го года умерли 583 тыс. человек — на 26,9% больше показателя прошлого года. Из них для 51 тыс. 305 человек основной причиной смерти был COVID-19.
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