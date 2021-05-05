Ученые: люди будут болеть COVID-19 раз в два года

Ученые в течение восьми лет исследовали частоту повторного заражения сезонными коронавирусами и ответ антител после перенесенной инфекции. Учитывая реинфекции любого типа, среднее время до повторного заражения составило 505 дней, а наличие предыдущей коронавирусной инфекции увеличивало вероятность последующей инфекции более чем в два раза.

«Оказывается, предусмотрительные ученые в течение 8 лет собирали образцы сыворотки крови у почти 3 500 жителей Мичигана, а заодно и проводили у них диагностику вирусных инфекций по поводу каждого чиха. В том числе ученые поймали 1 004 инфекции старыми добрыми коронавирусами 229E, OC43, NL53 и HKU1. Каждую осень в сыворотках добровольцев определяли титр антител к каждому из спайк-белков. Реинфекции HCoV были обычным явлением в этой когорте. Примерно тысяча эпизодов короновирусных простуд произошла в группе из 701 человека. Документированные реинфекции составили 30%. Некоторые бедолаги болели «с минимальными остановками» — один из испытуемых страдал от коронавирусов аж 13 раз!» — рассказала о новом исследовании доктор биологических наук, профессор Анча Баранова.

По словам биолога, вне зависимости от статуса по каждой инфекции, в сыворотках испытуемых измеряли уровни антител к спайк-белкам. Они там были, после инфекции слегка повышались, а по выздоровлению не особо снижались. На вероятность реинфекции эти антитела влияли весьма незначительно.

«Перенеся эти данные на SARS-CoV-2, мы ожидаем реинфекции в среднем раз в два года, при риске реинфекции, возможно превышающем риск первичной инфекции. А данные про антитела и меня не совсем вдохновляют. Будем надеяться, что к пост-вакцинационным антителам эти данные не относятся», — резюмировала Баранова.