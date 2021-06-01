Запустил в космос Белку и Стрелку и вывел физиологию на уровень XXI века еще в XX-м — что нужно знать о Владимире Черниговском

Черниговский-классик или что такое интероцепция

Кажется, всей структурой ДНК Владимир Николаевич был ученым и экспериментатором — даже к дате своего рождения он не относился как к простому статистическому факту. Родившись 1 марта (по старому стилю), он говорил всем, что появился на свет 29 февраля, видимо, чтобы избежать поздравительного белого шума. Классический портрет ученого в нашем любимом стиле «давайте одеваться как петербуржцы», когда это еще не было мейнстримом: галстук-бабочка, очки в черной оправе, сигарета в мундштуке.

Но на родном Урале по молодости было не до эстетики. В 1925 году Черниговский поступил на медицинский факультет Пермского университета (по меркам тех лет — почти Лига плюща!), но праздной студенческой жизнью не наслаждался: Владимиру не дали ни стипендии, ни места в общежитии: приходилось в свободное время разгружать баржи на Каме.

Первый научный прорыв случился на втором курсе. Черниговский попал в студенческий кружок кафедры физиологии, где его под крыло взял профессор Владимир Петропавловский, гуру гематологии и физиологии человека. А первое открытие пришло уже в 1930 году: Черниговский работал ассистентом в Оренбургском ветеринарном институте, а параллельно — в неврологическом отделении областной больницы. Тогда он смог провести первый эксперимент: стимулировал электротоком моторные зоны головного мозга собаки и проверил, как эта самая стимуляция влияет на координацию движений. И казалось бы, ничего нового — теорию рефлексов открыл еще Иван Павлов, но именно Черниговский экспериментально доказал феномен угасания — это значит, что, если один из мозговых центров стимулировать из раза в раз, реакция со временем становится более слабой.