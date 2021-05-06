Личный опыт: «Как я воздерживался от секса по примеру древних даосов. И что из этого вышло»

Автор бестселлера «Биохакинг мозга», IT -предприниматель и евангелист биохакинга Дэйв Эспри в своей новой книге «Меняя правила» рассказывает о крайне личном эксперименте: по примеру древних приверженцев даосизма он сократил число эякуляций сначала до 1 раза в 8 дней, а потом и до 1 раза в 30 дней. Вот что из этого вышло.
Исследования в биохакинге когда-то привели меня к восточным учениям, и оказалось, что древние приверженцы даосизма* — а именно они, на мой взгляд, первыми в истории «взломали» многие секреты человеческой натуры — верили, что можно преобразовывать силу полового влечения в энергию бессмертия. Для этого даосы даже разработали формулу, по которой любой мужчина мог определить, как часто ему нужно эякулировать, чтобы организм как можно дольше ощущал себя молодым и здоровым:
(Ваш возраст — 7) / 4
Результат этого расчета — дни, составляющие интервал между семяизвержениями, который, по убеждению древних даосов, лучше всего подходит для вашего организма. Вот ведь — оказывается, математика может пригодиться в постели! Адепты даосизма верили, что если хочешь жить вечно, то нужно допускать семяизвержение лишь раз в тридцать дней, при этом каждый оргазм не должен длиться дольше часа! Правда, хотелось бы отметить, что ни об одном бессмертном даосе я пока еще не слышал.
Эту методику я применил на практике некоторое время назад, когда мне было 39 лет. Согласно даосской формуле, наилучший для меня период между эякуляциями составлял восемь дней, что, кстати, почти полностью совпадало с рекомендациями Джона Грэя. Я подкорректировал интимную сторону своей жизни, опираясь на результат расчетов, и на протяжении года записывал, как часто занимался сексом (или мастурбировал), сколько раз у меня было семяизвержение и как менялась степень удовлетворенности всем, что происходило в разных сферах моей жизни, причем для последне- го аспекта я использовал шкалу от 1 до 10 баллов (1 — «все плохо», 5 — «все нормально», 10 — «лучше некуда!»). Чтобы поставить определенный балл, я, стремясь получить наиболее полное представление о возникающих переменах, каждый раз анализировал все, что только можно: регулярно пыталcя понять, чего мне удается достичь на работе, достаточно ли я энергичен и целеустремлен, все ли у меня хорошо во взаимоотношениях с окружающими и не ухудшается ли здоровье.
Сейчас меня все это немного смущает, но все же я иду ва-банк и готов в деталях рассказать вам об итогах моего необычного исследования. Я хочу показать, как важно уметь управлять собственными страстями, если стремишься стать сообразительным, энергичным и настойчивым во всех областях жизни. Если вы уверены, что вам будет неловко читать о проявлениях моего полового влечения (никаких неприличных подробностей, касающихся физиологии, конечно, не будет), то просто сразу переходите к следующему разделу этой главы. Однако замечу, что в ближайших абзацах будут описаны интересные и порой весьма неожиданные результаты моего эксперимента, которые, возможно, помогли бы вам понять нечто очень важное о собственном организме.
Итак, на первом этапе исследования я, руководствуясь даосской формулой, соблюдал восьмидневный интервал между эякуляциями, то есть жил почти как приверженец метода «каждый седьмой день», придуманного Джоном Грэем. Это, безусловно, не означает, что я пытался изображать из себя монаха. Интимная близость у меня была довольно часто, просто семяизвержение я допускал лишь раз в восемь дней. Первое время я замечал, что в течение пары-тройки дней возникали подавленность и недовольство, так как энергия полового влечения накапливалась и требовала выхода. Однако вскоре она как будто изменила направление, став посте- пенно и довольно необычным образом влиять на разные сферы моей жизни, причем ярко выраженных неприятных изменений в теле не ощущалось.
Ежедневно оценивая степень удовлетворенности жизнью, я по прошествии определенного времени обнаружил, что баллы становятся всё выше и выше. Кроме того, сексом я теперь занимался чаще, а семяизвержение случалось реже. И интимной близости хотелось тем сильнее, чем меньше было эякуляций. Это, конечно, нельзя назвать неожиданным эффектом. А еще меня очень радовало то, как мне удавалось справляться с делами на работе, как развивались взаимоотношения с людьми и каким было состояние здоровья, при этом помех и затруднений во всех перечисленных направлениях в целом стало значительно меньше, чем когда я занимался сексом реже. В общем, древние даосы явно знали толк в самосовершенствовании.
На этом графике показано, как менялась моя степень удовлетворенности жизнью, когда я позволял себе эякулировать раз в восемь дней. После каждого оргазма происходил резкий спад.
На следующем этапе моего эксперимента я решился встать на «путь к бессмертию» — допускал семяизвержение всего один раз в тридцать дней. Было нелегко: после нескольких, скажем так, происшествий (я же не робот, в конце концов) приходилось начинать отсчет заново. Но в конечном счете результаты были потрясающие. Я стал предельно уверенным в себе, чрезвычайно целеустремленным и энергичным, половое влечение набрало поразительную силу (этого следовало ожидать, учитывая условия эксперимента), и в целом я необыкновенно легко и быстро выполнял важные дела сразу во всех областях жизни. Но самое удивительное в том, что не только моя супруга, но и многие другие женщины стали очень часто выказывать симпатию ко мне, хотя, разумеется, в этом отношении меня больше всего интересовала лишь моя замечательная (и фантастически терпеливая) красавица жена — доктор Лана. Как ни удивительно, но, живя в описанном режиме, я был доволен собой и своими достижениями больше, чем на предыдущем этапе эксперимента.
На этом графике видно, что, когда у меня не было эякуляций в течение почти 30 дней, моя степень удовлетворенности жизнью стабильно возрастала, а сразу после оргазма резко уменьшалась.
Затем наступил последний этап исследования, главной задачей на котором было продержаться целых 30 дней не только без семяизвержения, но и вообще без половых актов. Я назвал это «режим монаха». Мне было очень, очень непросто. Ставить подобный эксперимент над собой я не советую, пожалуй, никому — разве что тем, кто хочет устроить максимально жесткую проверку собственной силы воли. Несколько раз я срывался, но, после того как я наконец-то начал проявлять требуемую стойкость, заметил, что, хоть на протяжении 30 дней и усиливались чувство радости, уверенность в себе и бодрость, всё же эти результаты были менее ощутимыми, нежели на предыдущем этапе исследования. К тому же каждый раз по истечении 30 дней тяга к интимной близости становилась слабее на целых 20%. Видимо, чем реже проявляется и удовлетворяется половое влечение, тем меньше энергии ему начинает выделять организм, полагая, что размножение перестает быть нужным. К счастью, когда после «режима монаха» я на протяжении нескольких недель выполнял даосские практики, предназначенные для усиления полового влечения (я просто начал чаще заниматься сексом), в интимной стороне жизни у меня все вновь пошло на лад. Слава богу, пронесло!
Проведя это трехэтапное исследование, я, конечно, понял, что держаться по 30 дней без эякуляции и интимной близости — задача слишком трудная для того, чтобы делать это часто. Однако я заметил, что научился очень четко осознавать, как именно чувствую себя после семяизвержения. Наблюдая за своим состоянием, я обнаружил, что в течение двух-трех дней после оргазма испытывал некое подобие похмелья — мне недоставало энергии, и, за какое бы дело я ни брался, сосредоточиться и увлеченно довести начатое до конца не получалось, да и в целом жизнью я в такие периоды был недоволен. Когда же я позволял себе мало эякуляций, к интимной близости меня тянуло сильно, а с самочувствием и мировосприятием был полный порядок; замечу, что подобный эффект я тогда отнес к разряду совершенно неожиданных.
Все это меня очень удивило, но, как оказалось, полностью согласовывалось с научными фактами. После семяизвержения у мужчины резко возрастает уровень пролактина — гормона, от действия которого уменьшается тяга к сексу и клонит в сон4. У женщин оргазм тоже стимулирует выработку этого вещества, но не столь ощутимо, как у сильного пола. Пролактин препятствует действию другого гормона — дофамина, который выделяется, когда мы чувствуем радость и счастье. Именно поэтому после полового акта многие мужчины на протяжении порой нескольких часов чувствуют слабость и небольшую подавленность.
Из-за повышенного уровня пролактина у представителей сильного пола падает уровень тестостерона, а это, если учесть результаты некоторых исследований, одна из причин, по которым у мужчин с хорошим состоянием здоровья, воздерживающихся от секса в течение трех недель, выделение тестостерона усиливается5. В то же время, если представитель сильного пола во время интимной близости не доводит дело до семяизвержения, это также стимулирует выработку тестостерона — количество выделяемого гормона в этом случае возрастает на 72%6. Вероятно, этим как раз и объясняется интерес, который ко мне проявляли женщины, когда я ставил над собой описанный выше эксперимент, — они чувствовали, что у меня высокий уровень тестостерона и явная тяга к сексу, хотя я не пытался целенаправленно выполнять какие-либо действия, способные сделать меня притягательным. Или, может, причина была в изменениях, которые произошли с моими феромонами*.
Согласно даосскому учению, у женщин желание продолжать заниматься сексом после получения оргазма не затухает, поэтому описанный выше опыт, который я поставил на себе, подходит лишь для мужчин; у всех женщин, испробовавших эту даосскую практику, стремительно падал уровень окситоцина**, что в конечном счете приводило к скверным результатам. (Об окситоцине подробнее поговорим в следующем разделе.) Представителю сильного пола совершенствовать интимную сторону своей жизни проще в том случае, если избранница разделяет его устремление и готова в определенные периоды отказываться от сознательных проявлений полового влечения, чтобы помочь своему мужчине строго соблюдать правила даосской практики.
Через некоторое время после того, как я впервые рассказал слушателям Bulletproof Radio о результатах, которые получил в ходе соблюдения даосских принципов, многие сообщили мне, что тоже начали работать над собой по описанной схеме и сумели добиться потрясающих перемен.
По словам одного парня, которому на тот момент было почти 30 лет, через 60 дней после следования правилам даосов у него постепенно проявились такая энергичность и трудолюбие, что начальство повысило заработную плату молодого человека на 30 тысяч долларов. Другой парень стал настолько целеустремленным и сообразительным, что наконец-то смог основать собственную компанию, о которой давно мечтал, и довольно быстро начал ее развивать. А я сам в тот год, когда выполнял даосскую практику, не только был занят полную рабочую неделю, так как руководил компанией, относившейся к сфере информационных технологий, но и вновь стал отцом, попутно умудряясь трудиться над созданием компании Bulletproof. У меня бы точно не хватило сил на все эти направления, если бы я не научился разумно контролировать тягу своего организма к продолжению рода.
Отрывок предоставлен для публикации издательством МИФ.
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