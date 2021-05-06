Личный опыт: «Как я воздерживался от секса по примеру древних даосов. И что из этого вышло»

Исследования в биохакинге когда-то привели меня к восточным учениям, и оказалось, что древние приверженцы даосизма* — а именно они, на мой взгляд, первыми в истории «взломали» многие секреты человеческой натуры — верили, что можно преобразовывать силу полового влечения в энергию бессмертия. Для этого даосы даже разработали формулу, по которой любой мужчина мог определить, как часто ему нужно эякулировать, чтобы организм как можно дольше ощущал себя молодым и здоровым:

(Ваш возраст — 7) / 4

Результат этого расчета — дни, составляющие интервал между семяизвержениями, который, по убеждению древних даосов, лучше всего подходит для вашего организма. Вот ведь — оказывается, математика может пригодиться в постели! Адепты даосизма верили, что если хочешь жить вечно, то нужно допускать семяизвержение лишь раз в тридцать дней, при этом каждый оргазм не должен длиться дольше часа! Правда, хотелось бы отметить, что ни об одном бессмертном даосе я пока еще не слышал.

Эту методику я применил на практике некоторое время назад, когда мне было 39 лет. Согласно даосской формуле, наилучший для меня период между эякуляциями составлял восемь дней, что, кстати, почти полностью совпадало с рекомендациями Джона Грэя. Я подкорректировал интимную сторону своей жизни, опираясь на результат расчетов, и на протяжении года записывал, как часто занимался сексом (или мастурбировал), сколько раз у меня было семяизвержение и как менялась степень удовлетворенности всем, что происходило в разных сферах моей жизни, причем для последне- го аспекта я использовал шкалу от 1 до 10 баллов (1 — «все плохо», 5 — «все нормально», 10 — «лучше некуда!»). Чтобы поставить определенный балл, я, стремясь получить наиболее полное представление о возникающих переменах, каждый раз анализировал все, что только можно: регулярно пыталcя понять, чего мне удается достичь на работе, достаточно ли я энергичен и целеустремлен, все ли у меня хорошо во взаимоотношениях с окружающими и не ухудшается ли здоровье.