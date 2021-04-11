Более 315 тысяч петербуржцев прошли полный цикл вакцинации от коронавируса

Кроме того, в Петербурге зафиксировали снижение распространения коронавируса, однако оно «медленное и нестабильное». Так, число активных больных за неделю сократилось на 2,83 %. Уменьшилось и количество госпитализаций пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 7,43% по сравнению с прошлой субботой. Для больных с внебольничными пневмониями развернуты 5 273 койки, 647 из них — свободны. Это 18% от общего числа.