Более 315 тысяч петербуржцев прошли полный цикл вакцинации от коронавируса

В Петербурге более 315 тысяч горожан завершили полный цикл вакцинации. Об этом свидетельствуют данные отчета координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в городе.
Как следует из информационной справки Смольного, в городе получили вакцину 450 728 человек, из них 315 041 полностью закончили цикл вакцинации. Всего с декабря в город поступило 632 612 комплектов вакцины. При этом неизрасходованный остаток на фармбазе и в поликлиниках составляет более 180 тысяч комплектов.
Кроме того, в Петербурге зафиксировали снижение распространения коронавируса, однако оно «медленное и нестабильное». Так, число активных больных за неделю сократилось на 2,83 %. Уменьшилось и количество госпитализаций пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 7,43% по сравнению с прошлой субботой. Для больных с внебольничными пневмониями развернуты 5 273 койки, 647 из них — свободны. Это 18% от общего числа.
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