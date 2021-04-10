Глава Минздрава заявил о разработке новой вакцины от коронавируса

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции», — отметил Мурашко. По его словам, первые предварительные результаты будут готовы в ближайшее время.