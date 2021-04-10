Глава Минздрава заявил о разработке новой вакцины от коронавируса

Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ разрабатывают еще одну вакцину против коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции», — отметил Мурашко. По его словам, первые предварительные результаты будут готовы в ближайшее время.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения России одобрило к применению препарат специфического иммуноглобулина «КОВИД-глобулин» для лечения коронавируса. Он создан на основе плазмы крови переболевших.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.