Как правильно выбрать зубную щетку и пасту: 12 советов от врача-гигиениста

1. Выбирайте зубную щетку с маленькой головкой

При выборе зубной щетки важно обращать внимание на головку: чем она меньше, тем более маневренной щетка окажется при чистке и тем легче будет использовать ее в труднодоступных местах. Подсказка: головка щетки должна покрывать два жевательных зуба.

2. Самое главное — густота щетины, а не резиновые вставки

У правильной щетки должна быть ровно подстриженная щетина с большим количеством щетинок — чем она гуще, тем лучше удаляет зубной налет и полирует эмаль. Различные резиновые вставки в головку щетки не нужны: на самом деле, они не несут никакой пользы, а просто удешевляют стоимость изделия.

3. Мягкая щетина всегда лучше, чем жесткая

Лучше использовать щетку с мягкой щетиной — она отлично справляется с очищением зубов (при наличии большого количества щетинок), при этом меньше травмирует зубы. А вот использование жестких зубных щеток, особенно в сочетании с неправильной техникой чистки, ведет к негативным последствиям: стиранию эмали, оголению десен. Щетки средней жесткости обычно назначаются пациентам, которые курят, пьют много кофе, часто едят продукты, окрашивающие зубы.