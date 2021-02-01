Как правильно выбрать зубную щетку и пасту: 12 советов от врача-гигиениста

- 1. Выбирайте зубную щетку с маленькой головкой
При выборе зубной щетки важно обращать внимание на головку: чем она меньше, тем более маневренной щетка окажется при чистке и тем легче будет использовать ее в труднодоступных местах. Подсказка: головка щетки должна покрывать два жевательных зуба.
- 2. Самое главное — густота щетины, а не резиновые вставки
У правильной щетки должна быть ровно подстриженная щетина с большим количеством щетинок — чем она гуще, тем лучше удаляет зубной налет и полирует эмаль. Различные резиновые вставки в головку щетки не нужны: на самом деле, они не несут никакой пользы, а просто удешевляют стоимость изделия.
- 3. Мягкая щетина всегда лучше, чем жесткая
Лучше использовать щетку с мягкой щетиной — она отлично справляется с очищением зубов (при наличии большого количества щетинок), при этом меньше травмирует зубы. А вот использование жестких зубных щеток, особенно в сочетании с неправильной техникой чистки, ведет к негативным последствиям: стиранию эмали, оголению десен. Щетки средней жесткости обычно назначаются пациентам, которые курят, пьют много кофе, часто едят продукты, окрашивающие зубы.
Хорошая зубная щетка не должна стоить очень дорого: найти правильную (с учетом всех нюансов, названных выше!) вы можете в диапазоне от 150 до 650 рублей.
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4. Для чистки языка подходит только скребок
Чистить язык желательно каждые 2-3 дня, но исключительно специальным скребком — ни в коем случае не используйте зубную щетку или ее обратную сторону. Своим пациентам я рекомендую скребок от Сuraprox, которым пользуюсь и сама. Если вы курите или недавно перенесли курс антибиотиков, чистите язык каждый день.
- 5. Будьте аккуратны с электрической щеткой
Самое важное в чистке зубов – достаточная длительность (2-3 минуты) и правильная техника. Обратите особое внимание на свою технику, если используете электрическую зубную щетку. Электрическая щетка совершает большое количество движений — у некоторых оно достигает 7 тысяч оборотов в минуту (и до 40 тысяч колебаний среди ультразвуковых). Повторить такое рукой просто невозможно. При этом вред от неправильной чистки зубов электрической щеткой больше, чем от неправильной чистки мануальной щеткой. Чтобы не допустить повреждений, прочищайте каждый зуб по отдельности, немного отступая от десны. Использование электрической щетки в зонах с тонкой эмалью может привести к клиновидным дефектам, оголению десны. Поэтому дочищать зоны рядом с десной рекомендуется монопучковой щеткой.
- 6. Лучшие из электрических зубных щеток — ультразвуковые
Они хороши тем, что «разбивают» налет еще и с помощью ультразвуковых колебаний. Выбирая электрическую щетку с ультразвуком, обратите внимание на ее щетину — она тоже должна быть мягкой, а резиновые вставки, как и в случае с механическими щетками, не несут никакой пользы. Хорошо, если на устройстве присутствует индикатор давления — в таком случае при излишнем нажатии на зубы она подаст вам звуковой сигнал или замигает. Режимы бережной чистки, чистки чувствительных зубов — тоже дополнительные преимущества.
- 7. Не используйте лечебные пасты без назначения врача
Все пасты делятся на два вида: профилактические и лечебные. Первые можно использовать всем, вторые назначает только врач-стоматолог или врач-гигиенист. Лечебные пасты нельзя применять без показаний из-за серьезных компонентов в составе — антисептиков (хлоргексидин), отбеливающих ингредиентов (карбамиды, перекись водорода). Самолечение такими пастами может привести к нежелательным явлениям — например, кровоточивости десен или дисбактериозу.
- 8. Перед покупкой пасты изучите ее состав — никаких парабенов и красителей
Лучше всего подбирать профилактическую пасту вместе со стоматологом. Если у вас нет возможности посоветоваться с врачом, то перед покупкой пасты изучите ее состав. В нем не должно быть антисептиков (хлоргексидин, триклозан), SLS (содиум лаурилсульфат натрия), парабенов, красителей. Цена качественной пасты, как правило, стартует от 200 рублей.
- 9. Обратите внимание на пасты с ферментами: они помогают расщеплять налет
Я часто назначаю пациентам узконаправленные пасты: пациентам с брекетами – пасты для ортодонтических конструкций, беременным — пасты с кальцием, любителям кофе и табака — что-то из линеек для курильщиков.
Дополнительным плюсом зубной пасты для взрослых является содержание ферментов, помогающих расщеплять налет — папаина, бромелайна. Если вы применяете пасты с ферментами, то чередуйте марки и производителей.
- 10. Детские зубные пасты должны отличаться от взрослых составом
Например, меньшим количеством или отсутствием абразивных частиц, которые могут повредить неокрепшую эмаль, а также меньшей концентрацией добавок. После 3-х лет важно использовать пасту с аминофторидами — коренные зубы прорезывается с еще несозревшей эмалью, и нужно обеспечить им дополнительное питание.
Содержание аминофторидов в детской пасте должно быть не менее 1200ppm — обычно эта цифра всегда присутствует на упаковке. Вы можете чередовать пасты с фтором и пасты с кальцием — используя каждую в течение одного месяца. При этом пасты для детей до 3-х лет должны содержать минимум фтора или не содержать его вообще — чтобы избежать проглатывания.
- 11. Будьте аккуратны с отбеливающими пастами, чтобы не повредить эмаль
В отбеливающих пастах содержится сильный абразив — именно он убирает застарелый налет, за счет чего зубы становятся светлее. Но снимать такой налет куда безопаснее и эффективнее не с помощью паст, а на приеме у гигиениста. Если вы все же используете отбеливающие пасты, то делайте это кратковременным курсом и в сочетании с пастой для снятия чувствительности. Например, утром паста для отбеливания, вечером – для снятия чувствительности.
Все домашние способы отбеливания должны быть согласованы со стоматологом, так как могут привести к негативным последствиям в виде повышения чувствительности зубов и стираемости эмали.
- 12. Ополаскиватель — только по желанию
Это дополнительное, необязательное средство. Его можно использовать, если в течение дня вы замечаете неприятный запах изо рта или по рекомендации врача в лечебных целях — например, при заболевании десен. Использовать ополаскиватели можно 2-3 раза в день — как после домашней гигиены, так и самостоятельно. Изучите состав: в нем не должно быть спирта, антисептиков, красителей.
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