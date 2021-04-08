В Ленинградскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Партия из 1 620 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» выгрузили сегодня, 8 апреля, на склад предприятия «Ленфарм». В ближайшие дни вакцина будет направлена в районные больницы — привиться ею сможет аналогичное числу комплектов количество человек.

«Препарат является таким же надежным средством защиты, как и «Спутник V», однако произведен он по другому принципу. Если при введении «Спутник V» иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, то при «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются за счет искусственно синтезированных пептидов вируса. Обе вакцины требуют двукратного введения, однако для «ЭпиВакКорона» интервал между введениями составляет 14-21 день. Показания к применению вакцин одинаковы», — говорят в пресс-службе правительства Ленобласти.

На сегодняшний день регион получил в общей сложности 113 622 комплекта вакцины «Спутник V». Прививку сделали 88 911 человек, включая жителей Соснового Бора. Иммунизацию прошли 3 706 медицинских работников, 2 939 работников системы образования, 1 309 соцзащиты и 2 636 сотрудников силовых структур. Полностью привиты 64% от всех прошедших вакцинацию.

Напомним, ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует разработать вариант вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в виде капель для носа. Основная вакцина состоит из двух компонентов, пептидов — коротких фрагментов S-белка нового коронавируса и белка носителя.