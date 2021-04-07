Каждый пятый переболевший коронавирусом петербуржец столкнулся с нарушениями памяти

Статистику привела психолог Госпиталя для ветеранов войн Юлия Мохова. По ее словам, почти каждый петербуржец вне зависимости от того, легко или тяжело он перенес коронавирус, нуждается в психологической помощи. У пациентов выявляют нарушения когнитивных возможностей. Некоторые горожане идут к психологам после потери близких из-за COVID-19.

«Говорить о том, в какой степени повреждена память, какая именно — короткая, длинная и так далее, можно, только опираясь на диагностику, полученную в результате специального тестирования», — приводит «Петербургский дневник» слова специалиста.

Напомним, за год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга. Об этом говорят результаты четвертого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2, которое было проведено учеными Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметалл».