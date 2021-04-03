В Сбербанке подсчитали, когда начнется третья волна коронавируса в России

По данным «СберИндекса», к 15 апреля в России ожидается новый рост заболевания коронавирусом — 12 347 случаев в день. В настоящий момент ежедневно заражаются в среднем 9 тыс. человек.

При этом ночью 3 апреля «СберИндекс» выпустил более пессимистичный прогноз, в котором аналитики ожидали более 15 тысяч случаев коронавируса к середине апреля. Такие показатели были зафиксированы в октябре 2020 года, когда началась вторая волна коронавируса. Однако позднее в банке сообщили, что говорить о начале третьей волны коронавируса еще преждевременно. «Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «Сбериндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим», — отметили в пресс-службе Сбербанка.