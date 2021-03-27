В Смольном допускают развитие третьей волны коронавируса в апреле

При этом в городе число заболевших уменьшилось на 14,24 процента по сравнению с предыдущей неделей. Однако на 1,62 процента возросло количество госпитализированных пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге подготовили 6 248 коек, свободными из которых остаются 30,2 %.