В Смольном допускают развитие третьей волны коронавируса в апреле

Власти Петербурга не исключают новый рост заболеваемости коронавирусом в городе. Как следует из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, третья волна коронавируса может наступить в начале апреля.
«В целом в Петербурге отмечается снижение распространения инфекции, но оно замедлилось почти до уровня плато и носит нестабильный характер. Не исключается новый рост заболеваемости (развитие третьей волны эпидемии)», — сообщили в координационном совете.
При этом в городе число заболевших уменьшилось на 14,24 процента по сравнению с предыдущей неделей. Однако на 1,62 процента возросло количество госпитализированных пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге подготовили 6 248 коек, свободными из которых остаются 30,2 %.
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