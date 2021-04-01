7 советов родителям по сохранению молочных зубов

1. Вылечите собственный кариес
Для появления кариеса на молочных зубах нужны три фактора: слабая эмаль, бактерии стрептококка и питание для этих бактерий. Проблемы с детской эмалью могут возникнуть, если маме во время беременности не хватало витаминов и микроэлементов, она испытывала стресс или болела. А стрептококком детей награждают родственники с невылеченным кариесом. Семейная санация полости рта — крайне важный пункт подготовки к родительству.
2. Посадите бактерии во рту на диету
Зубы разрушаются из-за кислотных атак бактерий, питающихся углеводами в полости рта. Одна из самых вредных детских привычек— это бутылочка со сладким напитком в руке. Ведь даже в яблочном компоте содержится любимая стрептококком фруктоза. Следите за питанием и помогайте с домашней гигиеной как минимум до 8-9 лет: ребенок может качественно почистить зубы, только когда приобрел навыки быстрого письма.
3. Запишитесь к стоматологу при появлении 8 молочных зубов
И показывайтесь у него 3-4 раза в год. Дети адаптивны, главное — вовремя ввести алгоритм посещения стоматолога: пришел к врачу, почистил зубы, получил шарик или ксилитовый леденец (подкрепление положительными эмоциями!), ушел домой. Когда контакт с врачом налажен, а обстановка в его кабинете изучена, лечение кариеса проходит куда спокойнее.
4. Не забывайте про профессиональную гигиену
Гигиена молочных зубов проводится с помощью щадящих профпаст — детский налет мягкий и легко поддается удалению. При этом разглядеть его дома бывает крайне сложно. Чтобы ничего не пропускать, рекомендую родителям завести ополаскиватель-индикатор — он окрашивает оставшийся после чистки зубов налет в сине-фиолетовые оттенки.
5. Узнайте о возможностях седации
Малышам тяжело сохранять концентрацию внимания во время лечения зубов, их пугают новые ощущения — даже онемение губ после инъекции обезболивающего. На помощь приходят кислородно-азотная седация и коллекция мультфильмов в кабинете стоматолога: ребенок не засыпает, но отвлекается от работы врача, внимательно следя за приключениями «Трех котов» и «Щенячьего патруля».
6. И разницу между седацией и наркозом
Седация бесполезна для детей до 3 лет и при масштабном лечении кариесов ипульпитов. В таких случаях важно выбирать стоматологическую клинику с качественной анестезиологической службой. Для введения ребенка в безопасный медикаментозный сон требуются наличие операционной, масочный наркоз «Севоран» и опытный врач-анестезиолог.
7. Восстанавливайте разрушенные зубы не пломбами, а коронками
Не соглашайтесь на восстановление полностью разрушенных зубов пломбами — они крошатся, ломаются и не доживают до смены молочного прикуса на коренной. А вот циркониевые коронки — они, как шапочка, надеваются на пролеченный зуб — удобны, прочны и максимально эстетичны.
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