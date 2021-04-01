7 советов родителям по сохранению молочных зубов

1. Вылечите собственный кариес

Для появления кариеса на молочных зубах нужны три фактора: слабая эмаль, бактерии стрептококка и питание для этих бактерий. Проблемы с детской эмалью могут возникнуть, если маме во время беременности не хватало витаминов и микроэлементов, она испытывала стресс или болела. А стрептококком детей награждают родственники с невылеченным кариесом. Семейная санация полости рта — крайне важный пункт подготовки к родительству.

2. Посадите бактерии во рту на диету

Зубы разрушаются из-за кислотных атак бактерий, питающихся углеводами в полости рта. Одна из самых вредных детских привычек— это бутылочка со сладким напитком в руке. Ведь даже в яблочном компоте содержится любимая стрептококком фруктоза. Следите за питанием и помогайте с домашней гигиеной как минимум до 8-9 лет: ребенок может качественно почистить зубы, только когда приобрел навыки быстрого письма.