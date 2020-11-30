7 самых распространенных дефицитов витаминов и минералов в нашем организме

1. Дефицит железа

Один из наиболее распространенных недостатков питательных веществ — он, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), встречается у более 25% людей во всем мире. И особенно часто женщин, которые теряют железо во время менструаций. К группе риска также относятся вегетарианцы, употребляющие негемовое и хуже усваивающееся железо из растительных продуктов.

Самое часто последствие дефицита железа — это анемия, при которой падает количество красных кровяных телец и способность крови переносить кислород. Слабость, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи и быстрая утомляемость — все эти распространенные жалобы в том числе могут указывать на дефицит железа.

Несмотря на распространенность железодефицита, не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Подбор препарата железа должен осуществлять врач после лабораторных исследований. Многие уверены в том, что для определения анемии достаточно лишь одного клинического анализа крови. Если гемоглобин по итогам анализа в норме, значит и анемии нет. Но на самом деле для определения состояния необходимо также измерить уровень ферритина, который является маркером насыщенности организма железом, а также уровень сывороточного железа.

Подробнее о продуктах, которые стоит включить в рацион, и правильном приеме препаратов железа читайте здесь.