В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных

Вакцина «Карнивак-Ков» разработана специалистами Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных. Препарат имеет значимость, так как некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу — случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира.

В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре 2020 года года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволили ученым сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку «у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу».

Сейчас ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», — говорит заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Напомним, в июле 2020 года в Испании было уничтожено 100 тысяч норок после того, как случаи заболевания были обнаружены на ферме в провинции Арагон. Десятки тысяч животных также были забиты в Нидерландах после вспышек на местных фермах. В конце года случаи заражения норок были зафиксированы в Дании, истребить планировалось всю популяцию — 17 миллионов особей. Из-за выявленного у животных коронавируса, штамм которого мутировал, COVID-19 начали заражаться люди. Позже правительство пересмотрело решение об уничтожении животных.