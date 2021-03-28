Стало известно, когда ЕС введут единый сертификат для вакцинированных

Сертификаты вакцинации от коронавируса станут доступны в Евросоюзе не раньше 15 июня. Об этом в эфире телеканала LCI сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», — отметил Бретон. В документе будут указаны имя владельца и дата его рождения, номер паспорта, а также сведения о его статусе — болел ли он коронавирусом или вакцинировался.
Напомним, Еврокомиссия ранее представила свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе. Документ будет называться «зеленым электронным пропуском», а не паспортом. Вопрос о его практическом применении страны ЕС разберут позднее.
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