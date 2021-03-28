Стало известно, когда ЕС введут единый сертификат для вакцинированных

«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», — отметил Бретон. В документе будут указаны имя владельца и дата его рождения, номер паспорта, а также сведения о его статусе — болел ли он коронавирусом или вакцинировался.