Фармацевтическая база Петербурга получила еще более 53 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в эту субботу, 27 марта. Это крупнейшая партия за эту неделю, рассказали в пресс-службе Смольного.
«На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга сегодня поступила новая крупная партия вакцины "Гам-ковид-вак" ["Спутник V"] - 53 600 доз», — говорится в сообщении Смольного. Также в пресс-службе добавили, отметили, что это крупнейшая партия за эту неделю. Так, во вторник на фармбазу поступило более 39 тыс. доз и еще 9 тыс. доз было доставлено в минувшую пятницу.
Напомним, ранее стало известно о том, что власти Петербурга не исключают вероятность нового роста заболеваемости коронавирусом в городе. Как следует из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, третья волна коронавируса может наступить в начале апреля.
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