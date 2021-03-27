«На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга сегодня поступила новая крупная партия вакцины "Гам-ковид-вак" ["Спутник V"] - 53 600 доз», — говорится в сообщении Смольного. Также в пресс-службе добавили, отметили, что это крупнейшая партия за эту неделю. Так, во вторник на фармбазу поступило более 39 тыс. доз и еще 9 тыс. доз было доставлено в минувшую пятницу.